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ARTICLE · 05 NOVEMBER 2026

Kobi̇’leri̇n İlk Patent Başvurulari İle Yapay Zeka Alanindaki̇ Buluşlara İli̇şki̇n Türkpatent Resmi̇ Ücretleri̇nde İndi̇ri̇m!

NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
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NAZALI Attorney Partnership

NAZALI Attorney Partnership

NAZALI offers a broad range of legal services in the fields of Corporate and Commercial Law,...

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Türk Patent ve Marka Kurumu, 2026 yılı ücret tarifesinde önemli değişiklikler yaparak KOBİ'lerin ilk patent başvurularında %75 indirim ve yapay zeka alanındaki belirli başvurularda %50 indirim getirdi.

TurkeyIntellectual Property
Nazali Attorneys
Nazali Attorneys
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31 Ekim 2026 tarihli ve 33416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 2026 yılı ücret tarifesinde değişiklik yapılmıştır. Belirli koşulları sağlayan KOBİ’lerin ilk patent başvuruları ile yapay zeka alanındaki belirli başvurular için indirimli ücretler düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenleme kapsamında, KOBİ İşletme sınıfı ve KOBİ Vasfı Belgesine sahip tüzel kişilerin ilk başvuruları bakımından aşağıdaki ücretler (%75 indirim ile) belirlenmiştir:

  • Patent başvuru ücreti: 20,36 TL
  • Araştırma raporu düzenlenmesi ücreti: 1.079,17 TL
  • İnceleme raporu düzenlenmesi ücreti: 1.079,17 TL

Bu çerçevede, KOBİ’lere yönelik indirimli ücretlerin tüm başvurular için geçerli olmadığını; düzenlemede belirtilen belge ve başvuru koşullarını sağlayan tüzel kişilerin ilk başvurularını kapsadığını önemle belirtmek isteriz.

Öte yandan, yapay zeka alanındaki G06N IPC sınıfında yer alan başvurular için acil araştırma raporu düzenlenmesi ücreti (%50 indirim ile) 4.333,34 TL olarak belirlenmiştir. G06N sınıfı, "Belirli hesaplama modellerine dayalı bilgisayar sistemleri/düzenlemeleri" (Computing arrangements based on specific computational models) içermektedir. Bu kapsamdaki indirim, ilgili sınıfta yer alan başvurular bakımından sadece acil araştırma raporu ücretine yöneliktir.

Düzenlemeler, yayımlandığı 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. İlgili resmi gazeteye buradan erişebilirsiniz.

Patent başvurularınızın söz konusu indirimler kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve ilgili işlemlerin takibi hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

NAZALI

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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