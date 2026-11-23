Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar

Ekim 2026

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 380.741.892 TL Şekerbank TAŞ Halka Arz (Bedelli Sermaye Artırımı) 1.000.000.000 TL

Borçlanma Araçlarının İhraçları ORTAKLIK ADI BORÇLANMA ARACI TÜRÜ SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI Akbank TAŞ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Nitelikli Yatırımcı 30.000.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 100.000.000.000 TL İş Faktoring AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 15.150.000.000 TL Koç Stellantis Finansman AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 5.073.000.000 TL QNB Bank AŞ Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 5.000.000.000 TL Akbank TAŞ Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı Yurt Dışı 4.000.000.000 ABD Doları Tüpraş Türkiye Petrol Rafinereleri AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 20.000.000.000 TL IC Enterra Yenilenebilir Enerji AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Yurt Dışı 500.000.000 ABD Doları Koç Finansman AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 3.550.000.000 TL Hedef Araç Kiralama ve Servis AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 3.000.000.000 TL Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 1.000.000.000 TL

Borçlanma Araçlarının İhraçları ORTAKLIK ADI BORÇLANMA ARACI TÜRÜ SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 4.000.000.000 TL Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 15.000.000.000 TL Fiba Yatırım Menkul Değerler AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 1.000.000.000 TL

Diğer İhraçlar ORTAKLIK ADI SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ NOMİNAL İHRAÇ TAVANI SATIŞ TÜRÜ KİRA SERTİFİKASI VE VDMK İHRAÇLARINDA KURUCU KAYNAK KURULUŞ/FON KULLANICI Katılım Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 1.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Vakıf Katılım Bankası AŞ Milk Academy Süt Üürnleri Sanayi ve Ticaret AŞ DK Yıldız Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 1.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Dünya Katılım Bankası AŞ Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi AŞ Ata Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 5.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ T.O.M. Katılım Bankası AŞ Misyon Yatırım Bankası AŞ Birinci Varlık Finansman Fonu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 6.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Misyon Yatırım Bankası AŞ Misyon Yatırım Bankası AŞ TMKŞ Albaraka Türk Birinci Katılım Varlık Finansman Fonu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 5.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Birleşik İpotek Finansman AŞ Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ Aktif Yatırım Bankası AŞ Bir No’lu Varlık Finansmanı Fonu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 700.000.000 TL Nitelikli Yatırımcı Aktif Yatırım Bankası AŞ Aktif Yatırım Bankası AŞ Katılım Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 750.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Vakıf Katılım Bankası AŞ Anadolu Finansal Kiralama AŞ

Duyuru ve İlke Kararları

Kurul Karar Organı’nın 03/10/2026 tarih ve 65/1799 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:

Borsa İstanbul AŞ piyasalarında gerçekleşen gelişmeler dikkate alınarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 1’inci maddesi çerçevesinde, 6362 sayılı SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen; Kurulumuzun 17.09.2026 tarihli ve 2026/60 sayılı bülteni ile duyurulan, Kurul Karar Organı’nın 17/09/2026 tarih ve 57/1706 sayılı Kararı’nda öngörülen; kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamanın 30.10.2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı’nın 15/10/2026 tarih ve 70/1821 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:

Kurul Karar Organı’nın 17.09.2026 tarihli kararları uyarınca tasfiyesine karar verilen Hedef Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonların, 30/09/2026 tarihli ve 2026/67 sayılı Kurul Bülteni’nde ilan edilen Kurul Karar Organı’nın 30/09/2026 tarih ve 64/1775 sayılı Kararı kapsamından çıkarılmasına ve söz konusu fonlar için tasfiye işlemlerine başlanmasına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda, Hedef Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonlara ilişkin tasfiye işlemleri de 30/09/2026 tarihli ve 2026/67 sayılı Kurul Bülteni’nde ilan edilen Kurul Karar Organı’nın 30/09/2026 tarih ve 64/1770 sayılı Kararı ile A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ ve Pardus Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonlar için belirlenen esaslara tabi olacaktır.

Kurul Karar Organı’nın 19/20/2026 tarih ve 72/1870 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin (Şirket) 314.754.719,80 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı paylarının tamamını devralan Tera Yatırım Holding AŞ’nin, Şirket’in yönetim kontrolünü elde etmesi nedeniyle ortaya çıkan ve 16.09.2026 - 29.09.2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceği ilan edilen, söz konusu payların iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan diğer ortaklara ait payları satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle;

SPKn’nun 26’ncı maddesinin altıncı fıkrası ile II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 13’üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca; Tera Yatırım Holding AŞ ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon ve Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu’nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) sahip oldukları oy hakları 16.09.2026 tarihi itibarıyla kendiliğinden donmuş olmakla birlikte, Kurul Karar Organı’nın 17.09.2026 tarihli kararları ile tasfiye ettirilmesine karar verilen Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu’nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) sahip oldukları, 16.09.2026 tarihi itibarıyla kendiliğinden donan oy haklarının çözülmesine ve bu hususların T.C. Ticaret Bakanlığı’na ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’ye bildirilmesine, Tera Yatırım Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon’un sahip oldukları, oy hakları 16.09.2026 tarihinde kendiliğinden donan payların genel kurul toplantı nisabında dikkate alınmayacağının, donmuş olan oy haklarının donmaya sebep olan durumlara bağlı olmaksızın, Kurulun aksi yönde vereceği kararlar saklı kalmak üzere, zorunlu pay alım teklifi işleminin tamamlanmasını takip eden ilk gün Kurulca başka bir işlem yapılmasına gerek bulunmaksızın kendiliğinden çözüleceğinin Bakanlığa ve MKK’ya bildirilmesine, Tera Yatırım Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon’un sahip oldukları, oy hakları 16.09.2026 tarihinde kendiliğinden donan payların, pay alım teklifi yükümlülüğü yerine getirilinceye kadar Borsa İstanbul AŞ’de (Borsa) alım satıma konu yapılamayacak paylar statüsüne alınması gerektiğinin MKK’ya bildirilmesine ve söz konusu statünün anılan payları Borsa dışında alacak kişiler için de geçerli olmasına, Zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olması nedeniyle, Şirket paylarının Tera Yatırım Holding AŞ tarafından iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan Şirket ortaklarının, varsa meydana gelmiş zararlarının tazmini için Tera Yatırım Holding AŞ hakkında yargı yoluna başvurabilecekleri konusunda bilgilendirilmelerine

karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı’nın i-SPK 83.1 (20/10/2026 tarih ve 73/1885 s.k.) sayılı İlke Kararı(*):

“Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nin (Yönetmelik) 28’inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “Bu madde kapsamında iade başvurularının e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılması esastır. Elektronik ortamda yapılamayan başvurulara ilişkin Kurulca belirlenecek esaslar Kurul Bülteni’nde ve YTM’nin kurumsal internet sitesinde; elektronik ortamda yapılacak başvurulara ilişkin uygulama rehberi ise YTM’nin kurumsal internet sitesinde ilan edilir.” hükmü uyarınca SPKn’nun 83’üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca zamanaşımına uğrayarak Yönetmelik’in 24’üncü maddesi kapsamında Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) uhdesinde ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) nezdinde yatırımcılar adına açılan hesaplara aktarılan emanet ve alacaklar için iade talebi başvurularının e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılamadığı durumlarda hak sahipleri tarafından aşağıdaki esaslar çerçevesinde YTM’ye başvurulur.

Zamanaşımına Uğramış Emanet ve Alacakların İadesi İçin E-Devlet Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılamayan Başvurulara İlişkin Esaslar

Madde 1: Bu esaslar zamanaşımına uğramış emanet ve alacakların iadesi için elektronik ortamda yapılamayan müşterek hesap sahipleri, vekiller, mirasçılar, vasiler, kayyumlar, tüzel kişi yetkilileri başvurularını kapsar. Bunların dışında kalan ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılamayan diğer özel durumlarda yapılacak başvurular YTM Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Madde 2: Müşterek hesap sahipleri, vekiller, mirasçılar, vasiler, kayyumlar, tüzel kişi yetkilileri tarafından yapılacak başvurular ile diğer özel durumlarda yapılacak başvurularda YTM’nin kurumsal internet sitesinde yer alan başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurularak, formun ıslak imzalı halinin aşağıdaki belgelerle birlikte iadeli taahhütlü postayla veya özel şirketler aracılığıyla imza karşılığı teslim suretiyle YTM’nin merkez adresine gönderilmesi zorunludur.

Mirasçılar tarafından yapılan başvurularda; Hak sahiplerinin güncel mirasçılık belgesi Veraset ve İntikal Vergisi borcunun ödendiği veya ilişiği olmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınmış yazı Tüm mirasçıların, ödemenin mirasçılık belgesinde belirtilen miras payları oranında yapılmasına rıza gösterdiklerine ilişkin ıslak imzalı yazılı beyanları veya mirasçılar tarafından elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davası açılması sonucunda alınmış kesinleşmiş mahkeme kararının örneği Vekil tarafından yapılan başvurularda; Noter onaylı vekâletname (Vekaletnamede ahzu kabz yetkisinin veya zamanaşımına uğramış emanet ve alacağın iadesinin vekil hesabına yapılmasına yönelik açık yetkinin bulunması zorunludur) Vekilin kimlik fotokopisi Vasi/kayyum tarafından yapılan başvurularda; Kesinleşmiş mahkeme kararı Vasi/kayyumun kimlik fotokopisi Tüzel kişi yetkilileri tarafından yapılan başvurularda; Temsil ve ilzama yetkili kişilerin kimlik fotokopileri Güncel imza sirküleri ve ticari faaliyeti olanlar için vergi levhası Son altı ay içinde alınmış faaliyet belgesi Müşterek hesap sahipleri tarafından yapılan başvurularda; Müşterek hesap sahiplerinin kimlik fotokopileri Müşterek pay oranlarına herhangi bir itirazın olmadığına dair ıslak imzalı yazılı beyan

Madde 3: YTM tarafından gerekli görüldüğü takdirde hak sahibinden, başvuru yapandan veya emanet ve alacakların zamanaşımına uğradığı ilgili yatırım kuruluşundan ek bilgi ve belge talep edilebileceği gibi eksik veya yanlış bilgi içeren başvurulara ilişkin düzeltme veya eksikliğin giderilmesi talep edilebilir. Talep edilen bilgi veya belgelerin verilmesi, eksikliklerin giderilmesi veya düzeltmelerin yapılması için hak sahibine veya başvurana 30 gün süre verilir. Bu süre içerisinde talep edilen bilgi veya belgelerin verilmemesi, eksikliklerin giderilmemesi veya düzeltmelerin yapılmaması halinde başvuru işlemden kaldırılabilir. Başvurunun işlemden kaldırıldığı hususu gerekçesiyle birlikte hak sahibine veya başvurana bildirilir. Yatırım kuruluşundan talep edilen bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur. Başvuruya ilişkin belge ve bilgilerin tam ve doğru bildirilmesi başvuranın ve/veya hak sahibinin sorumluluğundadır.

Madde 4: İade işlemine konu sermaye piyasası araçları Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ nezdindeki hesaplarda bulunan bakiyeler üzerinden iade tarihine kadar aktarılmış bedelsiz payları ile birlikte aynen; nakitler ise Yönetmelik’in 27’nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen nema tutarı ile birlikte, başvuran hak sahiplerine iade edilir. İade edilecek emanet ve alacakların iade edilmesine uygun hesap bildirilmesi başvuranın ve/veya hak sahibinin sorumluluğundadır. Talep olması halinde yabancı para cinsinden olan emanet ve alacaklar iade gününde Takasbank tarafından uygulanan döviz alış kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek iade edilebilir. Yabancı para cinsinden emanetlerin aynen iadesinin talep edilmesi halinde hesapta transfer masraflarını karşılayacak tutarda nakit bakiye olması durumunda yabancı para transfer masrafları mahsup edilerek aktarım yapılır. Aksi durumda yabancı para iade talebi gerçekleştirilmez.

Madde 5: İade edilecek hesap Türkiye’de yerleşik yatırım kuruluşlarında (Banka veya aracı kurum) açılmış olmalıdır. İade edilecek emanet ve alacaklar; hak sahibinin veya diğer hak sahiplerinin onay vermesi halinde hak sahiplerinden birinin veya vekilin hesabına aktarılabilir.

Madde 6: Mirasçılar tarafından yapılan başvurularda tüm mirasçıların ödemenin mirasçılık belgesinde belirtilen miras payları oranında yapılmasına rıza gösterdiklerine ilişkin ıslak imzalı yazılı beyan ile başvuru formu; müşterek hesap sahipleri tarafından yapılan başvurularda müşterek pay oranlarına herhangi bir itirazın olmadığına dair ıslak imzalı yazılı beyan ile başvuru formu YTM’ye gönderilmeden iade başvuruları sonuçlandırılmaz.

Madde 7: Gerçeğe aykırı bilgi ve belgelerle yapılan başvurular nedeniyle meydana gelen zararlardan dolayı YTM’ye karşı herhangi bir sorumluluk veya tazminat talebinde bulunulamaz. Gerçeğe aykırı yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan başvurular nedeniyle YTM ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan kusuru oranında hukuka aykırı fiili gerçekleştiren hak sahibi ve/veya başvuran sorumludur.

(*) Bu ilke kararı iade talebi başvurularının e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılmasıyla birlikte yürürlüğe girecek olup, e-devlet üzerinden iade başvurularının başladığı YTM’nin internet sitesinde duyurulacaktır. YTM tarafından yapılacak duyuruya kadar mevcut başvuru esasları devam edecektir.

Kurul Karar Organı’nın i-SPK 52.4.ao (26/10/2026 tarih ve 75/1897 s.k.) sayılı İlke Kararı:

Kurul Karar Organı’nın 26.10.2026 tarih ve 75/1897 sayılı kararı ile Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in (4.3.) ve (12.5.) maddelerinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.

Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in güncel hali Kurul internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Kurul Karar Organı’nın i-SPK 37.10 (26/10/2026 tarih ve 75/1899 s.k.) sayılı İlke Kararı:

Kurul Karar Organı’nın 26.10.2026 tarih ve 75/1899 sayılı kararı ile yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerde yer alan talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilecekler için aranan ve 10 milyon TL olan finansal varlıklar toplamı tutarının 50 milyon TL, 5 milyon TL olan işlem hacmi tutarının 25 milyon TL olarak güncellenmesine karar verilmiştir. Buna paralel olarak mevzuatta tüzel kişilerin profesyonel müşteri sayılmaları için öngörülen tutarlar da yeniden belirlenmiştir.

Bu değişiklikler çerçevesinde, Kurulumuzun çeşitli Tebliğlerinde yer alan ve profesyonel yatırımcı düzenlemelerine atıf yoluyla düzenlenen nitelikli yatırımcı şartları da güncellenmiş bulunmaktadır.

Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarının satılacağı nitelikli yatırımcılar bakımından i-SPK.37.7 (18/12/2025 tarih ve 65/2354 s.k.) sayılı İlke Kararı ile getirilmiş olan istisna kaldırılmış olup, bu yatırımcılar da mevcut mevzuatta nitelikli yatırımcıların geneli için öngörülen tutarlara tabidir.

Kurulumuzun i-SPK.37.7 (18/12/2025 tarih ve 65/2354 s.k.) sayılı İlke Kararının profesyonel müşteri ve/veya nitelikli yatırımcı sıfatının korunmasına ilişkin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kapsamda gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapanlar da dahil olmak üzere Kurul karar tarihinden önce mevzuatta yer alan finansal tutarlar nedeniyle profesyonel müşteri ve/veya nitelikli yatırımcı sıfatını kazanmış olan müşterilerin öncelikli olarak mevzuatta aranan şartları sağladıklarını yazılı veya elektronik ortamda çalıştıkları yatırım kuruluşuna tevsik etmeleri gerekmekte olup, aksi durumda nitelikli yatırımcıların işlem yapabildikleri sermaye piyasası araçlarına sahip olan müşteriler, söz konusu sermaye piyasası araçlarında yalnızca satış yönünde emir verebileceklerdir.

Ayrıca i-SPK.37.8 (10/03/2026 tarih ve 14/492 s.k.) sayılı Kurul İlke Kararının profesyonel müşteri ve/veya nitelikli yatırımcı sıfatının korunmasına ilişkin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış olup, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in (Yatırım Kuruluşları Tebliği) 31 ve 32 nci maddelerinde öngörülen tutarlar nedeniyle profesyonel müşteri ve/veya nitelikli yatırımcı sıfatını kazanmış olan müşterilerin, bu sıfatı kazandıktan sonraki süreçte mevzuatta öngörülen finansal tutarların altına düşmeleri durumunda, Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 30 ile III-5.2 sayılı Tebliği’nin 9 uncu maddelerindeki prosedüre uygun hareket edilecektir.

Söz konusu değişikliklerin yer aldığı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber’in güncel hali Kurul internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Kurul Karar Organı’nın 27/10/2026 tarih ve 76/1903 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:

7596 Sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Uyarınca Yapılacak Tasfiye Ve Ödemelere İlişkin Usul Ve Esaslar

27.10.2026 tarihli ve 33413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22.10.2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında, Kurul Karar Organı’nın görev ve yetki alanına bırakılan bazı hususlara ilişkin usul ve esasların aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

Kanun hükümleri çerçevesinde Kurul’un17.09.2026 tarihli kararları ile tasfiye kapsamına alınan fonlardan Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının tasfiyesine başlanır. Fonların tasfiye sürecine ilişkin çalışmalar Kurul’un koordinasyonunda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Borsa, MKK, Takasbank, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), T.C. Ziraat Bankası AŞ (Ziraat Bankası), Türkiye İş Bankası AŞ (İş Bankası) ve ilgili diğer kuruluşlarla birlikte yürütülür. Pusula Portföy Yönetimi AŞ’nin ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonların tasfiyesi Ziraat Bankası, Tera Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonların tasfiyesi İş Bankası tarafından yürütülür. Kanun’un 4’üncü maddesinin ikinci veya üçüncü fıkrası kapsamında ve Kurul’un 09.2026 ve 15.10.2026 tarihli kararları çerçevesinde Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarının pay sahiplerine ara ödeme yapılır. Ara ödemelere öncelikli olarak ünvanında “para piyasası” ibaresi yer alan yatırım fonlarından başlanır. Yukarıda belirtilen portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu tasfiye kapsamındaki fonların dağıtılabilir nakdinin, tasfiye karar tarihinden bir önceki gün sonu itibarıyla geçerli fon birim pay fiyatı ile ödemeye esas katılma payı adetleri üzerinden hesaplanan toplam tutarı karşılamaya yeterli olması halinde, fon pay sahiplerine ara ödeme yerine nihai ödeme yapılır. Kanun’un 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında fon pay sahiplerine fon bazında yapılacak ara ödeme tutarı, MKK tarafından endeksleme uygulanmaksızın hesaplanan net yatırım tutarını ve 1 milyon TL’yi aşamaz. Kanun’un 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında dağıtılabilir nakdin Kanun’un 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ara ödeme tutarlarının tamamını karşılamaya yetmemesi halinde her bir fon katılma payı sahibi için MKK tarafından hesaplanan ve tasfiye ile görevli bankalara iletilen;

Net yatırım tutarının, Ünvanında “para piyasası” ibaresi yer alan fonlar için tasfiye kararı tarihi olan 17.09.2026 tarihinden önceki gün sonu itibarıyla hesaplanmış tutarın; diğer fonlar için ara ödeme tutarının hesaplandığı tarihten önceki gün sonu itibarıyla hesaplanmış tutarın, 1 milyon TL ara ödeme tavanının en düşük olanını geçmemek üzere fon katılma payı sahiplerine tasfiye ile görevli bankalarca ara ödeme yapılır.

en düşük olanını geçmemek üzere fon katılma payı sahiplerine tasfiye ile görevli bankalarca ara ödeme yapılır.

Para piyasası niteliğindeki fonlar dışındaki fonlarda, fon malvarlığındaki dağıtılabilir nakdin toplam ara ödeme yükümlülüğüne oranı dikkate alınarak, bu oranı en yüksek olandan başlanarak ödeme yapılır. Aynı veya yakın karşılama oranına sahip fonlar arasında mevcut nakitle ara ödeme tutarı karşılanabilecek yatırımcı sayısı en fazla olan dikkate alınarak tasfiye ile görevli bankalarca ödeme sırası Fon malvarlığındaki dağıtılabilir nakdin bu usul ve esasların maddesinde belirtilen şekilde hesaplanan ara ödeme tutarlarının toplamını karşılamaya yetmemesi halinde; her bir fon için MKK tarafından hesaplanacak ara ödeme tutarı en az olan fon katılma payı sahibinden en çok olana doğru olacak şekilde ara ödeme sırası oluşturulabilir ve/veya tasfiye ile görevli bankalar tarafından fon bazında en fazla sayıda yatırımcıya ödeme yapılmasına imkan tanıyacak şekilde portföydeki likit varlık büyüklüğü ve ara ödeme tutarları esas alınarak yapılacak analize göre tüm fon pay sahipleri bakımından uygulanacak asgari bir ara ödeme tutarı belirlenerek bu tutara kadar ödeme yapılmasına Kurulca onay verilebilir. Kanun’un 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası kapsamında; SPKn’nun 104, 106 veya 107 nci maddelerinde düzenlenen fiillerin Kurulun 17.09.2026 tarihli kararları ile tasfiyesine karar verilen fonlar tarafından ya da bu fonlar ile birlikte hareket edilmesi veya fonların iştirakiyle işlenmesi halinde bu fiilleri işlediği veya bunlarla birlikte hareket ettiği Kurulca tespit edilen ve MKK tarafından tasfiye ile görevli kuruluşlara bildirilen kişi ve kurumlara, Kurulun 09.2026 tarihli kararları uyarınca tasfiyesine karar verilen fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmaz. Ara ödemeler katılma payları iade alınmaksızın gerçekleştirilir. Katılma payı iade işlemleri nihai tasfiye ödemeleri sırasında yapılır. Ara ödemeler, nihai tasfiye kapsamında hak kazanılacak tutardan mahsup Genel hisse iade hesabına aktarılan tutarların tasfiye kapsamındaki fonlara dağıtımında sırasıyla aşağıdaki ilkeler uygulanır: Ara ödemeleri tamamlamak için ara ödemeyi karşılama oranı en düşük olan ve net yatırım tutarı 1 milyon TL altı olan yatırımcı sayısı en fazla olan para piyasası fonları önceliklendirilerek ve mümkün olan en çok sayıda yatırımcının ara ödemesini sağlayacak bir dağıtım usulü ile söz konusu tutarlar ilgili fonlara aktarılır. (i) bendinin uygulanması sonrasında ilgili hesapta bir tutar kalması halinde diğer fonlar için de aynı esaslar uygulanarak dağıtım yapılır.

Kurul Karar Organı’nın 27/10/2026 tarih ve 76/1918 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:

Borsa piyasalarında gerçekleşen gelişmeler dikkate alınarak, SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde, SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen; Kurulumuzun 03.10.2026 tarihli ve 2026/68 sayılı bülteni ile duyurulan, Kurul Karar Organı’nın 03.10.2026 tarih ve 65/1779 sayılı Kararı’nda öngörülen; kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamanın 13.11.2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir.