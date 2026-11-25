Eylül 2026’da bazı yatırım fonlarının satış bedellerini ödeyememesi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ilgili fonları 17 Eylül’de işlemlere kapatarak tasfiyeye aldı. İlk tasfiye esasları, TEFAS üzerinden verilen ve gerçekleştirilemeyen satış talimatlarına karşılık gelen tutarlara ödeme önceliği tanırken, daha sonra 17 Eylül’den geçerli kılınan 7596 sayılı Kanun, kapsamına giren ve payları bloke edilen (PBLK) yatırımcıları fon pay sahibi sıfatıyla tasfiye hükümlerine tabi tuttu. Bu değişiklik, tasfiyeden önce verilen satış talimatlarının hangi aşamada takas kesinliği korumasına girdiğini ve yeni ödeme düzeninin, doğduğu ileri sürülen satış alacaklarını mülkiyet hakkı bakımından nasıl etkilediğini gündeme getirdi. Makale, bu soruların yanı sıra SPK’nın kararları veya denetim yükümlülüğü nedeniyle hangi koşullarda tazminat talep edilebileceğini, başvuru ve dava sürelerini, zararın ve faizin hesabında dikkate alınacak unsurları da inceliyor.

Fon krizinde SPK’ya karşı tazminat davası, denetimdeki bir eksikliğin veya Kurulun hukuka aykırı bir işleminin yatırımcının zararına yol açtığı iddiasına dayanabilir. Çünkü 16 Eylül 2026’da bazı yatırım fonlarında satış bedellerinin ödenememesiyle başlayan kriz, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül’de bu fonları işlemlere kapatıp tasfiyeye almasıyla yeni bir aşamaya girdi. Satış talimatı sonuçlanmayan yatırımcıların bir bölümünün fon payları hesaplarında bloke edildi (PBLK). İlk tasfiye esasları, TEFAS üzerinden verilen ve gerçekleştirilemeyen satış talimatlarına karşılık gelen tutarların fon hesabına borç kaydedilmesini ve tasfiye sırasında öncelikle ödenmesini öngörüyordu. Daha sonra yayımlanan ve 17 Eylül’den itibaren geçmişe etkili olarak geçerli kılınan 7596 sayılı Kanun, PBLK kapsamına giren yatırımcıları fon pay sahibi sıfatıyla tasfiye hükümlerine tabi tuttu.

Bu değişiklik, özellikle satış bedeli belirlenmiş ancak ödeme alamamış yatırımcılar bakımından hak ihlaline yol açtı. İhlalin giderilmemesi ise yatırımcılara dava açmaktan başka çare bırakmadı.Bu makalede PBLK kapsamındaki satış talimatlarının takas kesinliğinden hangi aşamada yararlanabileceğini, 7596 sayılı Kanun’un geçmişe etkili ödeme düzeninin mülkiyet hakkı bakımından sonuçlarını ve SPK’ya karşı tazminat davasının hangi koşullarda açılabileceğini başvuru ve dava süreleri ile zarar hesabını da ele alarak inceliyoruz.

Fon Krizinde Yatırımcıların Fonlara Girmesinden Tasfiyeye Uzanan Süreç

Fon Krizinin Perde Arkası

Fon krizinden önce krizin baş aktörlerinden biri olan Tera grubu, yatırımcıların karşısına güçlü bir kurumsal imajla çıkıyordu. Tera Yatırım Holding’in Beşiktaş ile forma sponsorluğu anlaşması yapması, sosyal medyada güven aşılaması ve Tera Portföy fonlarının reklam kampanyaları bu görünürlüğü artırdı. SPK’nın 28 Ağustos 2026’da Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’i değiştirmesinin ardından Tera Portföy, DOH fonunun yeni kurallara ilk işlem gününde tam uyum sağladığını; TLY ve TMV fonlarındaki uyarlamaların da tamamlanma aşamasına geldiğini duyurdu. Sponsorluk, tanıtım ve mevzuata hızlı uyum açıklamaları, fonların SPK denetiminde faaliyet gösterdiğine güvenen yatırımcılar için olumlu bir tablo oluşturdu ve daha fazla yatırımcının fon yatırımı yapmasına ön ayak oldu.

Bu güven, birkaç hafta içinde sarsıldı. Tera Portföy, 16 Eylül 2026 akşamı para piyasası ve hisse senedi fonlarında katılma payı iade ödemeleri bakımından temerrüt oluştuğunu açıkladı; aynı bildirimlerde aracı kurumlarla mutabakat ve likidite yönetiminin sürdüğünü belirtti. Ertesi gün SPK, ilgili fonları işlemlere kapatarak tasfiye sürecini başlattı.

Tasfiye süreci olmasaydı tüm yatırımcıların en az anaparasını geri alacağını varsaymak mümkün olmasa da idarenin müdahalede geç kalması, tasfiye sürecinin çok yavaş ilerlemesi ve diğer ihmali davranışlarıyla zarar gittikçe büyüdü. Taban taban giden hisse senetleri fonların içindeki varlıkları büyük oranda sildi süpürdü ve SPK bu noktada sadece izlemekle yetindi.

Ödeme beklentisi sonraki duyurularla yeniden şekillendi. SPK’nın 1 Ekim açıklamasındaki fon başına 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme ifadesi, birçok yatırımcıda bu tutara kısa sürede ulaşabileceği beklentisi yarattı. Oysa bir milyon lira ödenecek tutar değil, üst sınırdı. Daha sonra 7596 sayılı Kanun’la net yatırım tutarı hesabı getirildi. Bu hesap, fona yatırılan ve fondan çekilen paraları hesaplayarak net yatırım tutarına ulaşılmasını öngördü. Fakat fiiliyatta fonun dağıtılabilir nakdi de ödemeyi sınırladı ve çoğu yatırımcı 1 milyon TL’nin çok altında bir ödeme alabildi.

Satış bedelinin ne zaman ödeneceği, ara ödemenin nasıl hesaplanacağı ve kalan tutarın hangi sırayla karşılanacağı hakkındaki değişen açıklamalar, sürecin öngörülebilirliğine ve denetleyici kurumların görev ve sorumluluklarını yerine getirdiğine duyulan güveni zedeledi ve çoğu yatırımcı fon krizi sebebiyle SPK’ya karşı tazminat davası açma sürecini başlattı.

Tasfiye kararı öncesinde verilen satış emirlerinin hukuki önemi

Tasfiye öncesinde verilen satış talimatlarının değerlendirilmesinde, emrin yatırımcı tarafından iletildiği tarih ile TEFAS’a ulaştığı tarih birlikte belirlenmelidir. Banka veya aracı kurum ekranındaki talimat kaydı, işlemin platformda hangi aşamaya ulaştığını tek başına göstermeyebilir. SPK’nın 28 Eylül 2026 tarihli açıklamasında, 16 Eylül ve öncesinde TEFAS’a iletilen talimatların işlem valörlerinde platformun olağan işleyişine dâhil edildiği, 17 Eylül’de iletilen talimatların ise fonların işleme kapatılması nedeniyle iptal edildiği belirtilmiştir. Bu ayrım, aynı hesap ekranında “bekleyen satış” olarak görünen işlemlerin farklı gerekçelerle sonuçlanmamış olabileceğini göstermektedir.

Ödeme vadesi tasfiye öncesinde dolan işlemlerde, yerine getirilmeyen ödeme yükümlülüğü ve gecikmenin sebebi araştırılır. Vadesi tasfiye sonrasına kalan işlemlerde ise tasfiye anında satış talimatının bağlayıcılığı, uygulanacak fiyatın belirlenip belirlenmediği ve işlemin hangi nedenle durduğu incelenir. Ödeme vadesinin henüz gelmemiş olması, yatırımcının o tarihe kadar herhangi bir alacak hakkı kazanmadığı sonucunu kendiliğinden doğurmaz. Örneğin, 14 Eylül 2026’da THF satış talimatı veren bir yatırımcının işlem kayıtlarında ödeme günü 16 Eylül olarak belirlenmişse, bu tarihte bedelin ödenmemesi tasfiye kararından önceki bir ödeme aksamasıdır. Benzer şekilde 16 Eylül’de satış veren birisinin ödemesini 17 Eylül fiyatıyla 18 Eylül’de alması gerekmektedir. Zira sonraki tasfiye kararlarının fiyatı oluşmuş ve takası gerçekleşmiş satışlara etkisinin olmayacağı kanunda açıkça düzenlenmektedir.

Temerrüt, işleme kapatma ve tasfiye kararlarının sıralaması

SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla ilgili fonların işlemleri durdurulmuş ve tasfiye süreci başlatılmıştır. Aynı gün yayımlanan 2026/61 sayılı SPK Bülteni içerisinde, gerçekleştirilmeyen satış talimatları için özel bir ödeme düzeni öngörülmüştür. Tasfiye esaslarının A/6 hükmüne göre, TEFAS üzerinden verilen ve gerçekleştirilmeyen iade talimatları karşılığında oluşan tutarlar fon hesabına borç olarak tahakkuk ettirilecek, tasfiye sırasında elde edilen nakitle öncelikle bu borçlar ödenecektir. Dolayısıyla ilk düzenleme, satış talimatından kaynaklanan borçların ödenmesini tasfiye sürecinin içinde ele alırken bu borçlara ödeme önceliği tanımıştır.

Kurulun 28 Eylül 2026 tarihli açıklamasında, 16 Eylül ve öncesinde iletilen ancak fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatların da A/6 hükmünün uygulanması bakımından tasfiye kapsamında bulunduğu belirtilmiştir. Bu açıklamadaki tasfiye kapsamına alınma ifadesi, tek başına önceki ödeme önceliğinin kaldırıldığı şeklinde okunmamalıdır; açıklama doğrudan bu önceliği düzenleyen hükme atıf yapmaktadır. Buna karşılık 22 Ekim 2026 tarihli PBLK açıklamasında, görüşülmekte olan kanun teklifi kapsamında takası tamamlanmamış talimatların diğer katılma payı sahipleriyle eşit koşullarda değerlendirileceği bildirilmiştir. Böylece tartışma, satış alacaklarının tasfiye içinde nasıl ödeneceğinden, bu yatırımcıların hangi sıfatla ve hangi ödeme esaslarıyla değerlendirilmesi gerektiğine yönelmiştir.

27 Ekim 2026’da yayımlanan 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun, bu konuda kanuni bir düzenleme getirmiştir. Kanun’un 3/5. maddesi, belirtilen nedenlerle gerçekleştirilemeyen talimatlar bakımından payları bloke edilmiş yatırımcıları fon pay sahibi sıfatıyla tasfiye hükümlerine tabi tutmuştur. Yürürlük maddesinde ise Kanun’un yayımı tarihinde, 17 Eylül 2026’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. SPK ayrıca 27 Ekim 2026 tarihli ve 76/1903 sayılı kararıyla, 2026/76 sayılı Bülten’de yayımlanan tasfiye ve ödeme usul ve esaslarını belirlemiş ve PBLK statüsünü resmen iptal etmiştir.

PBLK Statüsü ve Takas Kesinliği Satış Alacağını Nasıl Etkiler?

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 79. maddesindeki korumanın başlangıcı

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 79. maddesi, sermaye piyasası araçlarının takas talimat ve işlemleri ile ödeme işlemlerinin geri alınamayacağını ve iptal edilemeyeceğini düzenler. Hüküm, merkezî takas kuruluşu üyelerinin faaliyetlerinin durdurulması veya tasfiye işlemlerine başlanması hâllerini de kapsar. Ancak bu korumanın somut TEFAS satış talimatına uygulanabilmesi için talimatın hangi aşamada Kanun anlamında takas talimatı veya işlemi niteliğini kazandığı gösterilmelidir. Kanundaki geri alınamazlık kuralı, yatırımcının hesabına yansıyan her bekleyen satış kaydının doğrudan tamamlanmış işlem sayılması demek değildir.

SPK, 22 Ekim 2026 tarihli açıklamasında, satış talimatı verilmesinin veya PBLK kaydı bulunmasının tek başına takasın başladığını göstermediğini savunmuştur. Kurula göre takas, nakdin yatırımcı hesabına geçirilmesi ve fon katılma payı sahipliği kaydının kaldırılmasıyla tamamlanır. Bu açıklama, tamamlanma anına ilişkin idari yorumu ortaya koyar; 79. maddenin tamamlanmadan önceki takas talimatlarını da anması nedeniyle korumanın başlangıcına dair tartışmayı tek başına çözmez.

Yatırımcı lehine ileri sürülebilecek karşı argüman, 79. maddenin yalnızca tamamlanan takas işlemlerini değil, takas talimatlarını da açıkça korumasıdır. Koruma nakit aktarımı ve pay kaydının kaldırılması anında başlıyorsa, henüz ifa edilmemiş fakat sisteme kabul edilmiş talimatlar bakımından geri alınamazlık kuralının etkisi açıklanmalıdır. Geçerli talimat, uygulanacak fiyat ve ödeme yükümlülüğü belgelenmişse, yalnızca ödemenin yapılmamış olması korumanın hiç başlamadığı sonucunu zorunlu kılmaz. Bununla birlikte talimatın hangi anda 79. madde kapsamına girdiği TEFAS kuralları ve işlem kayıtlarıyla ispatlanmadan ihlal sonucuna varılamaz.

Dava bakımından araştırılması gereken, tasfiye müdahalesi olmasaydı somut talimatın olağan işlem akışında nasıl sonuçlanacağıdır. Talimatın sistem tarafından reddedilmesi, hesaplarda bloke olması sebebiyle ödemenin yapılamaması, yatırımcı tarafından geri çekilmesi veya fonun nakit yükümlülüğünü karşılayamaması farklı değerlendirmeler gerektirir. Bu nedenle mahkemeden getirtilmesi istenecek kayıtlarda, talimatın durum değişiklikleriyle bunların tarih, saat ve gerekçeleri bulunmalıdır. Böylece 79. maddeye dayanan iddia, genel bir “takas kesinliği ihlal edildi” açıklamasından çıkarılarak belirli bir talimata, korumanın başladığı ileri sürülen aşamaya ve bu aşamadan sonra yapılan müdahaleye bağlanabilir.

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun’un Etkisi

Satış talimatı veren yatırımcıların tasfiye kapsamına alınması

7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun, SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen ve Kanun yayımlandığında tasfiyesi tamamlanmamış fonlara özgü bir rejim kurmuştur. Kanun’un 3/5. maddesi, 17 Eylül ve öncesinde TEFAS’a iletilmiş, fonun temerrüdü ve/veya katılma payı fiyatının açıklanmaması nedeniyle gerçekleştirilememiş talimatlarla bağlantılı bloke pay sahiplerini fon pay sahibi sıfatıyla tasfiye hükümlerine tabi tutar. Bu nedenler alternatif biçimde düzenlendiğinden, fiyatı açıklanan fakat temerrüt nedeniyle gerçekleştirilemeyen bir talimat da kapsama alınmıştır.

Hükmün kapsamı, tamamlanmış satış işlemlerinden kalan nakit alacaklarla da karıştırılmamalıdır. Payların iadesi ve satış işlemi tamamlanmış, bedel ayrı bir nakit bakiye olarak izlenmeye başlanmışsa, bu alacağın hukuki durumu ayrıca belirlenmelidir. Yalnızca aynı portföy yönetim şirketi veya yatırım kuruluşuyla ilişkili olmak, böyle bir bakiyenin 3/5. madde kapsamındaki bloke fon payı olarak değerlendirilmesini haklı kılmaz. Bu durumda nakdin kimin nezdinde tutulduğu, hangi işlemden kaynaklandığı ve sonradan başka bir işleme konu edilip edilmediği araştırılır. Fon tasfiyesinden ödeme bekleyen pay sahibiyle, tamamlanmış işlemden doğan nakit alacağını talep eden kişinin başvuru dayanakları bu tespitlere göre farklılaşabilir.

Net yatırım tutarı, ödeme sırası ve geçmişe etkili uygulama

Kanun’un 4. maddesi, önce dağıtılabilir nakdin tasfiye kararından önceki gün sonu birim pay fiyatı ile ödemeye esas pay adedinden hesaplanan toplamı karşılayıp karşılamadığına bakar. Nakit yetersizse MKK, fon pay sahibinin fiili nakit giriş ve çıkışlarından hareketle net yatırım tutarını hesaplar; Kanun, TÜFE ve yurt içi ÜFE değişim oranlarının aritmetik ortalamasına dayalı günlük endeksleme ile ilk giren ilk çıkar yöntemini öngörür. Bu hesap, satış talimatına uygulanacak birim fiyat ile pay sayısının çarpımından doğduğu ileri sürülen bedelden farklı bir sonuca ulaşabilir. İki tutar arasındaki fark, yapılan ara ve nihai ödemeler de gösterilerek yatırımcı bazında hesaplanmalıdır.

Kanun’un 4/2. maddesi uyarınca, Kurulca belirlenen fonlarda tasfiye malvarlığından ara ödeme yapılabilir. SPK’nın 27 Ekim 2026 tarihli 76/1903 sayılı kararına göre fon bazındaki ara ödeme, endeksleme uygulanmadan hesaplanan net yatırım tutarını ve 1.000.000 TL’yi aşamaz; para piyasası niteliğinde olmayan fonlar için ayrıca önceki gün sonu pay değeri sınırı vardır. Bir milyon liralık tutar bütün fonlara ilişkin ortak bir yatırımcı tavanı veya nihai ödemenin üst sınırı değildir. Ara ödeme, tasfiye malvarlığı ve ilgili fonun koşulları elverdiği ölçüde yapılır; nihai ödemede önceki tahsilatlar mahsup edilir.

Dağıtılabilir nakit bu ödemeleri karşılamıyorsa Kanun’un 4/3. maddesindeki dağıtım yöntemleri gündeme gelir. SPK kararı, ara ödeme için net yatırım tutarı, ilgili tarihteki pay değeri ve 1.000.000 TL sınırları arasındaki en düşük tutarın aşılmamasını öngörür. Para piyasası fonlarında pay değeri için 16 Eylül 2026 gün sonu, diğer fonlarda ise ara ödeme hesabından önceki gün sonu esas alınır. Kaynak yetersizliğinde Kurul, net yatırım tutarı en düşük yatırımcıdan başlanmasına veya ortak bir asgari ara ödeme tutarına kadar ödeme yapılmasına karar verebilir. Ara ödeme karşılığında paylar iade alınmaz; iade işlemi nihai tasfiye ödemesinde yapılır.

Kanun’un zaman bakımından etkisi, bu hesaplama ve dağıtım değişikliklerinin önceden verilmiş satış talimatlarına uygulanması açısından önemlidir. 27 Ekim 2026’da yayımlanan Kanun’un 8. maddesi, düzenlemenin 17 Eylül 2026’dan geçerli olmasını öngörmektedir. Ayrıca 7/3. madde, diğer mevzuatın ancak bu Kanun’da hüküm bulunmayan hâllerde ve bu Kanun’a aykırı olmayan hükümleriyle uygulanacağını belirtmektedir. Yatırımcının daha önce oluştuğunu ileri sürdüğü alacağın veya tahsil önceliğinin geçmişe etkili biçimde değiştirilmesi ise mülkiyet hakkı ve hukuki güvenlik yönünden ayrıca incelenmesi gereken meseleyi oluşturmaktadır.

Satış Alacağının Değiştirilmesi ve Anayasal Mülkiyet Koruması

Belirlenmiş alacak, meşru beklenti ve hukuki güvenlik

Anayasa’nın 35. maddesi kapsamında korunan mülkiyet hakkı, ekonomik değer taşıyan alacakları da kapsayabilir. PBLK yatırımcısı bakımından ilk mesele, müdahaleden önce korunmaya değer hangi malvarlığı hakkının bulunduğunun belirlenmesidir. Geçerli bir satış talimatına uygulanacak fiyatın kesinleştiği ve ödeme yükümlülüğünün doğduğu ortaya konulabiliyorsa, mevcut bir alacağın korunması iddiası ileri sürülebilir. Burada talep edilen koruma, fonun gelecekte değer kazanacağı yönündeki beklentiden farklı bir hukuki temele dayanır. İncelemenin konusu, yatırımcının satış işlemiyle elde ettiğini ileri sürdüğü ekonomik değerin sonradan değiştirilmesidir.

Alacağın varlığının tartışmalı olduğu durumlarda ise meşru beklenti kavramı önem kazanır. Anayasa Mahkemesinin yaklaşımında, ekonomik bir değerin veya icrası mümkün bir alacağın elde edilmesine yönelik meşru beklenti belirli koşullarda mülkiyet hakkı güvencesinden yararlanabilir. Bunun için yatırımcının kişisel kanaatini aşan, yeterli hukuki temeli bulunan bir beklenti ortaya konulmalıdır. Satış talimatının işlem esaslarına uygunluğu, bedelin belirlenmiş olması ve ilk tasfiye düzenlemesinde ilgili tutarın borç kaydedilerek öncelikle ödenmesinin öngörülmesi, bu temelin değerlendirilmesinde birlikte ele alınabilecek unsurlardır. Buna karşılık, geçmiş fon getirilerine bakılarak ileride de benzer kazanç sağlanacağının düşünülmesi, tek başına aynı nitelikte bir beklenti oluşturmaz.

Geçmişe etkili düzenleme bakımından Anayasa’nın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesiyle bağlantılı hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik ölçütleri devreye girer. Yatırımcının işlem yaptığı sırada geçerli kurallara dayanarak oluşturduğu hukuki durumun sonradan değiştirilmesi, değişikliğin gerekçesi ve etkileri yönünden değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, bir kanunun önceki işlemleri etkilemesi tek başına Anayasa’ya aykırılık sonucunu doğurmaz; müdahalenin niteliği, korunan menfaatin ne ölçüde oluştuğu ve getirilen güvenceler de dikkate alınır. Aynı şekilde, sınırlamanın kanunla yapılmış olması anayasal incelemeyi sona erdirmez. Anayasa’nın 13. ve 35. maddeleri uyarınca kamu yararı amacı ve ölçülülük koşulları da karşılanmalı; yeni ödeme düzeninin belirli yatırımcılara yüklediği külfet bu çerçevede değerlendirilmelidir.

Daha fazla yatırımcıya ödeme amacı ve adil denge

Fon varlıklarının korunması ve sınırlı nakitten daha fazla yatırımcının yararlanmasının sağlanması, kamu yararı amacı taşıyabilir. Ancak ödeme yapılan kişi sayısının artırılması, seçilen yöntemin mülkiyet hakkına müdahalesini tek başına açıklamaz. Ölçülülük incelemesinde yöntemin amaca ulaşmaya elverişli olması, aynı amaca daha hafif bir müdahaleyle ulaşılamaması ve yatırımcıya yüklenen külfetle sağlanan yarar arasında makul bir denge bulunması aranır. Satış alacağı doğduğunu ileri süren yatırımcılarla fon paylarını elde tutmaya devam edenlerin aynı ödeme esaslarına bağlanması da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu grupların hukuki durumlarının gerçekten farklılaşıp farklılaşmadığı ve farklılaşmışsa ortak ödeme rejiminin hangi gerekçeyle benimsendiği açıklanmalıdır.

Anayasa Mahkemesinin Tasfiye Hâlinde Cemtur Seyahat ve Turizm Ltd. Şti. kararı (1 Haziran 2016, B. No: 2013/865), kamu gücüyle yürütülen tahsil sürecinin özel alacaklı üzerindeki etkisini gösterir. Hizmet sözleşmesinden doğan ve yargı kararıyla belirlenen alacağın tahsili, TMSF’nin müdahaleleri sonrasında mümkün olmamıştır. Mahkeme, kamu alacaklarının karşılanması amacı bulunsa da borçlunun durumundan sorumlu olmayan iyi niyetli alacaklıya aşırı külfet yüklenmesini mülkiyet hakkına aykırı bulmuştur.

Cemtur kararının bu uyuşmazlığa katkısı, alacağın tahsil imkânına müdahale edilirken yatırımcıya yüklenen külfetin incelenmesi gereğidir. Ancak Cemtur’da alacak yargı kararıyla sabitken, PBLK yatırımcısının satış alacağının hangi aşamada doğduğu tartışmalıdır. Ayrıca kamu alacağı ile özel alacaklı arasında kurulan denge, fon pay sahipleri arasındaki dağıtım sorununa aynen aktarılamaz. Bu nedenle anayasal iddia, ilgili talimatın durumu ve önceki ödeme sırasının yatırımcı bakımından doğurduğu somut sonuç üzerinden kurulmalıdır.

SPK’nın Denetim Yükümlülüğü ve Hizmet Kusuru

Denetim yetkisinin zamanında ve etkili kullanılması

SPK’nın denetim sorumluluğu, sermaye piyasasında faaliyet gösteren kuruluşlara izin verilmesiyle tamamlanmaz. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 89. maddesi, denetimi ilgili kuruluşların faaliyet ve işlemlerini kapsayacak biçimde düzenlemekte; denetim personeline bilgi ve belge isteme, elektronik kayıtları inceleme ve hesapları denetleme yetkileri tanımaktadır. Bu yetkiler, yatırımcıların doğrudan erişemediği işlem ve risklerin araştırılabilmesini sağlar. Hizmet kusuru iddiasında araştırılması gereken, somut risk karşısında hangi denetimin yapılması gerektiği ve bu görevin zamanında, yeterli kapsamda yerine getirilip getirilmediğidir. Bir kuruluşun sonradan ödeme güçlüğüne düşmesi, önceki denetimin mutlaka kusurlu yürütüldüğünü göstermese de denetimin kapsamı ve zamanlaması bakımından inceleme yapılmasını gerektirebilir.

6362 sayılı Kanun’un 96. maddesi, sermaye piyasası kurumlarının hukuka aykırı faaliyetlerine karşı aykırılığın giderilmesi, faaliyetlerin sınırlandırılması veya durdurulması gibi tedbirler öngörür. Denetim kusuru iddiası, SPK’nın belirli bir tarihte hangi aykırılığı saptayabileceği ve o tarihte hangi yetkiyi kullanabileceği gösterilerek kurulmalıdır. Fon malvarlığındaki sorun, fon kurucusunun mali durumu ve yatırım kuruluşunun yükümlülükleri ayrı incelenir; her biri için aynı tedbirin uygulanabileceği varsayılamaz. Sonradan ortaya çıkan büyük bir zarar, tek başına daha önce belirli bir müdahalenin hukuken zorunlu olduğunu kanıtlamaz.

Fon krizinde incelenebilecek göstergeler arasında satış taleplerini karşılayabilecek likiditenin azalması, portföyde belirli varlıklara yoğunlaşma, değerleme verilerindeki tutarsızlıklar ve ilişkili kişilerle yapılan işlemler yer alır. Bunların her biri, ilgili fonun yatırım stratejisi ve tabi olduğu kurallarla birlikte değerlendirilmelidir; tek başına yoğunlaşma veya fiyat artışı hukuka aykırılığı kanıtlamaz. Denetim raporları, portföy saklama kuruluşunun bildirimleri, ödeme aksaması kayıtları ve Kurula iletilen şikâyetler, riskin ne zaman öğrenildiğini veya öğrenilmesi gerektiğini gösterebilir. Bu belgeler üzerinden, bir bulgunun araştırılmadan bırakılıp bırakılmadığı, belirlenen aykırılığın giderilmesinin izlenip izlenmediği ve gerekli tedbirin gecikip gecikmediği incelenir. Örneğin daha önce bildirilen bir ödeme sorununun süreklilik kazandığı iddiası, bildirim tarihi ile idarenin inceleme ve müdahale tarihleri karşılaştırılarak somutlaştırılabilir.

Sonraki ödeme düzenlemesinin önceki denetim kusuruna etkisi

Danıştay 13. Dairesinin 19 Ekim 2022 tarihli, E. 2017/991, K. 2022/3711 sayılı kararı, sonradan çıkarılan ödeme kanununun devam eden davaya etkisini göstermektedir. Davada, bir banka aracılığıyla devlet iç borçlanma senedi alımı amacıyla yatırılan paranın karşılığında senet bulunmadığı anlaşılmış; yatırımcı, yeterli denetim yapılmadığı gerekçesiyle BDDK ve SPK’dan tazminat istemiştir. İlk derece mahkemesi, yetkisi kaldırılmış bankanın bu işlemlerine zamanında engel olunmamasını hizmet kusuru olarak değerlendirerek talebi kısmen kabul etmiştir. Ancak davadan sonraki tarihli bir kanunun ödeme esaslarını yeniden düzenlemesi ve bu hükümlerin ilgili idari davalara da uygulanmasını öngörmesi üzerine Danıştay, uyuşmazlığın yeni hukuki duruma göre sonuçlandırılması gerektiği gerekçesiyle kabul hükmünü bozmuştur.

Yatırımcı Zararı ile İdarenin Davranışı Arasındaki Bağ

Olağan yatırım riski ve idareye yüklenebilecek zarar

SPK’ya karşı tazminat davasında fonun piyasa değerindeki düşüş, fonun ödeme güçlüğü ve Kurulun belirli bir işlemi veya ihmali birbirinden ayrılmalıdır. Olağan yatırım riski, tek başına denetleyici kurumun tazmin sorumluluğunu doğurmaz. Öte yandan geçerli bir talimattan doğduğu ileri sürülen satış bedelinin ödenmemesi, açık bir yatırım pozisyonunun fiyat kaybından farklı bir sorundur.

Bedeli belirlenmiş ve ödeme vadesi gelmiş bir talimat, yatırımcının korunmasını istediği hukuki menfaati somutlaştırır. Bu menfaatin idarenin ihmaliyle ihlal edilmesi ise Anayasanın 125. Maddesi kapsamında idarenin sorumluluğunu doğuracaktır.

Zamanında müdahale edilseydi zarar önlenebilir miydi?

İlliyet bağı incelemesinin merkezinde, idarenin yükümlülüğüne uygun davranması hâlinde yatırımcının malvarlığının hangi durumda bulunacağı sorusu yer alır. Hangi tarihte müdahale koşullarının oluştuğu, o tarihte hangi hukuki tedbirin alınabileceği ve bu tedbirin kaybı nasıl önleyeceği açıklanmalıdır. Örneğin hukuka aykırı bir varlık aktarımının zamanında durdurulabileceği ileri sürülüyorsa, aktarım öncesindeki fon varlığı ile müdahalenin önleyebileceği eksilme birlikte incelenmelidir. Ödeme gecikmesine dayanan taleplerde ise ilgili tarihteki nakit, yükümlülükler ve varlıkların gerçekçi satış imkânları belirleyici olabilir.

Tazminat Davası Kime Karşı ve Nerede Açılır?

SPK, Takasbank, MKK ve tasfiye kuruluşlarının konumları

Fon krizinden doğan tazminat talebinde davalı, zarara neden olduğu ileri sürülen işlem veya davranışa göre belirlenir. SPK’nın denetim yetkisini zamanında kullanmadığı ya da hukuka aykırı bir kararla yatırımcının zararına yol açtığı iddiasına dayanan talep, kamu tüzel kişiliğine sahip Kurula yöneltilir. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 134. maddesi, Kurul kararlarına karşı açılacak idari davaların idare mahkemelerinde görüleceğini düzenlemektedir. Denetim hizmetinin kusurlu yürütülmesinden doğduğu ileri sürülen zararların tazmini de idari yargıda tam yargı davasının konusunu oluşturur.

Takasbank ve MKK’nın hukuki konumu ise SPK’dan farklıdır. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 77. ve 81. maddelerinde merkezî takas kuruluşları ile MKK, özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar olarak düzenlenmiştir. Bu kuruluşların özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan takas, ödeme veya kayıt hatalarına dayalı sorumlulukları kural olarak adli yargıda değerlendirilir; somut talebin konusu ve varsa özel görev hükümleri ayrıca incelenmelidir. MKK kayıtlarının yanlış tutulmasından doğan zararlar bakımından Kanun’un 81/5. maddesi, MKK ile üyelerinin kusurları oranında sorumluluğunu öngörmektedir. TEFAS ise ayrı bir tüzel kişi olmadığından, platformun adını davalı olarak göstermek yerine zarara neden olduğu ileri sürülen işlemi yapan kuruluş belirlenmelidir.

Tasfiye sürecindeki görev dağılımı da her kuruluşun aynı zarardan sorumlu olduğu anlamına gelmez. SPK’nın tasfiye esaslarını belirlemesi, tasfiye kuruluşunun varlıkları nakde çevirmesi, MKK’nın hesaplamaya esas kayıtları sağlaması ve ödeme yapan kuruluşun aktarımı gerçekleştirmesi farklı işlevlerdir. Örneğin hukuka aykırı olduğu ileri sürülen bir dağıtım kuralıyla, doğru kurala rağmen yatırımcı hesabının hatalı hesaplanması aynı talep üzerinden ele alınamaz. YTM veya TMSF’nin görev aldığı işlemlerde de kuruluşun hangi sıfatla hareket ettiği ve zararın hangi yetkinin kullanılmasından doğduğu belirlenerek davalı ve yargı yolu seçilmelidir.

Tam yargı talebi ile iptal isteminin kurulması

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 12. maddesi, bir idari işlem nedeniyle hakları ihlal edilen kişiye doğrudan tam yargı davası açma, iptal ve tam yargı taleplerini birlikte ileri sürme veya önce iptal davası açıp sonrasında tazminat isteme imkânı tanır. Hangi yolun seçileceği, yatırımcının hukuki durumunu etkileyen işlemin niteliğine ve talep edilen sonuca bağlıdır. Ödeme hakkını sınırlandıran bir idari işlemin ortadan kaldırılması isteniyorsa iptal talebi, bu işlemden doğan zararın karşılanması isteniyorsa tam yargı talebi açıkça kurulmalıdır. Yalnızca işlemin iptalinin istenmesi, mahkemenin ayrıca talep edilmeyen tazminata hükmetmesini sağlamaz.

İptal isteminde, yatırımcının hukuki durumunu etkileyen kesin ve yürütülmesi gereken işlem doğru belirlenmelidir. Bir basın açıklaması, yalnızca daha önce alınan kararı duyuruyorsa açıklamaya karşı dava açılması asıl işlemin denetimini sağlamayabilir. Buna karşılık açıklamanın içeriği doğrudan hukuki sonuç doğuran bir irade taşıyorsa değerlendirme, belgenin başlığından bağımsız yapılır. Talep, yatırımcıya uygulanan dağıtım kararı, ödeme hesabı veya hakkını etkileyen diğer işlemle ilişkilendirilmeli; kanunun kendisinin iptali idare mahkemesinden istenmemelidir.

Yetkili mahkeme belirlenirken önce uyuşmazlık için özel bir yetki hükmü bulunup bulunmadığı incelenir. Örneğin 7596 sayılı Kanun’un 5/4. maddesi kapsamında TMSF tarafından yürütülen tahsil ve takip işlemleriyle ilgili davalarda İstanbul idare mahkemeleri yetkilidir; fakat bu hüküm, SPK’ya karşı açılacak bütün tazminat davaları için ortak bir yetki kuralı oluşturmaz. Özel bir hüküm bulunmadığında İYUK’un 32. ve 36. maddeleri uygulanır. Genel yetki kuralında işlemi yapan idari merciin bulunduğu yer, tam yargı davalarında ise sırasıyla zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözmeye yetkili mahkeme, hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer ve diğer hâllerde davacının ikametgâhı esas alınır. Bu nedenle yatırımcının yaşadığı şehirde dava açılabileceği baştan varsayılamaz. Zarara neden olduğu ileri sürülen işlem veya eylemin belirlenmesi, yetkili mahkemenin yanında başvuru ve dava süresini de etkiler.

İdareye Başvuru, Dava Süreleri ve Anayasal Denetim

İşlem ve eylem ayrımına göre başvuru süreci

SPK’ya karşı tazminat talebinde, zararın belirli bir Kurul kararından mı yoksa denetim ve müdahale yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden mi kaynaklandığı, başvuru yolunu doğrudan etkiler. Bir idari işlemin doğurduğu zarar bakımından İYUK’un 12. maddesi, idari eylem veya ihmalden kaynaklanan zarar bakımından ise 13. maddesi değerlendirilir. Dilekçede “hizmet kusuru” ifadesinin kullanılması, uyuşmazlığın kendiliğinden idari eylem olarak nitelendirilmesini sağlamaz. Mahkeme, zarara neden olduğu ileri sürülen davranışın hukuki niteliğini ve talebin dayanağını inceler.

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. maddesine göre, özel bir süre öngörülmeyen hâllerde idare mahkemesinde dava açma süresi altmış gündür. Bireysel işlemlerde yazılı bildirimi, ilanı gereken düzenleyici işlemlerde ise ilanı izleyen gün esas alınır; işlemin niteliğine göre öğrenmenin etkisi de ayrıca değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, İYUK’un 7/4. maddesi uyarınca düzenleyici işlemin uygulanması üzerine, uygulama işlemine karşı dava açma süresi içinde düzenleyici işleme, uygulama işlemine veya her ikisine birlikte dava açılabilir.

Mevcut işlemin kaldırılması, geri alınması veya değiştirilmesi için dava süresi içinde yapılan İYUK’un 11. maddesi kapsamındaki başvuru, işlemeye başlamış süreyi durdurur. Otuz gün içinde cevap verilmezse başvuru reddedilmiş sayılır. Açık ret kararının tebliği veya zımni ret süresinin dolması üzerine, başvurudan önce geçen günler de hesaba katılarak kalan dava süresi işlemeye devam eder. Dolayısıyla bu başvuru, yatırımcıya yeniden tam bir altmış günlük süre kazandırmaz.

Denetim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi idari eylem veya ihmal olarak değerlendiriliyorsa, İYUK’un 13. maddesindeki dava öncesi başvuru koşulu gündeme gelir. Kanundaki genel kurala göre ilgili idareye, eylemin öğrenilmesinden itibaren bir yıl ve her hâlde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde başvurularak hakkın yerine getirilmesi istenmelidir. Başvurunun kısmen veya tamamen reddedilmesi üzerine ret işleminin tebliğini izleyen günden itibaren dava açılır. Otuz gün cevap verilmezse, bu sürenin bitiminden sonra genel dava açma süresi içinde mahkemeye başvurulmalıdır. Öğrenme tarihinin belirlenmesinde ödeme aksaması, zararın ortaya çıkışı ve idari ihmalle bağlantısının anlaşılması somut belgeler üzerinden değerlendirilmelidir.

İdareye gönderilen dilekçenin içeriği, hangi başvuru yolunun kullanıldığını gösterecek açıklıkta hazırlanmalıdır. Genel bir şikâyet veya bilgi talebinin, zararın giderilmesini isteyen başvuruyla aynı sonucu doğuracağı varsayılmamalıdır. Başvuruda yatırımcıya ait işlemler, idareye yüklenen davranış, mevcut zarar ve istenen giderim belirtilmeli; başvurunun teslim tarihi ile cevabın tebliği belgelenmelidir. Tasfiyenin tamamlanmasını veya ceza soruşturmasının sonucunu beklemek, başlamış başvuru ve dava sürelerini kendiliğinden durdurmaz. Sonradan yapılan yeni bir başvuru da geçmişte kaçırılan süreyi kural olarak yeniden başlatmaz.

Anayasa’ya aykırılık itirazı ve bireysel başvuru

7596 sayılı Kanun’un yatırımcıya uygulanacak hükümlerinin Anayasa’ya aykırı olduğu düşünülüyorsa, bu iddia görülmekte olan davada ileri sürülebilir. Anayasa’nın 152. maddesi uyarınca mahkeme, davada uygulanacak hükmü Anayasa’ya aykırı görür veya tarafın iddiasını ciddi bulursa Anayasa Mahkemesine başvurur. Yatırımcının itirazda bulunması, dosyanın kendiliğinden Anayasa Mahkemesine gönderilmesini sağlamaz. Örneğin Kanun’un 3/5. maddesi ile geçmişe etkili yürürlük hükmü tartışılıyorsa, bu hükümlerin somut uyuşmazlıkta neden uygulanacağı ve hangi anayasal güvenceyle çatıştığı açıklanmalıdır. İtirazın dava sonucuyla bağlantısı kurulmadan yalnızca kanunun adaletsiz olduğunun ileri sürülmesi yeterli değildir.

Bireysel başvuru ise olağan idari ve yargısal başvuru yollarının usulüne uygun biçimde tüketilmesinden sonra gündeme gelir. 6216 sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince kanuna karşı doğrudan bireysel başvuru yapılamaz; yatırımcı, kendisine uygulanan işlem ve yürütülen yargılama sonucunda ortaya çıkan temel hak ihlalini göstermelidir. Başvuru süresi kural olarak otuz gündür ve nihai kararın gerekçesinin öğrenilmesi esas alınır; kararın UYAP üzerinden daha önce okunması hâlinde sonraki tebliği beklemek süre kaybına yol açabilir. Anayasa Mahkemesi olağan bir temyiz mercii olmadığından, başvurunun yalnızca mahkemenin kanunu yanlış yorumladığı iddiasına dayanması yeterli değildir. Mülkiyet hakkına müdahale, aşırı külfet ve etkili yargısal inceleme eksikliği gibi şikâyetler, ilk derece ve kanun yolu aşamalarında da özü itibarıyla ileri sürülerek dosyaya işlenmelidir.

Fon Zararının Hesaplanması, Faiz ve Yapılan Ödemeler

Talep edilebilir zararın belirlenmesi

Fon zararının hesabında, yatırımcının hangi hukuki konumunun korunmasını istediği belirleyicidir. Satış bedelinin belirlenmiş olduğu ileri sürülüyorsa, hesaplamanın başlangıç noktasını talimatın kapsadığı pay sayısı ile uygulanması gereken birim fiyat oluşturur. Bu bedelden yapılması gereken kesintiler ve daha önce gerçekleşen ödemeler ayrıca gösterilmelidir. Denetim kusuruna dayanan talepte ise bu hesap, idarenin zamanında müdahalesiyle önlenebilecek zarar miktarıyla ilişkilendirilmelidir. Tasfiye Kanunu’na göre hesaplanan net yatırım tutarı, farklı bir hukuki temele dayanan tazminat talebinin miktarını kendiliğinden belirlemez. Böylece kesinleşmiş malvarlığı eksilmesi ile paranın geç ödenmesinden kaynaklanan zarar ayrı hesaplarda izlenebilir.

Tam yargı davasında tazminat miktarı dava açılırken tam olarak belirlenemiyorsa, İYUK’un 16/4. maddesi uyarınca talep, nihai karardan önce harcı ödenerek bir defaya mahsus artırılabilir. Miktar artırımında bilirkişi hesabı ile tasfiye ve tahsil kayıtları birlikte incelenmelidir. Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 24 Ekim 2024 tarihli, E. 2021/5, K. 2024/2 sayılı kararına göre artırılan tutar için faiz başlangıcı, ilk talep edilen tutar bakımından esas alınacak tarihle aynıdır.

Paranın kullanımından mahrumiyet ve değer kaybı

İdari işlemden doğan tazminat davalarında Danıştay uygulamasında kural olarak idareye tazminat başvurusu yapılan tarih esas alınmaktadır. Satış alacağının fon bakımından ödeme vadesine ulaşmış olması, SPK’ya yöneltilen ayrı tazminat talebinde faizin zorunlu olarak aynı tarihte başlayacağı anlamına gelmez. Daha önceki döneme ilişkin kullanım mahrumiyeti ileri sürülüyorsa, bu kaybın idarenin davranışıyla bağlantısı ve hangi hukuki temelde karşılanması gerektiği ayrıca açıklanmalıdır. Hesaplamada ilgili dönemlerde uygulanması gereken faiz oranları gözetilmeli, farklı dönemler tek bir sabit oran üzerinden değerlendirilmemelidir.

Anayasa Mahkemesinin Hami Çetiner kararı, anaparanın sonradan ödenmesinin mülkiyet hakkı bakımından her zaman yeterli giderim sağlamadığını göstermektedir. Mahkeme, 23 Kasım 2021 tarihli ve 2019/7982 başvuru numaralı kararında, kamu görevlisinin maaşından kesilen tutarların yıllar sonra faizsiz ödenmesini incelemiştir. Paranın kullanılamadığı dönemdeki değer kaybının karşılanmamasının başvurucuya aşırı külfet yüklediğini belirleyerek mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılmasına karar vermiştir. Bu karar fon yatırımcıları için doğrudan bir ödeme formülü getirmese de gecikmenin ekonomik sonuçlarının tazminat incelemesinde değerlendirilmesini desteklemektedir.

Faizin karşılamadığı ek bir değer kaybı ileri sürülüyorsa, bu kaybın dönemi, hesaplama yöntemi ve hukuki dayanağı somutlaştırılmalıdır. Paranın başka bir fonda, dövizde veya altında değerlendirilmesi hâlinde elde edilebilecek getiri, yalnızca sonradan gerçekleşen fiyat artışlarına bakılarak kesin zarar kabul edilemez. Kredi kullanmak ve ödeme alamamak sebebiyle zararın artması gibi somut ek maliyetlerde ise idarenin kusurunun olduğunu söylemek oldukça güç olacaktır.

Sonuç

Fon krizinde SPK’ya karşı açılacak bir tazminat davasının dayanağı, yatırımcının uğradığı kaybın Kurulun hangi kararıyla veya hangi denetim ihmaliyle bağlantılı olduğunun somut olarak ortaya konulmasıdır. PBLK kapsamındaki yatırımcılar açısından bunun için satış talimatının TEFAS’a ne zaman ulaştığı, tasfiye anında hangi aşamada bulunduğu, bedelin belirlenip belirlenmediği ve ödemenin hangi nedenle gerçekleşmediği işlem kayıtları üzerinden incelenmelidir. Bu kayıtlar, satış alacağının doğup doğmadığını ve zamanında müdahale edilseydi zararın ne ölçüde önlenebileceğini değerlendirmeye de imkân verir. Talep edilecek tutar belirlenirken tasfiye kapsamında yapılan ödemeler hesaba katılmalı, ödeme gecikmesinden kaynaklandığı ileri sürülen kayıp ayrıca değerlendirilmelidir. Tasfiyenin devam etmesi işlemeye başlamış dava sürelerini kendiliğinden durdurmadığından, her yatırımcı bakımından başvuru ve dava süreleri dosyanın somut koşullarına göre belirlenmelidir.

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