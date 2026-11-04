ARTICLE · 04 NOVEMBER 2026
Kamu İhaleleri̇nde Sgk Pri̇m Borcu Yoktur Siniri 50.000 Tl’ye Yükselti̇ldi̇
NAZALI Attorney Partnership
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A recent amendment to the Public Procurement General Communiqué has increased the monetary threshold from 5,000 TL to 50,000 TL in specific provisions. The regulation establishes transitional...
16 Ekim 2026 tarihli ve 33402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.3.2 ve 17.4.1’inci maddelerinde yer alan “5.000 TL” ibaresi “50.000 TL” olarak değiştirilmiştir.
Düzenleme kapsamında, Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı duyurusu yapılan ihalelerin, ilan veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümler doğrultusunda sonuçlandırılacağı hükme bağlanmıştır.
Yürürlük tarihi: Tebliğ, yayımı tarihinden 30 gün sonra, 15 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecektir.
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