Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathanelerine İlişkin Düzenlemenin Kapsamı Genişletildi

21.10.2026 tarihli ve 33407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) değişiklikler yapılmıştır.

Düzenleme kapsamında imalathanelerin faaliyet gösterebileceği ürün grupları genişletilmiş, bazı ürün türlerine ilişkin tanımlar eklenmiş, insan kanı veya plazmasından elde edilen tıbbi ürünlerin imalatını gerçekleştiren tesislerde mesul müdür olarak görev alabilecek kişilere ilişkin yeni bir hüküm getirilmiş ve denetim personelinin unvanları güncellenmiştir.

İmalathanelerin Faaliyet Kapsamına Yeni Ürün Grupları Eklendi

Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmeliğin 7. maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılarak beşeri tıbbi ürün imalathanelerinde, belirli koşullar altında üretilebilecek ürün grupları genişletilmiştir.

Bu kapsamda, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere;

Geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin, uygun formda olmaları, imalatçı tarafından çapraz bulaşma riskini önleyici tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (“ Kurum ”) sunularak uygun bulunması şartıyla, beşeri tıbbi ürünlerle aynı alanlarda üretilmesine imkan tanınmıştır.

”) sunularak uygun bulunması şartıyla, beşeri tıbbi ürünlerle aynı alanlarda üretilmesine imkan tanınmıştır. Özel tıbbi amaçlı gıdalar, kenevirden elde edilen ürünler, aromaterapötik ürünler ve tıbbi bitki çaylarının ise bağımsız alan, ayrı ekipman ve ayrı havalandırma sistemleri kullanılması ve çapraz bulaşmaya ilişkin risk değerlendirmesinin Kuruma sunularak onaylanması şartıyla beşeri tıbbi ürün imalathanelerinde üretilmesi mümkün hale getirilmiştir.

Bununla birlikte, Yönetmeliğin 7. maddesinde öngörülen üretim koşulları ve Kurum onayı gereklilikleri devam etmekte olup, söz konusu değişiklikler ilgili ürünlerin herhangi bir ilave değerlendirme veya izin süreci olmaksızın üretilmesine yönelik genel bir serbesti sağlamamaktadır.

Yeni Ürün Tanımları Yönetmeliğe Eklendi

Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmeliğin 4. maddesine aromaterapötik ürünler, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, kenevirden elde edilen ürünler, özel tıbbi amaçlı gıdalar ve tıbbi bitki çaylarına ilişkin tanımlar eklenmiştir.

Bu kapsamda;

Aromaterapötik ürünler, bitkisel kaynaklardan elde edilen uçucu yağların tek başına veya karışım halinde kullanılmasıyla farmasötik şekilde hazırlanan ve aromaterapi yöntemleriyle etki gösteren ürünler olarak,

Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, geleneksel kullanımı kanıtlanmış veya bilimsel geçerliliği kabul edilmiş, geleneksel kullanımla uyumlu endikasyonu bulunan ve haricen, oral veya inhalasyon yoluyla kullanılan ürünler olarak,

Kenevirden elde edilen ürünler, kenevirden elde edilen tıbbi ürünleri, sağlık ürünlerini, kişisel bakım ürünlerini ve destek ürünlerini kapsayacak şekilde,

Özel tıbbi amaçlı gıdalar, belirli hastaların diyet yönetimi amacıyla tıbbi gözetim altında kullanılmak üzere özel olarak formüle edilerek endüstriyel yöntemlerle üretilen ürünler olarak,

Tıbbi bitki çayları, tedavi amacıyla belirli hazırlama yöntemleri kullanılarak kullanılan, farmakope kalitesinde bir veya birden fazla bitkisel drog içeren preparatlar olarak

tanımlanmıştır.

Kan ve Plazma Kaynaklı Tıbbi Ürünlerin İmalatında Mesul Müdürlük Düzenlendi

Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmeliğin 9. maddesine yeni bir fıkra eklenerek insan kanı veya plazmasından elde edilen tıbbi ürünlerin imalatını gerçekleştiren tesislerde mesul müdür olarak görevlendirilebilecek kişilerin kapsamı genişletilmiştir.

Yönetmeliğin mevcut düzenlemesi uyarınca mesul müdürlerin, kural olarak, Kurum veya ilgili ülkenin yetkili otoritesi tarafından üretim yeri izni verilmiş imalathanelerde üretim, kalite güvence veya kalite kontrol faaliyetlerinden birinde en az iki yıllık pratik deneyime sahip olmaları gerekmektedir. İlgili alanlarda doktora derecesine sahip meslek mensupları bakımından ise bu deneyim şartı aranmamaktadır.

Yeni düzenleme ile 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanununun 6. maddesi kapsamında ruhsatlandırılan bölge kan merkezlerinde en az iki yıl sorumlu hekim olarak görev yapmış kişilerin de insan kanı veya plazmasından elde edilen tıbbi ürünlerin imalatını gerçekleştiren tesislerde mesul müdürlük görevini üstlenebilmelerine imkân tanınmıştır.

Böylece, söz konusu tesislerde mesul müdürlük için kabul edilen mesleki deneyimin kapsamı genişletilerek bölge kan merkezlerinde edinilen sorumlu hekimlik deneyiminin de bu görev bakımından dikkate alınması sağlanmıştır.

Denetim Personelinin Unvanları Güncellendi

Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde yer alan “denetçi” ve “denetçiler” ifadeleri “müfettiş” ve “müfettişler” olarak değiştirilmiştir.

Ayrıca Yönetmeliğe eklenen tanım uyarınca müfettiş kavramı, Kurum’da görev yapan başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarını kapsamaktadır.

Bu değişiklikle imalathanelere ilişkin denetim faaliyetlerinde görev alan personelin unvanları, Yönetmelik kapsamında yeniden düzenlenmiştir.

Yürürlük

Değişiklik Yönetmeliği, 21.10.2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değerlendirme ve Sonuç

Değişiklik Yönetmeliği ile beşeri tıbbi ürün imalathanelerinde belirli koşullarla üretilebilecek ürün grupları genişletilmiş ve bu ürünlerin üretiminde uygulanacak alan ayrımı, çapraz bulaşmanın önlenmesi ve Kurum onayına ilişkin mevcut esasların kapsamı genişletilmiştir.

Bu değişiklikler, özellikle mevcut üretim tesislerinde farklı ürün gruplarının imalatını gerçekleştiren veya üretim faaliyetlerini çeşitlendirmeyi planlayan işletmeler bakımından önem taşımaktadır. İlgili işletmelerin, planlanan üretim faaliyetlerinin mevcut üretim yeri izinleri kapsamında bulunup bulunmadığını ve Yönetmelikte öngörülen teknik koşulları karşılayıp karşılamadığını değerlendirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca kan ve plazma kaynaklı tıbbi ürünlerin imalatını gerçekleştiren tesislerde mesul müdür olarak görevlendirilebilecek kişilerin kapsamının genişletilmesi, bu tesisler bakımından personel görevlendirmelerinde yeni bir alternatif sunmaktadır.

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