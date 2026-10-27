ARTICLE · 27 OCTOBER 2026
Coğrafi̇ Veri̇ İşleyen Şi̇rketler İçi̇n Uzman İsti̇hdami Şarti
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI offers a broad range of legal services in the fields of Corporate and Commercial Law,...View firm profile
Turkey's new Geographic Data Permissions Regulation establishes mandatory personnel qualification requirements for legal entities seeking data access permits. The regulation differentiates requirements based...
14 Ekim 2026 tarihli ve 33400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği uyarınca, izin başvurusunda bulunan tüzel kişilerin faaliyet alanlarına göre belirlenen niteliklere sahip en az bir personel istihdam etmesi gerekmektedir.
Personel yeterliliği, faaliyet alanının kapsamına göre belirlenmektedir:
- Ülke genelinde veya birden fazla il düzeyinde faaliyet gösterenler: Geçerli Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanı Seviye 6 mesleki yeterlilik belgesine sahip veya üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans düzeyindeki Coğrafi Bilgi Sistemleri bölümünden mezun en az bir personel.
- Bir il veya daha küçük alanda faaliyet gösterenler: Geçerli Coğrafi Bilgi Sistemi Operatörü Seviye 4 veya Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip ya da üniversitelerin ön lisans, lisans veya yüksek lisans düzeyindeki Coğrafi Bilgi Sistemleri bölümünden mezun en az bir personel.
Şirketlerin, izin başvuruları öncesinde faaliyet alanlarını ve personel yeterliliklerini Yönetmelik’teki şartlar çerçevesinde değerlendirmeleri önem taşımaktadır.
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