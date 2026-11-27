21.11.2026 tarihli ve 33437 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişiklik Yönetmeliği") ile beşeri tıbbi ürünlerin tanıtım yöntemleri, tanıtımı yapılamayacak ürünlerin kapsamı ve bilimsel toplantılar ile ürün tanıtım toplantılarına ilişkin bildirim sürelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Üretim Tesisi Ziyaretlerinin Tanıtım Yöntemlerine Eklenmesi

Değişiklik Yönetmeliği'nin 2. maddesiyle, Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin ("Yönetmelik") 5. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi değiştirilmiştir.

Önceki düzenleme uyarınca, sağlık meslek mensuplarına yönelik tanıtım faaliyetleri bilimsel toplantılar ve ürün tanıtım toplantıları düzenlenerek veya desteklenerek gerçekleştirilebilmekteydi.

Yeni düzenleme ile tanıtım yöntemleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Bilimsel toplantıların desteklenmesi,

Ürün tanıtım toplantılarının düzenlenmesi,

Ruhsat veya izin sahiplerinin Türkiye'deki üretim tesislerine ziyaretler düzenlenmesi.

Söz konusu değişiklik, ilaç şirketlerinin üretim tesislerinde gerçekleştirecekleri ziyaretleri tanıtım faaliyetleri çerçevesinde planlamalarına imkan tanımaktadır. Bununla birlikte, bu ziyaretlerin Yönetmelikte öngörülen tanıtım ilkelerine uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir.

Öte yandan, yeni bent lafzı uyarınca bilimsel toplantılar bakımından yalnızca "destekleme", ürün tanıtım toplantıları bakımından ise yalnızca "düzenleme" yöntemi öngörülmüştür. Önceki düzenlemede her iki toplantı türü için yer alan "düzenleme veya destekleme" ifadesinin bu şekilde ayrıştırılması, lafzi yorumla ruhsat veya izin sahiplerinin bilimsel toplantıları doğrudan düzenleyemeyeceği ve ürün tanıtım toplantılarını desteklemek suretiyle tanıtım faaliyeti yürütemeyeceği şeklinde yorumlanabilecektir. Bu hususa ilişkin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun ("Kurum") uygulamasının takip edilmesi önem taşımaktadır.

Türkiye Piyasasında Bulunmayan Ürünlerin Tanıtımına İlişkin Sınırlama

Yönetmeliğin 6. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen (ç) bendi ile ilgili mevzuata göre ruhsatlandırılmış veya izin verilmiş olmakla birlikte Türkiye piyasasında bulunmayan ürünlerin tanıtımı yasaklanmıştır. Ancak Türkiye'de düzenlenen uluslararası kongrelerdeki tanıtımlara ve hekim, diş hekimi veya eczacının yazılı talebi üzerine ruhsat veya izin sahibinin bilim servisi tarafından bizzat yapılan bilgilendirmelere ilişkin istisnalar korunmuştur.

Bilimsel Toplantılar ve Ürün Tanıtım Toplantılarında Bildirim Sürelerinin Kısaltılması

Yönetmeliğin 11. maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle ruhsat veya izin sahipleri tarafından düzenlenen veya desteklenen bilimsel toplantılar ile ürün tanıtım toplantılarının Kuruma bildirilmesine ilişkin süreler kısaltılmıştır.

Buna göre, Kuruma bildirim süresi yurt içi toplantılar için en az 15 iş gününden en az 5 iş gününe, yurt dışı toplantılar için ise en az 30 iş gününden en az 10 iş gününe indirilmiştir. Bildirim sürelerinin kısaltılmasıyla birlikte, ruhsat veya izin sahiplerinin toplantı organizasyonlarını daha kısa sürelerde planlayabilmelerine imkan tanınmıştır.

Yönetmeliğin Hukuki Dayanağının Güncellenmesi

Yönetmeliğin dayanak maddesi, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlükten kaldırılan hükümlerine yapılan atıf çıkarılarak 1262 sayılı Kanun, 1219 sayılı Kanunun ek 13. maddesi, 7223 sayılı Kanun ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 506. ve 508. maddelerine atıf yapacak şekilde güncellenmiştir. Söz konusu değişiklik, teknik nitelikte olup tanıtım faaliyetlerine ilişkin doğrudan yeni bir yükümlülük doğurmamaktadır.

Yürürlük

Değişiklik Yönetmeliği, yayım tarihi olan 21.11.2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Yönetmeliği'nde ayrıca bir geçiş süresi veya özel geçiş hükmü düzenlenmemiştir.

Değerlendirme ve Sonuç

Değişiklik Yönetmeliği uyarınca ruhsat veya izin sahiplerinin üretim tesisi ziyaretlerine ilişkin iç prosedürlerini, katılımcı seçim kriterlerini ve gider süreçlerini tanıtım kurallarıyla uyumlu hale getirmeleri; ruhsatlı veya izinli olmakla birlikte Türkiye piyasasında bulunmayan ürünlere ilişkin tanıtım planlarını ve materyallerini gözden geçirmeleri ve bu ürünler bakımından tanıtım faaliyetleri ile istisna kapsamındaki bilimsel bilgilendirmeleri birbirinden ayırmaları önem taşımaktadır.

Toplantı bildirim sürelerinin kısaltılması, şirketlere organizasyon süreçlerinde daha fazla esneklik sağlamakla birlikte Yönetmeliğin 11. maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen, evrak girişi yapılmış bildirimlerin Kurum tarafından 10 iş günü içerisinde cevaplandırılmasına ve bu süre içerisinde cevap verilmemesi halinde başvurunun onaylanmış sayılmasına ilişkin hüküm korunmuştur. Bu nedenle, özellikle yurt içi toplantılar bakımından bildirimin toplantıdan 5 iş günü önce yapılması halinde toplantı tarihinde zımni onay için öngörülen süre henüz dolmamış olacaktır.

Bu kapsamda, bildirimlerin Kurumun cevaplandırma süresi dikkate alınarak planlanması ve bilimsel toplantıların düzenlenmesi ile ürün tanıtım toplantılarının desteklenmesi hususlarında Kurumun uygulama esaslarının takip edilmesi önerilmektedir.