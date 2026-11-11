Log in or register
Share on LinkedInShare on LinkedIn

ARTICLE · 11 NOVEMBER 2026

KVK Kurumu’ndan Veri Sorumlularına Kamuoyu Duyurusu: İlgili Kişi Başvurularına Yönelik Cevapların Usulü

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
Contributor
Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law

The Firm Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı (KDK) is an independent Turkish law firm advising domestic and...

View firm profile
Explore more from Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law

Veri sorumluları, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili kişilerin kendilerine başvuru yaparak haklarını kullanmak istemesi halinde, bu başvuruları 30 gün içerisinde yanıtlamakla yükümlüdür. İlgili kişi başvurusunun nasıl yanıtlanması gerektiği, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de açıkça düzenlenmiştir.

TurkeyPrivacy
Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
Author LinkedIn connections

Veri sorumluları, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili kişilerin kendilerine başvuru yaparak haklarını kullanmak istemesi halinde, bu başvuruları 30 gün içerisinde yanıtlamakla yükümlüdür. İlgili kişi başvurusunun nasıl yanıtlanması gerektiği, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de açıkça düzenlenmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, son dönemde veri sorumlularının ilgili kişi başvurularını yanıtlarken Tebliğ’de öngörülenin aksine, başvuruları yalnızca telefon görüşmesi, yüz yüze bilgilendirme gibi sözlü iletişim yöntemleriyle sonuçlandırdığını gözlemlemiştir. Bunun üzerine Kurum, veri sorumluları tarafından sıkça yapılan hataları gidermek amacıyla İlgili Kişilerin Başvurularına Verilecek Cevabın Bildirim Usulüne İlişkin Kamuoyu Duyurusu’nu resmi internet sitesinde yayımlamıştır.

Duyuru ile Kurum, ilgili kişilere yanıtların Tebliğ uyarınca yazılı veya elektronik ortamda bildirilerek verilmesi, bu yanıtlarda ilgili kişilerin taleplerinin hangi kapsamda karşılandığının açıkça belirtilmesi ve reddedilen taleplerin gerekçelerinin açık ve anlaşılır şekilde ilgili kişilere izah edilmesi gerektiğini veri sorumlularına hatırlatmıştır.

Kurum, yalnızca sözlü iletişim yöntemleri ile başvuruların yanıtlanmasını mevzuat uyarınca verilmesi gereken cevap olarak kabul etmeyeceğini belirtmiş olup veri sorumlularının herhangi bir yaptırım ile karşılaşmamak adına ilgili kişi başvurularına yanıt usullerini gözden geçirmelerinde fayda olacaktır.

© Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law 2020

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Related Articles

Legal Intelligence Newsletters: sign up for the latest legal and regulatory news on your chosen topics

Read more about

Related Comparative Guides

See more popular content from

Article

Turkiye Introduces New Age Verification And Child Protection Requirements For Social Network Providers

On 10 October 2026, the Regulation on the Provision of Differentiated Services for Children and Age Verification by Social Network Providers (the "Regulation") was published in the Official Gazette. Issued by the Cyber Security Presidency, the Regulation introduces mandatory age verification, restrictions on children's access to social networks and additional safeguards for users aged 15 to 17.
TurkeyPrivacy
Balcıoğlu Selçuk Eymirlioğlu Ardıyok Keki Attorney Partnership
Balcıoğlu Selçuk Eymirlioğlu Ardıyok Keki Attorney Partnership
Article

New Regulations For Protecting Children On Social Media In Turkey Minimum Age, Age Verification & Parental Controls

While the widespread use of social media by children offers significant opportunities for communication and access to information, it also presents various risks, including exposure to harmful content, cyberbullying, online exploitation, and threats to the protection of personal data. These risks have increased the importance of legal regulations aimed at protecting children in the digital environment.
TurkeyPrivacy
ADMD/Mavioglu & Alkan Law Office
ADMD/Mavioglu & Alkan Law Office
Article

New Age Verification And Child-Specific Service Obligations Introduced For Social Network Providers

Turkey's new regulation mandates strict age verification and child-specific protections for social media platforms, prohibiting services to users under 15 and requiring segregated, privacy-enhanced accounts for those aged 15-17. Social network providers must implement parental controls, restrict targeted advertising and profiling, and establish transparent appeal mechanisms, with enforcement beginning November 2026.
TurkeyPrivacy
Moroglu Arseven
Moroglu Arseven
Article

Data Protection Law In Turkey (KVKK): Compliance Obligations For Businesses

This article examines Turkey's personal data protection framework under Law No. 6698 from the perspective of companies operating in, selling into or otherwise handling data connected with the Turkish market. It addresses the distinction between data controllers and processors, lawful processing, the information duty, the 2024 reform of special-category data and cross-border transfers, the 2025 VERBIS exemption update, data subject requests, breach response and enforcement.
TurkeyPrivacy
ONGUR & PARTNERS
ONGUR & PARTNERS
Article

Sosyal Ağlarda Yaş Doğrulaması Ve Çocuk Hesaplarına İlişkin Yeni Yükümlülükler

Yönetmelik 1 Kasım 2026’da yürürlüğe girecek olup mevcut hesaplar için 31 Mart 2027’ye kadar süre tanımaktadır. Yükümlülüklere aykırılık hâlinde 5651 sayılı Kanun’un ilgili yaptırım hükümleri uygulanacağından sosyal ağ sağlayıcılarının kayıt akışlarını, çocuk hesaplarını ve itiraz süreçlerini yürürlük tarihinden önce gözden geçirmesi gerekmektedir
TurkeyPrivacy
ASY Legal
ASY Legal
Article

Fiili Dolaşımdaki Pay Oranına İlişkin Yeni Düzenlemeler Ve Uygulama Alanları

Serbest fonlar başta olmak üzere yatırım fonlarının fiili dolaşımdaki pay oranı düşük şirketlerde oluşturdukları yoğunlaşma sebebiyle piyasada oluşan yapısal risklerin giderilmesi amacıyla SPK, hem bu oranın hesaplanmasına ilişkin kuralları hem de yatırım fonlarının yatırım sınırlamalarını yeniden ve detaylı şekilde düzenlemiştir. Bu yazıda özellikle fiili dolaşımdaki pay oranına ilişkin değerlendirmelerimize yer verilmiştir.
TurkeyCorporate/Commercial Law
Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
Article

Turkish Competition Board Imposes Interim Measures On Meta Over WhatsApp Access Restrictions For Third-Party AI Assistants

The Turkish Competition Board (the “Board”) has imposed interim measures on Meta Platforms, Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp LLC and Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi (collectively, “Meta”) in connection with amendment to the WhatsApp Business Solution Terms that barred third-party general-purpose generative AI chatbots and assistants from using WhatsApp where AI was the primary service offered to users.
TurkeyAntitrust/Competition Law
Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
Article

New Online Safety And Gaming Platform Rules

Recent amendments have been introduced to Law No. 5651 on the Regulation of Broadcasts via the Internet and Combating Crimes Committed Through Such Broadcasts (Law No. 5651) through the Law on Amendments to the Social Services Law and Certain Laws, which was published on 1 May 2026. For the first time under Turkish legislation, the concepts of game platform, game distributor, and game developer have been expressly defined. In addition, new online safety obligations have been imposed on social network providers.
TurkeyMedia, Telecoms, IT, Entertainment
Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
Article

Uyap’taki Okundu Kaydı Kanuni Süreleri Başlatır Mı?

Türk usul hukukunda genel ilke, kanunda aksi öngörülmedikçe, usule ilişkin sürelerin tebliğ ile başlamasıdır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK), İdari Yargılama Usulü Kanunu ve çeşitli diğer kanunlar uyarınca, taraflara yönelik usul işlemlerine ilişkin kanuni süreler, kararın veya ilgili işlemin usulüne uygun şekilde tebliğ edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.
TurkeyLitigation, Mediation & Arbitration
Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
Article

The Implications Of The EU AI Act For Turkish Companies

On 2 August 2026, Regulation (EU) 2024/1689 (the “EU AI Act” or “Act”) became generally applicable. Although Türkiye is not subject to the EU AI Act, the Act’s extraterritorial reach covers a broad spectrum of Turkish companies, ranging from software vendors and outsourcing providers to industrial manufacturers that integrate AI into products exported to the EU market.
TurkeyTechnology
Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
Article

Crypto Asset Regulations In GCC Countries: A Comparison With Türkiye

Crypto assets and their underlying technologies are reshaping the global financial system. Yet the legal nature of crypto assets, their economic implications, and the risks they pose to financial stability have led states to adopt markedly different regulatory approaches. Despite sharing similar economic structures and a common ambition to position themselves as financial hubs, the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (the Gulf Cooperation Council) (GCC) countries have not converged on a uniform regulatory framework for crypto assets.
TurkeyTechnology
Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
Article

Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de Kapsamlı Değişiklikler Yapıldı

Son dönemde yatırım fonlarının kendi aralarında yaptıkları işlemler ile Borsa İstanbul’da işlem gören ve fiili dolaşımdaki pay oranı düşük olan şirketlerin paylarına yaptıkları yatırımlar sebebiyle piyasada oluşan yapısal risklerin giderilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 28 Ağustos 2026 tarihli İlke Kararı ile Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de kapsamlı değişiklikler yapmıştır. Değişiklikler; serbest fonların yatırım ve organizasyon esasları, repo ve para piyasası işlemleri, kamuyu aydınlatma yükümlülükleri ile portföy yönetim şirketlerinin operasyonel yükümlülükleri üzerinde yoğunlaşmakta olup ayrıca Rehber’e murabaha işlemleri, yurt içi organize
TurkeyFinance and Banking
Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
Article

Turkish Competition Board Accepts Commitments From Visa Appointment Services Provider

In a preliminary investigation decision dated 26 February 2026, the Turkish Competition Board (the “Board”) accepted and rendered binding a set of commitments offered by VF Vize Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (“VF Vize”) to address competition concerns arising from preferential access to visa appointments granted to Camelot Air Travel Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi (“Camelot”), a travel agency affiliated with VF Vize’s subcontractor, Gateway Management Lojistik Anonim Şirketi (“Gateway”).
TurkeyAntitrust/Competition Law
Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law