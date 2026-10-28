Yabancı Ortaklı Şirketler Türkiye’de Banka Hesabı Açabilir mi?

Yabancı ortaklı bir şirket Türkiye’de banka hesabı açabilir. Ancak şirketin ticaret siciline tescil edilmiş olması, bankanın hesap açılışı başvurusunu kabul edeceği anlamına gelmez. Banka; şirketin ve şirket adına işlem yapan kişinin kimlik tespitini yapmak, şirketin nihai olarak sahibi olan veya şirketi kontrol eden gerçek kişileri belirlemek ve hesap üzerinden yapılması planlanan işlemleri değerlendirmekle yükümlüdür. Kuruluşun hemen ardından tahsilat veya ticari ödeme yapması gereken yatırımcılar açısından bu incelemelerin süresi, şirketin fiilen faaliyete başlayacağı tarihi etkileyebilir.

Banka hesabı başvurusu, özellikle ortakların yurt dışında yaşadığı veya ortaklar arasında yabancı bir şirketin bulunduğu durumlarda, Türkiye’de şirket kuruluşu ile birlikte planlanmalıdır. Tescilden önce sermaye ödemesi için açılan hesap ile kuruluş sonrasında günlük ticari işlemlerde kullanılacak hesabın işlevleri farklıdır. Bankaya yapılacak ziyaret planlanmadan önce gerekli belgeler seçilen bankadan teyit edilmelidir. Bu yazıda bankaların hangi hususları incelediği, yabancı ortağın Türkiye’ye gelmesinin gerekip gerekmediği ve başvuruların neden gecikebildiği ele alınmaktadır.

Yabancı Ortaklık Banka Hesabı Açılmasına Engel midir?

Ortakların yabancı olması, Türkiye’de kurulmuş bir şirketin kurumsal banka hesabı başvurusu yapmasına tek başına engel değildir. Türkiye’de bir limited şirketin veya anonim şirketin ortakları yabancı gerçek ya da tüzel kişiler olabilir. Şirket, tescilin ardından kendisini temsile yetkili kişi aracılığıyla kendi adına hesap açılması için başvurur. Banka, başvuruyu kimlik tespiti ve müşterinin tanınmasına ilişkin usulleri çerçevesinde değerlendirir.

Yabancı ortaklı bir şirket ile yurt dışında kurulmuş bir şirket arasındaki ayrım önemlidir. Türkiye’de yabancı ortaklarla kurulan şirket, Türk hukukuna tabi bir tüzel kişi olarak başvurur. Yurt dışında kurulmuş bir şirketin doğrudan kendi adına hesap açtırmak istemesi hâlinde ise şirketin kuruluşuna ve temsiline ilişkin farklı belgeler sunulması gerekir. Her iki durumda da banka, ilgili mevzuat uyarınca kimlik tespiti ve gerçek faydalanıcının belirlenmesine yönelik incelemeleri yapmalı; kurulacak bankacılık ilişkisinin amacı ve niteliği hakkında bilgi edinmelidir. Şirketin Türkiye’de neden bir hesaba ihtiyaç duyduğunu ve hangi işlemleri gerçekleştirmeyi planladığını açıklayan destekleyici belgeler de istenebilir.

Yatırımcılar, şirket tescil edilir edilmez müşteri ödemelerini tahsil edebileceklerini veya faaliyetleri için gerekli fonları transfer edebileceklerini varsaymamalıdır. Hesaba hemen ihtiyaç duyulacaksa planlanan ortaklık yapısı, şirketi temsile yetkili kişilerin imza düzeni ve beklenen işlemler kuruluş öncesinde bankayla görüşülmelidir. Ortaklık yapısında birden fazla şirketin yer alması, her kademedeki şirkete ait belgelerin temini ve incelenmesi nedeniyle ek süre gerektirebilir.

Banka Hesabı Açmak İçin Hangi Belgeler İncelenir?

Banka genellikle şirketin hukuken mevcut olduğunu ve şirket adına kimlerin işlem yapabileceğini gösteren belgeleri ister. Ticaret sicili kayıtları, şirket sözleşmesi veya esas sözleşme, vergi bilgileri ve temsilcinin imza yetkisini gösteren belgeler bu kapsamda yer alır. Temsilcinin ayrıca kimlik belgesini sunması gerekir. Gerekli belgelerin tam listesi bankaya, şirketin yapısına ve talep edilen hizmetlere göre değişir. Bireysel ve kurumsal hesaplar arasındaki farklar, Türkiye’de banka hesabı açma rehberimizde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Ortaklar arasında yabancı bir şirket varsa banka, gerçek faydalanıcının belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirebilmek için ortaklık ve kontrol yapısını yeterli ölçüde incelemelidir. Bu amaçla yabancı tüzel kişi ortağın sicil kayıtları, ortaklık zincirindeki ara şirketlere ilişkin bilgiler ve yapının arkasındaki ilgili gerçek kişilerin kimlik bilgileri istenebilir. Yurt dışında düzenlenen belgelerin, düzenlendikleri ülkeye, uygulanacak kimlik tespiti kurallarına ve bankanın taleplerine göre tasdik edilmesi ve Türkçeye çevrilmesi gerekebilir. Türkiye’deki şirketin tescil belgeleri hazır olsa bile ortaklık zincirinin eksik belgelenmesi incelemeyi geciktirebilir.

Bankalar ayrıca şirketin faaliyetleri, beklenen ödemeler ve hesaba aktarılacak fonların kaynağı hakkında bilgi isteyebilir. Sunulan bilgiler, şirket belgeleri ve planlanan faaliyetlerle tutarlı olmalıdır. Örneğin yeni kurulmuş bir şirket, yüksek tutarlı uluslararası para transferleri bekliyorsa bu işlemlerin ticari amacını açıklamaya hazır olmalıdır.

Hesap Açılışı Başvuruları Neden Gecikir veya Reddedilir?

Şirket, ilgili bankacılık işlemleri için Türkiye’de avukat yetkilendirebilir. Bunun için bankanın da hesap açılışında vekâleten işlem yapılmasını kabul etmesi gerekir. Genel nitelikteki şirket kurma yetkisinin, şirketin ihtiyaç duyacağı bütün bankacılık hizmetlerini kapsadığı varsayılmamalıdır. Banka, belgelerin asıllarını, kimlik tespitine yönelik ek bilgi ve belgeleri veya şirket temsilcisiyle doğrudan görüşmeyi talep edebilir.

Ortaklık zincirinin açık olmaması, temsilcinin yetkisinin yetersiz kalması veya şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin beklenen işlemlerle örtüşmemesi gecikmelere yol açabilir. Bankanın ek tasdik ya da tercüme istemesi hâlinde yurt dışından temin edilen belgeler de süreci uzatabilir. Bu eksikliklerin, şirketin ödeme almayı beklediği aşamaya gelmeden giderilmesi daha kolaydır.

Şirketin kuruluş sürecinde hangi aşamada olduğu da önemlidir. Türkiye’de anonim şirket kuruluşunda genel kural, nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde 25’inin tescilden önce, kurulmakta olan şirket adına açılan özel bir banka hesabına yatırılmasıdır. Aynı tescil öncesi ödeme şartı limited şirketler bakımından uygulanmaz. Sermaye ödemesinin tamamlanması, günlük ticari işlemler için gerekli hesap ve bankacılık hizmetlerinin de onaylandığı anlamına gelmez. Şirket, tahsilat ve ödemelerine ne zaman başlayabileceğini bankadan teyit etmelidir.

To view the full article please click here.