Daha önce “Güncel Bir İntihal Tartışması: Bit Palas vs. Sinek Sarayı” başlıklı yazımızda ele aldığımız, Mine Kırıkkanat tarafından Elif Şafak'a karşı açılan davada yeni bir gelişme yaşanmış olup Mine Kırıkkanat’ın intihal iddialarını haklı bulan kararının Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından bozulmuş olduğu bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştır1.

Söz konusu bozma kararına ilişkin çıkan haberlerde; Yargıtay’ın intihal iddialarını da reddetmekte olduğu bilgisi yer almaktaysa da Yargıtay’ın bozma gerekçesinin intihal iddiasının reddinden ziyade, davanın intihal iddiasına konu kitabın yayımlanmasından yaklaşık 19 yıl sonra açılmış olması karşısında, “sessiz kalma yoluyla hak kaybı” ilkesinin uygulanıp uygulanamayacağının değerlendirilmesi gerektiği noktasında olduğu anlaşılmıştır.

Davalılar yargılama sürecinde Bit Palas’ın 2002 yılındaki ilk yayımından itibaren çok sayıda baskı şle edebiyat çevrelerinde geniş yankı uyandırdığını belirterek davacının romandan haberdar olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, ilk yayımdan yaklaşık on dokuz yıl sonra dava açılmasının hakkın kötüye kullanılması teşkil ettiğini savunmuşlardır. Davacı ise bir süre yurt dışında yaşadığını, gerek romandan gerekse intihal iddiasına dayanak oluşturan benzerliklerden ancak 2021 yılında üçüncü kişiler aracılığıyla haberdar olduğunu belirtmiştir.

Davalıların istinaf talebini takiben Bölge Adliye Mahkemesi, aslında davaya konu kitabın basımının devam ettiği, davadan önceki son basımının 2020 yılında yapıldığı, devam eden eylemler ve uzamış ceza zamanaşımı dikkate alındığında zamanaşımının söz konusu olmadığı yönünde tespitlerde bulunmuştur. Bununla beraber Yargıtay’a göre İlk Derece Mahkemesi, davacının eserden ve ileri sürdüğü ihlalden ne zaman haberdar olduğu konusunda taraflara delillerini sunma imkânı tanımalı ve sessiz kalma yoluyla hak kaybı itirazını bu deliller ışığında karara bağlamalıdır.

Yargıtay’ın bozma kararı sonrasında, dosya İlk Derece Mahkemesi’ne geri gönderilecek ve ilk Derece Mahkemesi tarafından, somut olay şartları çerçevesinde “sessiz kalma yoluyla hak kaybı” ilkesinin uygulanıp uygulanamayacağı değerlendirilerek karara bağlanacaktır.

Bu karar ile, telif haklarının korunması bakımından önemli bir hukuki tartışmada bir kez daha gündeme gelmektedir.

Bilindiği üzere 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) kapsamında, eser sahibine tanınan haklar eser sahibinin yaşamı boyunca ve ölümünden itibaren 70 yıl süreyle korunmaktadır. FSEK kapsamında “sessiz kalma yoluyla hak kaybı”nı düzenleyen özel bir hüküm bulunmamaktadır. Esasen bu ilke, Medeni Kanun madde 2’de yer alan Dürüstlük Kuralı’ndan hareketle, belirli bir süre geçmesi de dahil somut olayda değerlendirilecek diğer koşulların da gerçekleşmesi ile bir hakkın ileri sürülmesinin dürüstlük kuralına uygun olup olmayacağını değerlendirmektedir. Dolayısıyla sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi ile eser sahibinin sahip olduğu hakların süresi dolmamakta veya bu haklar ortadan kalkmamaktadır. Yalnızca o olaya özgü koşullar içerisinde bu hakların ileri sürülebilmesi mümkün olmayabilmektedir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin geçmiş tarihli kararlarında bu konuda daha farklı bir yaklaşım benimsendiği görülmektedir.

Örneğin Daire'nin 05.07.2012 tarihli, E. 2011/3312, K. 2012/12064 sayılı kararında, hukuka aykırı davranış devam ettiği sürece ihlalin sona erdirilmesine yönelik davalarda zamanaşımının işlemeyeceği, ayrıca eser sahibinin FSEK kapsamında kendisine tanınan koruma süresi içerisinde dava açmasının kanuni bir hakkın kullanılması niteliğinde olduğu ve bu nedenle sessiz kalma yoluyla hak kaybından söz edilemeyeceği ifade edilmiştir.

Benzer şekilde Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 03.12.2010 tarihli, E. 2010/12491, K. 2010/12431 sayılı kararında da eser sahibinin koruma süresi içerisinde dava açmasının hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirilemeyeceği kabul edilmiştir. Her ne kadar bu karar telif hakkına dayanılarak açılmış bir marka hükümsüzlüğü davasına ilişkin olsa da Yargıtay'ın FSEK kapsamında tanınan koruma süresi ile sessiz kalma yoluyla hak kaybı arasındaki ilişkiye yaklaşımını göstermesi bakımından önemlidir.

Bununla birlikte Yargıtay'ın sonraki dönemde sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin FSEK kapsamındaki uyuşmazlıklarda da uygulanabileceği yönünde bir yaklaşım geliştirdiği görülmektedir. Ancak bu ilkenin uygulanabilir olması, uzun süre dava açılmamış olmasının tek başına hak kaybına yol açacağı anlamına gelmemektedir. Sessiz kalma yoluyla hak kaybının söz konusu olabilmesi için, hak sahibinin ihlalden haberdar olup olmadığı, ne kadar süreyle ve hangi koşullarda sessiz kaldığı, karşı tarafta bu sessizliğe bağlı olarak korunmaya değer bir güven oluşup oluşmadığı ve hakkın sonradan ileri sürülmesinin dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edip etmediği somut olayın özelliklerine göre değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak, bu gelişme, telif hakları bakımından yalnızca ihlalin varlığının değil, hakkın ne zaman ve hangi koşullarda ileri sürüldüğünün de önem taşıdığını bir kez daha ortaya koymaktadır.

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