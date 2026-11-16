Bütünleşik Sigortalar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 12.11.2026 tarihli ve 33428 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik ile mal satışı, kiralama ve hizmet sunumu süreçlerine entegre edilen sigorta ürünlerinin kapsamı ve sunulma koşulları düzenlenmiş; özellikle e-ticaret platformları, perakende satış işletmeleri ve hizmet sağlayıcıları gibi sigortacılık faaliyeti yürütmeyen işletmelerin bu süreçte üstlenebilecekleri roller ile faaliyetlerine ilişkin koşul ve yükümlülükler belirlenmiştir. Bu kapsamda, sigorta ürünlerine ilişkin prim ve teminat sınırları, bilgilendirme yükümlülükleri, sigorta sözleşmelerinin sona ermesi, prim tahsilatı ve uygulamaya geçiş süreçlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bütünleşik Sigortanın Tanımı ve Düzenlemenin Kapsamı

Yönetmelik'in 4. maddesi uyarınca bütünleşik sigorta; mal satışı veya kiralanması ile hizmet satışının gerçekleştirildiği fiziki veya elektronik ortamlarda, ilgili mal, hizmet veya bunların finansmanıyla doğrudan bağlantılı risklerle sınırlı olarak alıcıya sunulan teminatları içeren sigortalar olarak tanımlanmıştır.

Bu kapsamda, bütünleşik sigortanın sunulabilmesi için sigorta teminatının satın alınan veya kiralanan mal, alınan hizmet ya da bunların finansmanı ile doğrudan bağlantılı olması gerekmektedir.

Yönetmelik'in 2. maddesi uyarınca düzenleme;

Sigorta ve reasürans şirketlerini,

Sigorta teminatı veren emeklilik şirketlerini,

Sigorta acentelerini ve sigorta brokerlerini,

Bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınmış kurumları,

Bütünleşik sigortalar için ticaret ortamı sağlayan kişi ve kuruluşları kapsamaktadır.

Bu doğrultuda Yönetmelik, sigorta sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların yanı sıra mal veya hizmet satışının gerçekleştirildiği fiziki ya da elektronik ortamlarda bütünleşik sigortaların sunulmasına imkan sağlayan kişi ve kuruluşlar bakımından da önem taşımaktadır.

Bütünleşik Sigorta Kapsamında Sunulabilecek Teminatlar

Yönetmelik'in 5. maddesinde, bütünleşik sigorta uygulamaları kapsamında sunulabilecek sigortalar ve teminat altına alınabilecek riskler belirlenmiştir.

Buna göre;

Malların kırılması, kaybolması, çalınması, yanması, arızalanması veya herhangi bir şekilde zarar görmesine ilişkin riskler,

Ev hayvanlarının hastalanması, çalınması veya kaybolmasıyla bağlantılı riskler,

Seyahat, ulaşım, konaklama, etkinlik, abonelik, fatura ödeme, siber güvenlik, paylaşımlı veya kısa süreli motorlu kara taşıtı kiralama ve benzeri hizmetlerin, hizmet sağlayandan kaynaklanmayan nedenlerle kullanılamaması, iptal edilmesi, kesintiye uğraması veya yetkisiz kullanılmasıyla bağlantılı riskler ile seyahat hizmetine ilişkin diğer riskler,

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında ikamet izni ve vize başvurularında ibraz edilmesi gereken sigortalar,

Bankaların kendilerine ait olmayan elektronik ticaret ortamları üzerinden, bankacılık mevzuatı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sağladıkları bireysel kredilerle bağlantılı hayat, borç ödeme ve ferdi kaza sigortaları bütünleşik sigorta uygulamaları kapsamında sunulabilecektir.

Özellikle elektronik ticaret ortamları üzerinden sunulan bireysel kredilerle bağlantılı sigortaların bu kapsama alınması, bankalar ve ilgili elektronik ticaret ortamlarında gerçekleştirilen işlemler bakımından önem taşımaktadır.

Bütünleşik Sigorta Kapsamında Sunulamayacak Sigortalar

Yönetmelik'in 6. maddesinde, bütünleşik sigorta uygulamaları kapsamında sunulamayacak sigorta türleri ayrıca düzenlenmiştir.

Bu kapsamda;

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 13. maddesi veya diğer kanunlar uyarınca ihdas edilen zorunlu sigortalar,

Konut ve iş yeri sigortaları,

Paylaşımlı veya kısa süreli motorlu kara taşıtı kiralama hizmetleriyle bağlantılı olanlar dışında kara, hava, raylı ve su araçlarına ilişkin sigortalar,

İkamet izni ve vize başvurularında gerekli olan sigortalar hariç olmak üzere özel sağlık sigortaları ve hastalık sigortaları,

Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen hizmetlerle veya elektronik ticaret ortamları üzerinden sağlanan bireysel kredilerle bağlantılı olanlar dışında ferdi kaza sigortaları,

Elektronik ticaret ortamları üzerinden sağlanan bireysel kredilerle bağlantılı hayat sigortaları dışında kalan hayat sigortaları,

Ev hayvanları ve Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen hizmetlerle bağlantılı olanlar dışındaki sorumluluk sigortaları,

Zorunlu deprem sigortası,

İnşaat ve montaj sigortaları,

Birikim ve yatırımlı sigortalar,

Tarım sigortaları,

Finansal kayıp sigortaları,

Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen bireysel kredilerle bağlantılı kredi sigortaları dışında kalan kredi sigortaları ile kefalet sigortaları,

Nakliyat sigortaları,

Hukuksal koruma sigortaları bütünleşik sigorta uygulamaları kapsamında sunulamayacaktır.

Bu düzenleme ile bütünleşik sigorta uygulamalarında sunulabilecek ürünler sınırlandırılmış; belirli sigorta türleri bakımından ise yalnızca Yönetmelik'te açıkça öngörülen istisnalar kapsamında sunuma imkan tanınmıştır.

Azami Prim Tutarı ve Sigorta Teminatının Süresi

Yönetmelik'in 7. maddesi uyarınca, bütünleşik sigortalarda yıllık brüt prim tutarı, teminat başlangıç tarihi itibarıyla ilgili takvim yılının ilk 6 ayında geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarını aşamayacaktır.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“Kurul”), söz konusu üst sınırı mal veya hizmetler bazında yarısına kadar indirmeye veya 2 katına kadar artırmaya yetkili olacaktır.

Bunun yanında, bütünleşik sigortalarda teminat süresi azami 2 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak uzatılmış garanti teminatı içeren ürünlerde bu süre, garanti süresiyle uyumlu olacak şekilde uzatılabilecektir.

Dolayısıyla bütünleşik sigorta ürünlerinin prim ve teminat sürelerinin belirlenmesinde, Yönetmelik'teki genel sınırların yanı sıra Kurul tarafından mal veya hizmetler bazında yapılabilecek düzenlemelerin de dikkate alınması gerekecektir.

Sigortanın Sunulmasına İlişkin Koşullar ve Sınırlamalar

Yönetmelik'in 8. maddesi uyarınca bütünleşik sigorta, malın satışı veya kiralanması ya da hizmetin satışı sırasında veya ilgili satış ya da kira sözleşmesinin kurulmasından itibaren 14 gün içerisinde sunulabilecektir.

Bunun yanında, sigorta teminatının sigorta şirketi veya sigorta teminatı veren emeklilik şirketi dışındaki kişi ya da kuruluşlar tarafından sağlandığı izlenimini yaratacak davranışlarda bulunulamayacak ve sigorta sözleşmesine dayanak teşkil eden sözleşmelerde bu yönde ifadelere yer verilemeyecektir.

Sigortanın fiziki ortamda sunulması halinde kolaylıkla görülebilecek yerlere yerleştirilecek görseller aracılığıyla, elektronik ticaret ortamında sunulması halinde ise bağlantı üzerinden aşağıdaki bilgilerin açıklanması gerekecektir:

Sigorta teminatını sağlayan sigorta veya emeklilik şirketinin unvanı ve iletişim bilgileri, varsa sigorta aracısının unvanı ve iletişim bilgileri ile prim tutarı,

Sigortanın konusu ve kapsamı ile rizikonun gerçekleşmesi halinde sigorta tazminatının, riski üstlenen sigorta veya emeklilik şirketi tarafından sigortacılık mevzuatı uyarınca ödeneceği,

Sunulan sigortaya ilişkin ilave bilgilere nereden ulaşılabileceği.

Ayrıca sigortanın satın alınması, ilgili mal veya hizmetin satın alınmasının ya da kiralanmasının koşulu haline getirilemeyecektir.

Sigortanın satın alınmaması nedeniyle mal veya hizmet bedelinin ya da diğer satış koşullarının alıcı aleyhine farklılaştırılması da mümkün olmayacaktır.

Bu hükümler, özellikle bütünleşik sigortaların elektronik ticaret ortamlarında veya mal ve hizmet satış süreçleriyle birlikte sunulduğu iş modellerinde, sigorta teklifinin alıcıya sunulma biçimi ve satış koşullarının belirlenmesi bakımından önem taşımaktadır.

Bilgilendirme, Poliçe Verme ve Onay Alma Yükümlülükleri

Yönetmelik'in 9. maddesi uyarınca, bütünleşik sigortalar bakımından Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanmaya devam edecektir.

Ayrıca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1424. maddesinde düzenlenen poliçe verme yükümlülüğü de geçerliliğini koruyacaktır. Poliçelerin, aynı Kanun'un 1425. maddesine uygun olmak kaydıyla kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla verilmesi mümkün olacaktır.

Yönetmelik kapsamında kalıcı veri saklayıcısı; kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veya e-Devlet üzerinden oluşturulacak yapılar gibi, ilgili bilginin makul bir süre boyunca incelenmesine, değiştirilmeden kopyalanmasına ve aynen erişilmesine imkan sağlayan araç ve ortamları kapsamaktadır.

Bunun yanında, sigorta şirketleri veya sigorta teminatı veren emeklilik şirketleri, sözleşmenin kurulmasından önce sigorta ettireni, kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak işlemin gerçekleştirildiği ticaret ortamı hakkında bilgilendirmekle yükümlü olacaktır.

Sigorta ettirenin onayının ise kimliğinin doğrulanmasına ve beyanının tespit edilmesine veya kayıt altına alınmasına imkan sağlayan güvenli bir yöntemle alınması gerekecektir.

Sigorta Sözleşmesinin Sona Erdirilmesine İlişkin Esaslar

Yönetmelik'in 10. maddesi ile bütünleşik sigorta sözleşmelerinin sona erdirilmesine ilişkin özel kurallar belirlenmiştir.

Buna göre, sözleşmenin sona erdirilmesine yönelik talebin herhangi bir uzaktan iletişim aracı kullanılarak bütünleşik sigortalar için ticaret ortamı sağlayan kişi ve kuruluşlara veya yetkili kuruluşa iletilmesi yeterli olacaktır.

Bütünleşik sigortalar için ticaret ortamı sağlayan kişi ve kuruluşlar, sona erdirme taleplerinin sözleşmenin kurulması sırasında kullanılan yöntemle de iletilebilmesine imkan sağlayan sistemleri oluşturmakla yükümlü olacaktır.

Ayrıca sigorta ettiren, sözleşmenin sona erdirilmesi için sözleşmenin kurulması sırasında kullanılan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntemi kullanmaya zorlanamayacaktır.

Bunun yanında, bütünleşik sigortaya konu mal veya hizmete ilişkin sözleşmede cayma, fesih, iptal veya dönme hakkının kullanılması halinde ilgili sigorta sözleşmesi, herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü doğmaksızın kendiliğinden sona erecektir.

Bu kapsamda, bütünleşik sigortanın sunulduğu satış veya hizmet platformlarının, sigorta sözleşmelerinin sona erdirilmesine yönelik başvuru kanallarını ve ilgili mal veya hizmet sözleşmesinin sona ermesi halinde işletilecek süreçleri Yönetmelik hükümleri doğrultusunda değerlendirmeleri gerekecektir.

Prim Tahsilatı, Hizmet Bedelleri ve Güvenlik Yükümlülükleri

Yönetmelik'in 11. maddesi uyarınca, sigorta primi ile mal veya hizmet bedelinin birlikte tahsil edilmesi halinde sigorta priminin ödeme belgesinde ayrıca gösterilmesi zorunlu olacaktır.

Sigorta priminin ayrı tahsil edilmesi halinde ise sigorta ettirene basılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla ayrıca prim tahsilat makbuzu verilecektir.

Her durumda, sigorta primi olarak yapılan ödeme, sigorta şirketine veya sigorta teminatı veren emeklilik şirketine yapılmış sayılacaktır.

Bunun yanında, bütünleşik sigortalar için ticaret ortamı sağlayan kişi ve kuruluşlara yetkili kuruluşlar tarafından ödenecek hizmet bedellerinin sigorta aracılığı komisyonu olarak değerlendirilemeyeceği düzenlenmiştir.

Yetkili kuruluşlar, prim ve tahsilata ilişkin yükümlülüklerin uygulanması için gerekli tedbirleri almak ve ilgili tüm bilgi ve belgeleri denetime hazır bulundurmakla yükümlü olacaktır.

Yönetmelik'in 12. maddesi uyarınca ayrıca yetkili kuruluşlar;

Sigorta primi tahsilatına ilişkin süreçleri 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata uygun şekilde tasarlamak,

Prim tahsilatında gerekli ve yeterli güvenlik tedbirlerini almak,

Bütünleşik sigortaların sunulmasında kullanılan bilgi sistemlerinin ve entegrasyonların güvenliğini sağlamak,

İşlem kayıtlarını tutmak ve ilgili mevzuata uygunluğu sağlamak ile yükümlü olacaktır.

Bu düzenlemeler, özellikle bütünleşik sigortaların dijital platformlar üzerinden sunulduğu ve sigorta primlerinin mal veya hizmet bedelleriyle birlikte tahsil edildiği uygulamalarda önem taşımaktadır.

SEDDK'ya Bildirim Yükümlülüğü ve Yürürlük

Yönetmelik'in 13. maddesi uyarınca yetkili kuruluşların, Yönetmelik kapsamında uygulamaya geçmeden 1 ay önce Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (“SEDDK”) bilgi vermesi gerekecektir.

SEDDK, gerekli gördüğü hallerde idari yaptırım kararı verme yetkisi saklı kalmak kaydıyla uygulamada değişiklik yapılmasını talep edebilecektir.

Ayrıca SEDDK, Yönetmelik'in uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, alt düzenleyici işlemler yapmaya ve uygulamaya ilişkin tereddütleri gidermeye yetkili kılınmıştır.

Yönetmelik, 12.11.2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Mevzuatta Yapılan Değişiklik

Yönetmelik ile aynı tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de, Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de (“Değişik Yönetmelik”) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu düzenleme ile Yönetmelik’in yürürlüğe girişi ile paralel olarak, 16.06.2021 tarihli ve 31513 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Değişik Yönetmelik'in amaç ve kapsam hükümleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, Değişik Yönetmelik'in amacı; sigortacılık faaliyeti ile bu kapsama girmeyen işlerin sınırlarının belirlenmesi, tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri ve tarafların karşı karşıya gelmeden akdettikleri sigorta sözleşmelerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi olarak belirlenmiştir.

Değişik Yönetmelik'in kapsamı ise sigorta ve reasürans şirketleri, sigorta teminatı veren emeklilik şirketleri, sigorta aracıları, bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar olarak yeniden düzenlenmiştir.

Bunun yanında, Değişik Yönetmelik'in üçüncü bölümünün başlığı “Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri” olarak değiştirilmiş, 9. maddesinin 4. fıkrasında yer alan atıf Bütünleşik Sigortalar Hakkında Yönetmelik'e yönlendirilmiş ve 10. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu değişikliklerle, bütünleşik sigortacılığa ilişkin düzenlemeler yeni Yönetmelik kapsamında ele alınırken mevcut Yönetmelik'in kapsamı ve ilgili hükümleri de bu düzenlemeyle uyumlu hale getirilmiştir.

Değerlendirme ve Sonuç

Yönetmelik ve Değişik Yönetmelik ile yapılan değişiklikler sonucunda, sigorta ürünlerinin mal ve hizmet satış süreçlerine entegre edilmesine ilişkin hukuki çerçeve yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenlemeler, sigorta ürünlerinin farklı ticaret ortamlarında sunulmasına imkan tanırken, ürün kapsamı, satış koşulları, tüketicilerin bilgilendirilmesi ve ilgili kuruluşların sorumluluklarına ilişkin yükümlülükler getirmektedir.

Bu kapsamda, sigorta ürünlerinin ilgili mal veya hizmetle doğrudan bağlantılı olması, öngörülen prim, teminat ve süre sınırlamalarına uygun şekilde yapılandırılması ve sigorta satın alınmasının mal veya hizmet alımının koşulu haline getirilmemesi önem taşımaktadır. Ayrıca, bilgilendirme ve onay süreçleri, prim tahsilatı, hizmet bedelleri ve sigorta sözleşmelerinin sona erdirilmesine ilişkin düzenlemeler, mevcut satış modellerinin ve sözleşmesel ilişkilerin gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır.

Bu doğrultuda, sigorta şirketleri, bankalar, sigorta aracıları ve ticaret ortamı sağlayan kuruluşların mevcut ve planlanan ürünlerini, iş birliği sözleşmelerini, dijital satış ve bilgilendirme süreçlerini, prim tahsilat sistemlerini ve sözleşme sona erdirme mekanizmalarını yeni düzenlemeler kapsamında gözden geçirmeleri; uygulamaya geçiş öncesindeki SEDDK bildirim yükümlülüğünü de dikkate almaları önem arz etmektedir.