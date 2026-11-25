Eylül 2026’daki fon krizinde, ilgili fonlar için 16 Eylül ve öncesinde TEFAS’a iletilen satış emirleri olağan işlem sürecine alındı. Fonlar 17 Eylül’de işleme kapatılınca o gün platforma iletilen emirler iptal edildi. Makale, bu ayrımın 7596 sayılı Kanun kapsamındaki tasfiye ödemelerine etkisini ve yatırımcının emir kayıtlarından hareketle zararını nasıl ortaya koyabileceğini inceliyor. Banka, aracı kurum, Takasbank ve SPK’nın sorumluluğunun hangi koşullarda gündeme gelebileceğini, tazminat için başvuru yollarını ve ilgili süreleri açıklıyor.

Eylül 2026’daki fon krizinde aynı gün aynı fon için satış emri veren iki yatırımcı farklı sonuçlarla karşılaşabildi. Birinin emri Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’na (TEFAS) 16 Eylül’de ulaşırken diğerinin emri birtakım sebeplerle iletilemedi. Talimatın zamanında iletilip iletilmediği, iptalin hangi aşamada gerçekleştiği ve satış bedelinin o tarihte ödenip ödenemeyeceği tazminat talebinin dayanağını belirler. Bu ayrımı yapabilmek için yatırımcının aracı kuruluş ekranındaki işlem durumunu TEFAS kayıtlarıyla karşılaştırması gerekir.

Serinin önceki yazısında, satış talimatı üzerine payları bloke edilen ve satış bedelini alamayan PBLK yatırımcılarının haklarını ele aldık. Satış emri iptal edilen yatırımcılar bakımından ilk mesele, talimatın geçerli bir gerekçeyle iptal edilip edilmediğidir. İptalin sebebi, tasfiyeden alınabilecek ödemeyi ve varsa bireysel tazminat talebinin muhatabını etkileyebilir. Bu yazıda 16 ve 17 Eylül tarihli emirlerin nasıl işlendiğini, iptalin tasfiyeye etkisini ve yatırımcının hangi kayıtlarla, kime ve hangi sürede başvurabileceğini inceliyoruz.

Fon satış emirleri neden iptal edildi?

16 Eylül 2026 akşamı Tera Portföy, kurucusu olduğu bir para piyasası fonu ile bir hisse senedi fonunda katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Tera Portföy’ün para piyasası fonu bildirimi ve hisse senedi fonu bildirimi ile ortaya çıkan durumun ertesi günü Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bazı portföy yönetim şirketlerinin fonlarını TEFAS’ta alım ve satıma kapattı. Kurul, bu fonların bir bölümü için de tasfiye kararı aldı. Ardından tasfiyeye giren fonların güncel listesini ve ilk ödeme esaslarını yayımlayarak bu fonların TEFAS dışındaki alım ve satım işlemlerini de durdurdu.

Yatırımcı, banka veya aracı kurum üzerinden fon satış emri verdiğinde, hesabındaki katılma paylarının fona iadesini ve bunların karşılığına denk katkı payını talep eder. Aracı kuruluş ekranındaki emir numarası, talimatın kuruluşun sisteminde ne zaman kayda alındığını tespit etmeye yarar. Emrin TEFAS’a ne zaman ulaştığı ise platforma iletim kaydından anlaşılır. İlgili fonun işlem tarihinde geçerli izahnamesi ve platform kuralları, iadede hangi birim pay fiyatının kullanılacağını ve bedelin yatırımcıya ne zaman ödeneceğini belirlemeye yarar. Fiyat kesim saatinden sonra verilen bir talimat bir sonraki fiyat hesaplamasına girebilir ve aynı gün TEFAS’a iletilebilir.

16 ve 17 Eylül satış emirleri nasıl işlendi?

SPK, ilgili fonlar için 16 Eylül ve öncesinde TEFAS’a iletilen emirlerin, kendilerine uygulanacak işlem valöründe olağan işleyişe alındığını açıkladı. Fonun kurallarına göre 16 Eylül’de TEFAS’a ulaşan bir talimatın ödeme günü 17 Eylül’e veya sonraki bir tarihe denk gelebilirdi. Ödeme günü ile emrin platforma ulaştığı tarih bu nedenle ayrı ayrı tespit edilmelidir. Süresinde iletilen bir emir sonuçlanmamışsa, ilgili birim pay fiyatının açıklanıp açıklanmadığı ve vadesi gelen iade bedelinin ödenip ödenmediği incelenir.

17 Eylül sabahı emir veren yatırımcılar açısından iki bültenin birlikte okunması gerekir. SPK, 2026/60 sayılı SPK Bülteni ile ilgili fonları TEFAS’ta işleme kapattı. Aynı gün yayımlanan 2026/61 sayılı SPK Bülteninde ise ihbarlı fonlarda 17 Eylül saat 13.30’dan sonra iletilen iade talimatlarının tasfiye esaslarına tabi olacağı belirtildi. Para piyasası fonları için ilgili izahnamede belirlenen gün sonu valör atlama saati esas alındı. SPK’nın 28 Eylül tarihli açıklamasına göre, ihbarlı fonlarda 16 Eylül saat 13.30 sonrasında ve 17 Eylül saat 13.30 öncesinde iletilen emirler aynı fiyat valörüne tabiydi. Bununla birlikte işleme kapatma kararı 17 Eylül’de uygulandı ve TEFAS, saat 13.30’dan önce iletilenler dâhil, ilgili fonlara o gün iletilen tüm emirleri iptal etti.

Örneğin bir yatırımcının 16 Eylül saat 14.00’de, ilgili fon ve banka için geçerli kabul süresi içinde satış emri verdiğini düşünelim. Banka emri 16 Eylül’de TEFAS’a iletmişse, platforma ulaşan işlemin neden sonuçlanmadığı araştırılır. İlk iletim 17 Eylül’de yapılmışsa, bankanın talimatı önceki gün iletmekle yükümlü olup olmadığı ve bunu yapmış olsaydı yatırımcının ne tahsil edebileceği incelenir. Emir bankanın sisteminde kalmış ve TEFAS’a hiç ulaşmamışsa, bankanın talimatı hangi gerekçeyle işleme almadığının açıklığa kavuşturulması gerekir. Üç ihtimalde de yatırımcının elinde 16 Eylül tarihli emir belgesi bulunabilir. Bunların hangisinin gerçekleştiği, gönderim ve platform yanıtı kayıtlarından anlaşılır.

İptal edilen satış emri tasfiye ödemesini nasıl etkiler?

SPK, 28 Eylül’deki duyurusunda, 17 Eylül’de TEFAS’a iletilip işleme kapatma kararı nedeniyle iptal edilen emirlerin sahiplerine, fondaki katılma payları esas alınarak tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacağını bildirdi. İlk tasfiye esaslarının A/6 hükmü, TEFAS üzerinden verilmiş ve gerçekleşmemiş bir iade talimatı karşılığında tutar oluşmuşsa, bu tutarın fon hesabına borç yazılmasını ve tasfiyede elde edilen nakitten öncelikle ödenmesini öngörüyordu. Kurul, 16 Eylül ve öncesinde iletilmesine rağmen fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleşmeyen emirlerin de A/6 hükmü bakımından tasfiye kapsamında olduğunu açıkladı. İlk düzenlemede ödeme sırasını değerlendirmek için emrin hangi aşamaya kadar ilerlediğini ve karşılığında bir iade bedeli oluşup oluşmadığını belirlemek gerekiyordu.

27 Ekim’de yayımlanan ve 17 Eylül’den geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 7596 sayılı Kanun, 17 Eylül kararlarıyla tasfiyeye alınan ve yayım tarihinde tasfiyesi tamamlanmamış fonlar için yeni bir ödeme rejimi getirdi. Kanun’un 3. maddesinin beşinci fıkrası, 17 Eylül veya öncesinde TEFAS’a iletilen talimatı fonun temerrüdü yahut fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleşmeyen ve payları bloke edilen yatırımcıların tasfiyeye fon pay sahibi sıfatıyla katılacağını düzenledi. Bu durum PBLK statüsünü aracı kurumunun başarılı bir şekilde emri iletmesi sonucu elde etmiş kişilerle emri tamamlanmadığından bu statüyü elde edemeyen kişileri aynı hukuki duruma getirdi. SPK’ya karşı açılacak tazminat davasında SPK Kanunu’nun 79. Maddesinde düzenlenen takas kesinliği ilkesi PBLK yatırımcılarının haklarını koruyacaksa da bu statüyü elde etmeyen yatırımcılar bakımından öncelikle bu statünün elde edilmesi sağlanmalı ve sonuca göre idareye tazminat davası açılmalıdır. Aksi halde emri iptal edilen yatırımcılar da hiç emir vermemiş yatırımcılar gibi tasfiyeye tabi tutulacaktır.

Banka, aracı kurum, Takasbank veya SPK sorumlu tutulabilir mi?

Banka veya aracı kurum, yatırımcının satış emrini aldığı hâlde talimatı TEFAS’a iletmesi gereken zamanda iletmemiş veya haklı bir gerekçe olmadan iptal etmişse, sözleşmeye aykırılıktan doğan zararı gidermekle yükümlü olabilir. İletimin ne zaman yapılması gerektiği, fonun işlem kuralları, yatırımcıya bildirilen kabul saatleri ve taraflar arasındaki sözleşme üzerinden değerlendirilir. Örneğin 16 Eylül’de iletilmesi gereken bir emrin bankada bekletilmesi, ertesi günkü toplu iptalden önce gerçekleşmiş bir ihlal olabilir. Türk Borçlar Kanunu’nun 112. maddesi uyarınca yatırımcı, yükümlülüğün ihlalini, zararını ve aralarındaki bağı ortaya koyar. Banka veya aracı kurum, kendisine kusur yüklenemeyeceğini ispat ederek sorumluluktan kurtulabilir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi bir pay senedi uyuşmazlığında, bankanın müşterisinin belirlediği fiyat sınırına uymaması nedeniyle tazminata hükmeden kararı oy çokluğuyla onadı. Aynı dosyada mahkeme, kredi teminat açığını kapatmak amacıyla yapılan başka bir satış yönünden tazminat talebini reddetmişti. Her işlem bakımından bankanın sahip olduğu yetki ve aldığı talimat ayrı ayrı değerlendirildi. Fon satış emri uyuşmazlığında da bankanın hangi talimatı ne zaman aldığı, nasıl işlediği ve yaptığı işleme hangi sözleşme hükmünün veya Kurul kararının dayanak oluşturduğu incelenir (Yargıtay 11. HD, 12.06.2024, E. 2023/2445, K. 2024/4964).

İptal TEFAS’ta gerçekleşmişse, platformu işleten Takasbank’ın uygulaması ile SPK’nın kapatma kararının kapsamı karşılaştırılır. Örneğin 16 Eylül’de platforma kabul edildiği görülen bir emrin 17 Eylül’de iletilen emirlerle birlikte iptal edilmesi, platformda bir uygulama hatası bulunup bulunmadığının incelenmesini gerektirir. İtiraz SPK kararının kendisine yöneliyorsa, kararın hangi hükmünün yatırımcının hakkını ihlal ettiği ve bu işlemin zarara nasıl yol açtığı belirlenir. Kurulun denetimde geç kaldığı ileri sürülüyorsa, hangi bilgiye dayanarak ne zaman önlem alabileceği ve bu önlemin kaybı nasıl önleyebileceği ortaya konmalıdır.

Danıştay 13. Dairesinin incelediği bir kaldıraçlı işlem uyuşmazlığında, ilk derece mahkemesi zararın büyük ölçüde yatırımcının bildiği işlem riskinden doğduğunu ve denetim faaliyetiyle zarar arasında uygun illiyet bağı kurulamadığını belirterek davayı reddetti. Danıştay, bu karara karşı yapılan istinaf başvurusunu reddeden bölge idare mahkemesi kararını onadı. Fon krizinde emir kayıtları, iptali belirli bir idari karara veya uygulamaya bağlamaya yarayabilir. İptal gerçekleşmeseydi işlemin hangi koşullarda sonuçlanacağı ve fonun temerrüdünün ödemeyi nasıl etkileyeceği de araştırılarak SPK’ya isnat edilen işlem veya ihmalin zararla bağlantısı değerlendirilir (Danıştay 13. D., 21.05.2024, E. 2019/2605, K. 2024/2305).

İptal ve yatırımcı zararı nasıl ispatlanır?

Ekran görüntüsü, fon kodunu, pay adedini, emir numarasını ve yatırımcının gördüğü işlem durumunu gösterebilir. Ayrıntılı işlem kaydında ise emrin alınma saati, TEFAS’a gönderim zamanı, platformun yanıtı ve varsa iptal kodu aranır. Banka, iptalin müşterinin talebiyle yapıldığını bildiriyorsa bu açıklama, emrin verildiği kanala göre telefon kaydıyla veya elektronik onayla karşılaştırılabilir. Payların ne zaman bloke edildiği veya blokenin ne zaman çözüldüğü tartışmalıysa, MKK nezdindeki hesap hareketleri de incelenir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin başka bir kararına konu uyuşmazlıkta yatırımcı, pay senedi satış emrinin sisteme 12 dakika geç girildiğini ileri sürdü. İlk derece mahkemesi, emir zamanında girilseydi dahi yatırımcının belirlediği fiyattan satışın gerçekleşemeyeceği sonucuna vardı. Yargıtay, davanın reddine karşı yapılan istinaf başvurusunu esastan reddeden bölge adliye mahkemesi kararını onadı. Fon paylarında benzer bir inceleme, PBLK statüsünün iptal edilmesinin zararını SPK’nın karşılayıp karşılamayacağı düşünülerek yapılabilir (Yargıtay 11. HD, 09.11.2022, E. 2021/4007, K. 2022/7977).

Tazminat için hangi başvuru ve dava yolları var?

Yatırımcı, banka veya aracı kuruma yazılı başvurusunda fon kodunu ve emir numarasını belirterek işlem kayıtlarını, iptalin gerekçesini ve somut olarak açıkladığı maddi zararın karşılanmasını isteyebilir. Uyuşmazlık bir Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) üyesinin borsa işlemleri dışındaki sermaye piyasası faaliyetinden doğuyorsa, görev ve kabul koşulları çerçevesinde TSPB Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyetine başvurulabilir. Bu yola başvurmak için kural olarak önce ilgili Birlik üyesine yazılı talep iletilir. Uyuşmazlık sürerse cevabın tebliğinden, cevap verilmezse başvuru teyidiyle başlayan 30 günlük yanıt süresinin bitiminden itibaren 60 gün içinde Heyete başvurulabilir. İşlem veya eylem tarihinden itibaren beş yıllık üst sınır uygulanır. Yargıya veya tüketici hakem heyetine intikal eden uyuşmazlıklar ile iflasına, tasfiyesine veya faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen Birlik üyesi hakkındaki başvurular kapsam dışındadır. Tasfiyeye ilişkin bu koşul, talebin yöneltildiği üyenin durumuna göre değerlendirilir.

Banka veya aracı kuruma karşı sözleşmeden doğan tazminat talebi adli yargıda ileri sürülür. Görevli mahkeme, işlemin niteliği ve talebin dayanağına göre belirlenir. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, bir fon hesabındaki menkul kıymet alacağının tahsili için yapılan takibe itirazın iptali davasında, somut işlemi tüketici işlemi kapsamında görmeyerek ticaret mahkemesinin görevsizlik kararını bozdu (Yargıtay 19. HD, 24.04.2018, E. 2016/17499, K. 2018/2251). Uyuşmazlık ticari dava niteliğindeyse konusu bir miktar para olan tazminat davası için Türk Ticaret Kanunu’nun 5/A maddesi uyarınca arabulucuya başvuru dava şartıdır.

Zarar SPK’nın bir kararından kaynaklanıyorsa, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (İYUK) 12. maddesi uyarınca doğrudan tam yargı davası açılabilir veya iptal ve tazminat talepleri birlikte ileri sürülebilir. Önce iptal davası açılırsa, bu davada veya kanun yolunda verilen kararın tebliği üzerine de süresi içinde tazminat istenebilir. Danıştayda ve idare mahkemelerinde genel dava açma süresi 60 gündür. İşlemin yazılı bildirimi, ilanı gereken düzenleyici işlemlerde ilan veya zararın işlemin uygulanmasından doğduğu hâllerde icra tarihi, İYUK’un 7 ve 12. maddeleri uyarınca sürenin hesabında esas alınabilir. İYUK’un 11. maddesine uygun olarak süresi içinde yapılan idari başvuru, işlemeye başlamış dava açma süresini durdurur.

Denetim ihmaline dayanan ve idari eylemden kaynaklanan tazminat taleplerinde ise İYUK’un 13. maddesi uyarınca önce ilgili idareye başvurulur. Başvuru, eylemin öğrenilmesinden itibaren bir yıl ve her hâlde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde yapılmalıdır. Kısmi veya tam ret kararının tebliğini izleyen günden, 30 gün içinde yanıt verilmezse bu sürenin bitiminden itibaren genel dava açma süresi işler. Danıştay 13. Dairesi, banka denetimine ilişkin bir uyuşmazlıkta, başvurunun yıllar sonra reddedilmiş olmasının eyleme ilişkin süre aşımını gidermediği sonucuna vardı (Danıştay 13. D., 13.03.2025, E. 2023/93, K. 2025/1204). Önemle belirtilimelidir ki bankayla yazışmaların sürmesi veya nihai tasfiye ödemesinin beklenmesi, SPK’ya karşı başvuru ve dava sürelerini kendiliğinden durdurmaz.

Satış emri iptal edilen yatırımcı hangi kayıtları istemeli?

16 Eylül’de verilen bir satış emri için öncelikle, aracı kurumundan emrin o gün TEFAS’a ulaşıp ulaşmadığını gösteren log kayıtları istenmelidir. İletim gerçekleşmişse platformun yanıtı, uygulanacak fiyat ve ödeme valörü araştırılır. Emir 17 Eylül’de iletilmiş veya bankada kalmışsa, yatırımcının talimatının ne zaman işleme alınması gerektiği ile zamanında işlem görmesi hâlinde hangi bedeli tahsil edebileceği değerlendirilir. Yatırımcı, tasfiye sürerken bu kayıtları toplayarak talebini kime yönelteceğini ve hangi başvuru süresinin kendisi için geçerli olduğunu belirleyebilir.