Özet

Ekim ayında Türkiye’de veri koruma gündeminde özellikle iki gelişme öne çıkmıştır.

Çalışanların kurumsal e-posta hesaplarının ve iş amaçlı iletişim kanallarının hangi koşullarda denetlenebileceğini belirleyen İlke Kararı, Sosyal ağlarda 15 yaş sınırı, yaş doğrulaması ve çocuklara özgü hesap kurallarını düzenleyen Yönetmelik.

Avrupa’da ise mobil uygulama üzerinden rıza dışı izleme nedeniyle Fransa’da verilen 7 milyon avroluk ceza ve Avrupa Veri Koruma Kurulunun akıllı gözlüklerle yapılan kayıtlarda şeffaflığa ilişkin açıklaması öne çıkmıştır.

Yapay zekâ alanında ise eğitim verilerinin kasıtlı olarak değiştirilmesi ve modelin verdiği yanıtlar üzerinden kopyalanması gibi tehditleri ele alan, şirketlere bu riskleri sistemin geliştirilmesi, kullanılması ve güncellenmesi sırasında nasıl değerlendirebilecekleri konusunda yol gösteren ISO/IEC 27090:2026 rehberi yayımlanmıştır.

1. Kurumsal E-Posta ve İş Amaçlı İletişim Kanallarının Denetimi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 16 Eylül 2026 tarihli ve 2026/2035 sayılı İlke Kararı, 8 Ekim 2026’da Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.1 Karar, işverenlerin çalışanlara tahsis ettiği kurumsal e-posta hesaplarını ve iş için kullanılan diğer iletişim kanallarını hangi koşullarda denetleyebileceğine dair ilkeleri belirlemektedir.

Çalışana denetimin nasıl yapılacağı önceden açıklanmalıdır. Çalışana yalnızca kurumsal e-posta hesabının denetlenebileceğini bildirmek yeterli değildir. Aydınlatma metninde denetimin amacı ve hukuki sebebi, hangi kayıtların inceleneceği, ileti içeriğine hangi durumlarda erişilebileceği, verilerin ne kadar saklanacağı ve çalışanın KVKK kapsamındaki hakları belirtilmelidir.

Çalışana yalnızca kurumsal e-posta hesabının denetlenebileceğini bildirmek yeterli değildir. Aydınlatma metninde denetimin amacı ve hukuki sebebi, hangi kayıtların inceleneceği, ileti içeriğine hangi durumlarda erişilebileceği, verilerin ne kadar saklanacağı ve çalışanın KVKK kapsamındaki hakları belirtilmelidir. Log kayıtları yeterliyse ileti içeriği görüntülenmemelidir. E-posta trafiğine ilişkin log kayıtları, bir iletinin kimden kime ve ne zaman gönderildiği gibi bilgileri gösterir. İleti içeriği görüntülenmese bile log kayıtlarının incelenmesi kişisel veri işleme faaliyetidir. İleti içeriği ise ancak somut bir şüphe varsa, log kayıtları bu şüpheyi değerlendirmeye yetmiyorsa ve içeriğe erişim zorunluysa İnceleme ise her hâlükârda şüpheye konu iddiayla sınırlı tutulmalıdır.

E-posta trafiğine ilişkin log kayıtları, bir iletinin kimden kime ve ne zaman gönderildiği gibi bilgileri gösterir. İleti içeriği görüntülenmese bile log kayıtlarının incelenmesi kişisel veri işleme faaliyetidir. İleti içeriği ise ancak somut bir şüphe varsa, log kayıtları bu şüpheyi değerlendirmeye yetmiyorsa ve içeriğe erişim zorunluysa İnceleme ise her hâlükârda şüpheye konu iddiayla sınırlı tutulmalıdır. İleti içeriğine erişimin kapsamı belirlenirken iş amaçlı ve özel kullanım ayrımı da gözetilmelidir. İşveren, kurumsal araçların özel kullanımına ilişkin kuralları çalışanlara açıkça duyurmalıdır. Özel kullanıma izin verildiğinde, iş amaçlı ve özel amaçlı iletiler birbirinden ayrılabiliyorsa denetim yalnızca iş amaçlı iletilerle sınırlı tutulmalıdır. Ayrım yapılamıyorsa denetimin kapsamı daha dar belirlenmelidir. Özel kullanımın yasaklanması da sürekli gözetimi haklı kılmayacaktır.

İşveren, kurumsal araçların özel kullanımına ilişkin kuralları çalışanlara açıkça duyurmalıdır. Özel kullanıma izin verildiğinde, iş amaçlı ve özel amaçlı iletiler birbirinden ayrılabiliyorsa denetim yalnızca iş amaçlı iletilerle sınırlı tutulmalıdır. Ayrım yapılamıyorsa denetimin kapsamı daha dar belirlenmelidir. Özel kullanımın yasaklanması da sürekli gözetimi haklı kılmayacaktır. Denetimin hukuki dayanağı somut olaya göre belirlenmelidir. Kurul’a göre iş ilişkisindeki güç dengesizliği nedeniyle açık rıza, kural olarak ilk başvurulacak dayanak olmamalıdır. Denetim kapsamında veri işleme, işverenin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ya da işverenin meşru menfaati için zorunluysa ilgili işleme şartına dayanılabilir. Denetim her durumda amacıyla sınırlı ve ölçülü yürütülmeli, çalışanın temel hak ve özgürlükleri gözetilmelidir.

Kurul’a göre iş ilişkisindeki güç dengesizliği nedeniyle açık rıza, kural olarak ilk başvurulacak dayanak olmamalıdır. Denetim kapsamında veri işleme, işverenin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ya da işverenin meşru menfaati için zorunluysa ilgili işleme şartına dayanılabilir. Denetim her durumda amacıyla sınırlı ve ölçülü yürütülmeli, çalışanın temel hak ve özgürlükleri gözetilmelidir. İşten ayrılan çalışanın hesabı kural olarak kapatılmalıdır. Hesap, çalışanın kullanımına ve yeni erişimlere kapatılmalıdır. İş sürekliliği için iletilerin yönlendirilmesi veya arşivlenmesi gerekiyorsa işlemin hukuki dayanağı, süresi ve ilgili hesaba hangi yetkililerin erişebileceği ayrıca belirlenmelidir.

2. Sosyal Ağlarda Yaş Doğrulama

Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik, 10 Ekim 2026’da Resmî Gazete’de yayımlanmış ve 1 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.2 Türkiye’den erişilebilen yerli ve yabancı sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak, 15–17 yaş grubuna ise aşağıdaki gizlilik ve güvenlik kurallarına uygun hizmet sunabilecektir.

Yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden yapılacaktır. Kullanıcı, e-Devlet Kapısı’nda kimliğini doğruladıktan sonra aldığı dijital yaş teyidini (“yaş doğrulama belirteci”) hesap açarken platforma yükleyecektir. Platform bu teyitten yalnızca kullanıcının 15 yaşını doldurup doldurmadığını ve doldurmuşsa 18 yaşına ulaşıp ulaşmadığını öğrenebilecektir. Ad, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası gibi bilgiler bu yolla platforma iletilmeyecektir. Hesabın doğrulanan yaş grubuna aykırı kullanıldığına dair makul şüphe oluşursa platform, yaş yeniden doğrulanana kadar hesabı askıya alacaktır.

Kullanıcı, e-Devlet Kapısı’nda kimliğini doğruladıktan sonra aldığı dijital yaş teyidini (“yaş doğrulama belirteci”) hesap açarken platforma yükleyecektir. Platform bu teyitten yalnızca kullanıcının 15 yaşını doldurup doldurmadığını ve doldurmuşsa 18 yaşına ulaşıp ulaşmadığını öğrenebilecektir. Ad, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası gibi bilgiler bu yolla platforma iletilmeyecektir. Hesabın doğrulanan yaş grubuna aykırı kullanıldığına dair makul şüphe oluşursa platform, yaş yeniden doğrulanana kadar hesabı askıya alacaktır. Çocuk hesapları gizli olacak ve herkese açılamayacaktır. Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek ve canlı yayın açamayacaktır. Sağlayıcılar çocuk hesaplarını telefon rehberiyle eşleştiremeyecek, çocukların kişisel verilerini profilleme veya kişiselleştirilmiş reklam amacıyla kullanamayacaktır.

· Ebeveynler hesap ayarlarını, kullanım süresini ve harcamaları yönetebilecektir.

Sağlayıcılar, ebeveynlerin kullanım süresini sınırlamasına, ücretli işlemleri onaya bağlamasına ve harcama limiti belirlemesine imkân veren araçlar sunacaktır. Ebeveyn kontrol araçlarının etkinleştirildiği çocuğa açıkça bildirilecektir.

Mevcut hesaplar için son tarih 31 Mart 2027’dir. 1 Kasım 2026’dan önce açılan ve yaş doğrulama belirteciyle henüz doğrulanmamış hesaplar, yaş doğrulamasını bu tarihe kadar tamamlamak zorundadır. Yönetmelik, süresi içinde doğrulanmayan yetişkin hesaplarının akıbeti ise açıkça düzenlenmemektedir. Doğrulama sonucunda 15 yaşını doldurmadığı belirlenen çocukların hesapları, kendilerine bilgi verilerek kapatılacaktır. 15–17 yaş grubundaki çocukların hesapları ise çocuklara özgü hizmete geçirilecektir. Hesabı kapatılan kullanıcı, 10. madde uyarınca platforma ücretsiz itiraz edebilecek, Platform, itirazı insan incelemesine tabi tutup itiraz sonuçlanana kadar hesap içeriğini ve kişisel verileri silmeyecektir.

Avrupa Birliği’nde de KIDS Act için görüş süreci başladı

Türkiye’deki düzenlemede olduğu gibi, Eylül sayımızda ele aldığımız AB KIDS Act teklifinde de sosyal ağların kullanıcıların yaşını kimlik bilgilerini almadan doğrulayabilmesi öngörülmektedir. Avrupa Komisyonu, çocukların çevrimiçi güvenliğine ilişkin bu teklif hakkında 2 Ekim’de kamuoyundan görüş almaya başlamıştır.

3. Yurt Dışından Gelişmeler

Mobil Uygulamada Rıza Dışı İzlemeye 7 Milyon Avro Ceza

Fransız veri koruma otoritesi, 29 Ekim 2026’da duyurduğu kararla iki şirkete toplam 7 milyon avro idari para cezası vermiştir. Otorite, kullanıcılar rıza vermediğinde de uygulamanın hangi ürünlere baktıkları gibi gezinme bilgilerini topladığını tespit etmiştir. Şirketler bu bilgileri kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunmak ve öneri algoritmasını eğitmek için kullanmıştır.

Otorite, şirketlere mobil uygulamada izlemenin, kullanıcı rıza verdikten sonra başladığını göstermeleri için bir ay süre vermiştir ve bu sürenin aşılması hâlinde gecikilen her gün için 10.000 avro ödenmesini öngörmüştür.

· Akıllı Gözlüklerle Kayıt Almaya İlişkin Açıklama

Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB), 13 Ekim 2026’da yayımladığı açıklamada, çevredeki kişilerin akıllı gözlüklerin kamerası veya mikrofonuyla kayda alındıklarını fark etmeyebileceğine dikkat çekmiştir. Kurul, kayıt yapıldığının çevredeki kişilerce kolayca anlaşılabilmesi için ışıklı veya sesli uyarıların kullanılmasını önermektedir.

Kurula göre, akıllı gözlükle çektiği videoyu herkese açık bir sosyal medya hesabında paylaşan kullanıcı, bu paylaşım bakımından veri sorumlusu sayılabilir. Gözlük üreticisi de örneğin cihazdan gelen kayıtları kendi yazılımını geliştirmek için kullanırsa, kayıtların bu amaçla işlenmesinden GDPR kapsamında sorumlu olur.

· Yapay Zekâ Sistemlerinin Güvenliğine İlişkin ISO/IEC 27090:2026 Yayımlandı

14 Ekim 2026’da yayımlanan ISO/IEC 27090:2026 rehberi, yapay zekâ sistemlerini geliştiren veya kullanan kuruluşlara, bu sistemlere özgü güvenlik tehditlerini belirleme, tespit etme ve etkilerini azaltma konusunda yol göstermektedir. Rehber, eğitim verilerinin hazırlanmasından yapay zekâ modelinin kullanıma alınmasına ve sonraki güncellemelerine kadar uzanan süreci kapsamaktadır.

Rehberin ele aldığı tehditlerden biri, modelin davranışını etkilemek amacıyla eğitim verilerinin kasıtlı olarak değiştirilmesidir. Bu tür müdahaleler “veri zehirleme” olarak adlandırılmaktadır. Örneğin, dolandırıcılık tespiti için kullanılan eğitim verilerinde hileli işlemler kasıtlı olarak olağan işlem şeklinde etiketlenirse model, kullanıma alındığında benzer işlemleri gözden kaçırabilir. Aynı risk, modelin yeniden eğitiminde kullanılan veriler için de geçerlidir.

Rehberin ele aldığı bir diğer tehdit, yapay zekâ modelinin verdiği yanıtlardan yararlanılarak kopyalanmasıdır. Saldırgan, sisteme çok sayıda sorgu gönderip yanıtları karşılaştırarak modelin farklı girdilere nasıl tepki verdiğini çıkarabilir. Bu bilgiler, benzer sonuçlar üreten bir model geliştirmek için kullanılabilir. Tek tek bakıldığında olağan görünen sorgular, bir arada değerlendirildiğinde bu tür bir saldırının parçası olabilir.

Rehber aslında, yapay zekâya özgü güvenlik önlemlerini ele alarak bilgi güvenliği yönetim sisteminin gerekliliklerini belirleyen ISO/IEC 27001’i ve güvenlik kontrollerinin uygulanmasına ilişkin yol gösteren ISO/IEC 27002’yi de tamamlamaktadır. Şirketler rehberden, eğitim verilerinde yapılan değişiklikleri nasıl izleyeceklerini ve modele yöneltilen sorgularda hangi örüntülerin incelenmesi gerektiğini belirlerken yararlanabilir.

4. Değerlendirmelerimiz

Ekim ayındaki gelişmeler, veri koruma kurallarının mevcut uygulamalara nasıl yansıtılacağına ilişkin somut soruları gündeme getirmiştir. Özellikle İlke Kararı, işverenlerin hâlihazırda yürüttüğü denetimlerin sınırlarını belirginleştirmektedir. İşverenler açısından öncelik, mevcut erişim yetkilerinin hangi durumlarda kullanıldığını gözden geçirmektir. Kurumsal e-posta denetiminde, yazışma içeriğine erişimi talep eden kişi ile bu talebi değerlendiren kişinin farklı olması yerinde olacaktır. Olası disiplin incelemelerinde bu ayrım, erişimin gerekli olup olmadığının ve talep edilen kapsamın iddiayla orantılı olup olmadığının ayrıca değerlendirilmesini sağlar.

Sosyal ağ sağlayıcıları açısından ise doğrulama sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıkların kullanıcıların hesaplarına erişimini nasıl etkileyeceğinin önceden değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Yönetmelik’te 31 Mart 2027’ye kadar yaşı doğrulanmamış yetişkin hesaplarına hangi işlemin uygulanacağı açıkça düzenlenmemiştir. Geçiş sürecinde, doğrulamayı zamanında tamamlayamayan yetişkinlerin sonradan doğrulama yapıp yapamayacakları ve varsa erişim kısıtlamasının nasıl kaldırılacağı süre dolmadan açıklığa kavuşturulmalıdır.

Yurt dışındaki gelişmeler, şirketlerin üçüncü taraf yazılımlarını devreye alırken kullanıcı tercihlerinin teknik olarak uygulanıp uygulanmadığını da incelemesi gerektiğine işaret etmektedir. Örneğin bir mobil uygulamaya ürün önerisi sunan yeni bir araç eklendiğinde, izlemeyi reddeden bir test hesabından sağlayıcıya hangi verilerin gönderildiği kontrol edilebilir. Bu kontrolün yayına alma sürecine dâhil edilmesi ve araç güncellendiğinde tekrarlanması, kullanıcının tercihine aykırı veri akışının erken tespit edilmesini sağlar.

Bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde, uyum açısından en fazla dikkat gerektiren işlemlerin etkisi sonradan giderilmesi güç olanlar olduğu görülmektedir. Bir yazışma açıldıktan veya kişisel veriler üçüncü tarafa gönderildikten sonra işlemi durdurmak, gerçekleşmiş erişimi ya da aktarımı geri almaz. Bu nedenle şirketlerin önceliği, hukuki değerlendirme ve teknik kontrolleri işlemin yapıldığı noktaya yerleştirmek olmalıdır. Erişim talebi onaylanırken veya yeni bir araç kullanıma alınırken yapılan inceleme, riskin henüz önlenebilir olduğu aşamada müdahale edilmesini sağlar.

Footnotes

1 İlke Karar: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/10/20261008-6.pdf

2 Rehber: https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/MTZhYjI0ZTE1NWIwMWM.pdf