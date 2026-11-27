ARTICLE · 27 NOVEMBER 2026
SGK 2026/23 Sayili Genelge İle Borcu Yoktur Belgesi Uygulamasinda Değişiklik
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Turkey's Social Security Institution has raised the threshold for determining outstanding social security premium debt in public procurement from 5,000 TL to 50,000 TL, effective November 15, 2026. The new regulation also introduces provisions for evaluating employer and subcontractor debts jointly and establishes special treatment for restructured debts that are being paid regularly.
13.11.2026 tarihli ve 2026/23 sayılı SGK Genelgesi ile 2020/5 sayılı Genelge’de kamu ihalelerinde SGK prim borcunun belirlenmesine ilişkin değişiklikler yapılmıştır.
Kesinleşmiş SGK Prim Borcu Sınırı 50.000 TL'ye Yükseltildi
Kamu ihalelerinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun belirlenmesinde esas alınan 5.000 TL tutarındaki sınır, 50.000 TL olarak değiştirilmiştir.
Buna göre;
- 15.11.2026 tarihinden önce ilanı veya yazılı duyurusu yapılan ihalelerde 5.000 TL,
- 15.11.2026 tarihi ve sonrasında ilanı veya yazılı duyurusu yapılan ihalelerde 50.000 TL sınırı uygulanacaktır.
İşveren ve Alt İşveren Borçlarının Birlikte Değerlendirilmesi
İşverenin kendi borçları ile alt işverenlerinden kaynaklanan borçları birlikte değerlendirilerek ilgili borç sınırı uygulanacaktır.
Yapılandırılmış Borçlara İlişkin Düzenlemeler
İlgili kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödeme yükümlülükleri düzenli olarak yerine getirilen borçlar, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu hesabında dikkate alınmayacaktır.
Ayrıca, yapılandırması bozulmamış borçlarda vadesi geçmiş taksitlerin geç ödeme zammı ile birlikte hesaplanan tutarının 50.000 TL'yi aşmaması halinde borcu yoktur belgesi düzenlenebilecektir.
İlgili düzenleme 15.11.2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
Genelgenin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.
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