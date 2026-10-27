Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi Piyasasının İşleyişine İlişkin Esaslar Belirlendi

21.10.2026 tarihli ve 33407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi Piyasasının İşletilmesine İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile sera gazı emisyonlarının azaltılmasını teşvik etmek amacıyla kurulacak Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi (“ETS”) piyasasının işleyişine, emisyon tahsisatlarının alım satımına, piyasa katılım koşullarına ve İşlem Kayıt Sistemine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 7552 sayılı İklim Kanununa dayanılarak hazırlanan Yönetmelik, ETS kapsamındaki işletmelerin emisyon tahsisatlarını edinebilecekleri ve ticarete konu edebilecekleri piyasaların hukuki ve operasyonel çerçevesini düzenlemektedir.

Emisyon Ticaret Sistemi Piyasasının Yapısı ve İşleyişi

Emisyon Ticaret Sistemi (ETS), devlet tarafından belirli sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin toplam sera gazı emisyonlarına üst sınır getirilmesi ve emisyon tahsisatlarının alınıp satılabilmesi yoluyla sera gazı emisyonlarının azaltılmasını teşvik eden piyasa temelli bir mekanizmadır. Sistemde, emisyonlarını azaltan şirketler kullanmadıkları tahsisatları satarak ekonomik avantaj elde edebilirken, tahsisatlarını aşan miktarda emisyon gerçekleştiren şirketler ilave tahsisat edinme maliyetine katlanmaktadır. Her bir tahsisat, bir ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı emisyon hakkını temsil etmektedir.

Yönetmelik uyarınca ETS piyasası, birincil ve ikincil piyasalardan oluşmaktadır.

Birincil piyasada, emisyon tahsisatları ETS kapsamındaki işletmelere ihale yöntemiyle sunulacaktır.

İkincil piyasalarda, ihale veya ücretsiz tahsisat yoluyla edinilen tahsisatlar piyasa katılımcıları arasında alınıp satılabilecektir. İkincil piyasalar, spot tahsisat piyasasından ve kurulması halinde vadeli tahsisat piyasasından oluşacaktır.

Piyasaların işletilmesi, tahsisat işlemlerinin yürütülmesi ve uzlaştırma süreçlerinin yönetilmesi Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (“EPİAŞ”) tarafından gerçekleştirilecektir.

Birincil ve ikincil piyasalardaki işlemler, ETS Piyasası Yönetim Sistemi (“ETSPYS”) üzerinden yürütülecektir. Piyasa katılımcıları arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak yapılan tahsisat alım satım anlaşmalarının da EPİAŞ'a bildirilmesi gerekmektedir.

Piyasaya Katılım ve Kayıt Yükümlülükleri

Yönetmelik kapsamında ETS'ye tabi işletmelerin, tahsisat işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için İşlem Kayıt Sisteminde (“İKS”) hesap açtırmaları zorunludur.

İKS, tahsisatların elektronik ortamda oluşturulması, elde bulundurulması, transfer edilmesi, iptal edilmesi ve emisyon yükümlülüklerinin karşılanması amacıyla itfa edilmesine ilişkin işlemlerin tesis bazında takip edildiği sistemdir.

İKS'de hesap açılabilmesi için işletmelerin merkezi uzlaştırma kuruluşu katılımcı anlaşmasını imzalamaları, ETSPYS üzerinden EPİAŞ'a başvuruda bulunmaları ve İKS katılım anlaşmasını imzalamaları gerekmektedir.

Başvurular EPİAŞ tarafından 10 iş günü içerisinde incelenecek; eksiklik tespit edilmesi halinde işletmelere bunları gidermeleri için 10 iş günü süre tanınacaktır. Eksikliklerin süresinde tamamlanmaması halinde kayıt işlemi gerçekleştirilmeyecek ve yeniden başvuru yapılması gerekecektir.

İKS kaydının tamamlanması, birincil ve spot tahsisat piyasalarında doğrudan işlem yapma yetkisi sağlamamaktadır. İşletmelerin ilgili piyasaya katılabilmeleri için EPİAŞ ile ayrıca birincil piyasa veya spot tahsisat piyasası katılım anlaşmasını imzalamaları gerekmektedir.

Tahsisatların Dağıtımı ve Alım Satımına İlişkin Esaslar

Yönetmelik ile emisyon tahsisatlarının ihale yöntemiyle dağıtılmasına ve ikincil piyasalarda işlem görmesine ilişkin kurallar belirlenmiştir.

Birincil piyasada tahsisatlar, İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından belirlenen ihale takvimine uygun olarak EPİAŞ tarafından satışa sunulacaktır. Ulusal Tahsisat Planının yayımlanmasının ardından 15 iş günü içerisinde ihale takvimi ilan edilecektir.

İhalelerde asgari teklif büyüklüğü 1 lot olarak belirlenmiş olup 1 lot, 100 tahsisata karşılık gelmektedir. Teklif fiyatları, ton karbondioksit eşdeğeri başına Türk lirası cinsinden 50 kuruş ve katları üzerinden bildirilecektir.

ETS mevzuatı kapsamında ücretsiz dağıtılmasına karar verilen tahsisatlar ise ilgili işletmelerin tesis hesaplarına aktarılacaktır. Bu tahsisatlar, işletmenin kendi tesisleri arasında transfer edilebilecek veya ikincil piyasalarda ve tahsisat ikili anlaşmaları kapsamında satışa konu edilebilecektir.

Spot tahsisat piyasasında işlemler sürekli ticaret yöntemiyle gerçekleştirilecek ve seanslar ayda en az 4 iş günü, saat 10.00-15.00 arasında düzenlenecektir. Piyasa ihtiyaçlarına göre seans günleri ve saatleri, Yönetmelikte öngörülen bildirim koşullarına uyularak değiştirilebilecektir.

Teminat, Uzlaştırma ve Mali Yükümlülükler

Yönetmelik, tahsisat alım satım işlemlerinin mali güvenliğini sağlamak amacıyla teminat ve uzlaştırma süreçlerine ilişkin esasları da düzenlemektedir.

Piyasa katılımcıları, birincil piyasa ve spot tahsisat piyasasında gerçekleştirecekleri işlemler için gerekli teminatları sağlamakla yükümlüdür. Katılımcılar, mevcut teminatlarını aşan miktarda alış teklifi sunamayacaktır.

İşlemler sonucunda bulundurulması gereken teminat tutarının mevcut teminatın üzerine çıkması halinde merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından teminat tamamlama çağrısı yapılacaktır. Katılımcıların ilgili piyasalardaki faaliyetlerine devam edebilmeleri için gerekli teminatı tamamlamaları gerekmektedir.

Tahsisat alım satımından kaynaklanan borç ve alacaklar, gerçekleşen işlemlere ilişkin ticari işlem onayları esas alınarak hesaplanacaktır. Bu kapsamda uzlaştırma, faturalama, tahsilat ve ödeme süreçleri Yönetmelikte belirlenen usullere göre yürütülecektir.

Düzenleme, ETS kapsamındaki işletmelerin emisyon yükümlülüklerinin yanı sıra tahsisat alımlarından kaynaklanabilecek finansman ve teminat ihtiyaçlarını da yönetmelerini gerektirmektedir.

Piyasa Faaliyetlerine Geçiş ve 2026 Yılına İlişkin Özel Düzenleme

Yönetmeliğin geçici 1. maddesi uyarınca İKS, birincil piyasa ve spot tahsisat piyasası faaliyete başlayıncaya kadar ETSPYS üzerinden sanal uygulama gerçekleştirilecektir.

Bu uygulama kapsamında herhangi bir tahsisat teslimi, faturalama veya ödeme yükümlülüğü doğmayacaktır. Dolayısıyla Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi, ETS piyasasında fiili alım satım işlemlerinin aynı tarihte başlayacağı anlamına gelmemektedir.

Yönetmeliğin geçici 2. maddesinde ayrıca 2026 sistem yılı emisyonlarına yönelik Tamamlayıcı Tahsisat Fiyatı Mekanizması düzenlenmiştir.

Bu kapsamda piyasa katılımcılarının, tesis bazında doğrulanan sera gazı emisyon miktarına eşdeğer tahsisat için talepte bulunmaları halinde tamamlayıcı tahsisat fiyatı uygulanabilecektir. Başvuru, tahsisat ihracı ve ihale tarihlerine ilişkin hususlar İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından belirlenecektir.

Bu mekanizma kapsamında ihalelerden edinilen tahsisatlar doğrudan ilgili tesisin itfa hesabına aktarılacak ve yükümlülüğün yerine getirilmesinde dikkate alınmayacaktır.

Yürürlük

Yönetmelik, 21.10.2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bununla birlikte İKS ile birincil ve spot tahsisat piyasaları faaliyete başlayıncaya kadar sanal uygulama yürütülecektir.

Değerlendirme ve Sonuç

Yönetmelik, Türkiye'de emisyon tahsisatlarının alım satımına yönelik piyasa altyapısını ve katılım koşullarını belirleyerek ETS'nin uygulanmasına ilişkin önemli bir aşamayı oluşturmaktadır.

Düzenleme, özellikle ETS kapsamındaki sanayi ve enerji işletmeleri açısından emisyon yönetiminin finansal planlama ve piyasa işlemleriyle birlikte değerlendirilmesini gerektirmektedir. Tahsisatların ihale veya ücretsiz dağıtım yoluyla edinilmesi, ikincil piyasalarda ticarete konu edilmesi ve işlemler için teminat bulundurulması, işletmelerin maliyet ve likidite yönetimini doğrudan etkileyebilecek niteliktedir.

Bu kapsamda ETS'ye tabi işletmelerin İKS ve piyasa kayıt süreçlerine ilişkin hazırlıklarını tamamlamaları, tahsisat ihtiyaçlarını ve teminat yükümlülüklerini değerlendirmeleri, ayrıca piyasa faaliyetlerinin başlamasına ilişkin duyuruları takip etmeleri önem taşımaktadır.