Türkpatent Tarafindan Düzenlenen Yarişmalar Kapsamindaki̇ Başvurular İçi̇n Ücret Muafi̇yeti̇

31 Ekim 2026 tarihli ve 33416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile TÜRKPATENT tarafından düzenlenen yarışmalar kapsamında yapılan başvurulara ilişkin ücret muafiyeti yeniden düzenlenmiştir.

Bu kapsamda yapılan başvurular için aşağıdaki ücretlerden muafiyet sağlanmaktadır:

Patent işlemlerinde: Patent başvuru ücreti ile araştırma ve inceleme raporu düzenlenmesi ücretleri.

Tasarım işlemlerinde: Tasarım tescil başvuru ücreti, ilave her tasarım için alınan başvuru ücreti ve her bir 8 × 8 cm alan için uygulanan yayım ücreti.

Muafiyet yalnızca TÜRKPATENT tarafından düzenlenen yarışmalar kapsamındaki başvurular ve belirtilen ücret kalemleri için geçerlidir. Düzenleme, 31 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Başvurularınızın muafiyet kapsamında değerlendirilmesine ilişkin bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

NAZALI