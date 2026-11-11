KVK Kurumu’ndan Veri Sorumlularına Kamuoyu Duyurusu: İlgili Kişi Başvurularına Yönelik Cevapların Usulü

Veri sorumluları, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili kişilerin kendilerine başvuru yaparak haklarını kullanmak istemesi halinde, bu başvuruları 30 gün içerisinde yanıtlamakla yükümlüdür. İlgili kişi başvurusunun nasıl yanıtlanması gerektiği, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de açıkça düzenlenmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, son dönemde veri sorumlularının ilgili kişi başvurularını yanıtlarken Tebliğ’de öngörülenin aksine, başvuruları yalnızca telefon görüşmesi, yüz yüze bilgilendirme gibi sözlü iletişim yöntemleriyle sonuçlandırdığını gözlemlemiştir. Bunun üzerine Kurum, veri sorumluları tarafından sıkça yapılan hataları gidermek amacıyla İlgili Kişilerin Başvurularına Verilecek Cevabın Bildirim Usulüne İlişkin Kamuoyu Duyurusu’nu resmi internet sitesinde yayımlamıştır.

Duyuru ile Kurum, ilgili kişilere yanıtların Tebliğ uyarınca yazılı veya elektronik ortamda bildirilerek verilmesi, bu yanıtlarda ilgili kişilerin taleplerinin hangi kapsamda karşılandığının açıkça belirtilmesi ve reddedilen taleplerin gerekçelerinin açık ve anlaşılır şekilde ilgili kişilere izah edilmesi gerektiğini veri sorumlularına hatırlatmıştır.

Kurum, yalnızca sözlü iletişim yöntemleri ile başvuruların yanıtlanmasını mevzuat uyarınca verilmesi gereken cevap olarak kabul etmeyeceğini belirtmiş olup veri sorumlularının herhangi bir yaptırım ile karşılaşmamak adına ilgili kişi başvurularına yanıt usullerini gözden geçirmelerinde fayda olacaktır.