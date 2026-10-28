Kurumsal E-Posta Hesapları Ve İş Amaçlı İletişim Kanallarının Denetlenmesine İlişkin İlke Kararı Yayımlandı

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16 Eylül 2026 tarihli ve 2026/2035 sayılı “İşverenler Tarafından Çalışanlara Tahsis Edilen Kurumsal E-Posta Hesapları Başta Olmak Üzere, İşin Yürütülmesi Amacıyla Kullanılan İletişim Kanallarının Denetlenmesi Suretiyle Gerçekleştirilen Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar Hakkında İlke Kararı” (“İlke Kararı”), 8 Ekim 2026 tarihli ve 33394 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

İlke Kararı’nda, çalışanlara tahsis edilen kurumsal e-posta hesaplarının işveren tarafından denetlenmesinin, işverenin yönetim hakkı ile çalışanın Anayasa’nın 20 ve 22’nci maddelerinde güvence altına alınan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyeti arasındaki dengenin gözetilmesini gerektiren bir kişisel veri işleme faaliyeti olduğu, bu faaliyeti gerçekleştirirken ölçülülük ilkesine uygun hareket edilmesi gerektiği belirtilmiş olup İlke Kararı’nda öne çıkan hususlar aşağıda özetlenmektedir:

İlke Kararı’nda kurumsal e-posta hesaplarının yanı sıra kurum içi mesajlaşma uygulamalarının, kurumsal anlık iletişim hesaplarının, müşteri ilişkileri veya talep yönetim sistemlerinin ve toplantı platformlarındaki sohbet ve kayıt alanlarının da somut olayın özelliklerine göre denetime konu olabilecek iletişim kanalları arasında yer aldığı belirtilmiştir.

İçeriğe erişilmeksizin yalnızca trafik/log kayıtlarının işlenmesinin dahi başlı başına bir kişisel veri işleme faaliyeti oluşturduğu ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“ Kanun ”) işleme şartlarına, genel ilkelerine, aydınlatma ve veri güvenliği yükümlülüklerine tabi olduğu; iletişim araçlarının işverene ait olmasının veya işyerinde kullanılmasının işverene sınırsız bir denetim yetkisi tanımadığı ifade edilmiştir.

”) işleme şartlarına, genel ilkelerine, aydınlatma ve veri güvenliği yükümlülüklerine tabi olduğu; iletişim araçlarının işverene ait olmasının veya işyerinde kullanılmasının işverene sınırsız bir denetim yetkisi tanımadığı ifade edilmiştir. Denetimden önce denetimin kapsamı belirlenirken “iş amaçlı kullanım” ve “özel amaçlı kullanım” ayrımının dikkate alınması gerektiği; işverenin özel amaçlı kullanıma ilişkin kurallar belirleyebileceği, ancak bu kuralların açık, anlaşılır ve çalışan tarafından bilinebilir nitelikte olması gerektiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda, (i) özel amaçlı kullanımın yasaklandığı hallerde dahi denetim yetkisinin ölçülülük ilkesiyle sınırlı olduğu ve denetimin sürekli ve aralıksız gözetim şeklinde yürütülmesinin ölçülü kabul edilemeyeceği, (ii) yasağın ihlal edildiği içerik dışı unsurlardan anlaşılabiliyorsa yazışma içeriğine ayrıca erişilmesinin gerekli ve orantılı kabul edilemeyeceği, (iii) özel amaçlı kullanıma izin verilen hallerde iş amaçlı iletişim ile özel amaçlı iletişim birbirinden ayrılabiliyorsa denetimin yalnızca iş amaçlı iletişimle sınırlı tutulması gerektiği ve (iv) söz konusu ayrımın yapılamadığı hallerde işverenin denetim yetkisinin daha dar yorumlanması gerektiği vurgulanmıştır.

İşverenin belirli bir cihaz, oturum, ağ ya da kurumsal sistem üzerinde teknik yetkiye sahip olmasının, çalışanın kişisel e-posta hesabı, kişisel anlık mesajlaşma uygulaması, sosyal medya mesaj kutusu veya benzeri özel iletişim alanlarında yer alan yazışma içeriklerine serbestçe erişebileceği anlamına gelmediği; bu nedenle teknik erişim imkânı ile hukuki erişim yetkisinin birbirinden ayrılması gerektiği belirtilmiştir.

İlke Kararı’nda çalışanın denetim faaliyeti hakkında önceden bilgilendirilmiş olmasının, denetimin hukuka uygunluğunun değerlendirilmesinde belirleyici unsurlardan biri olduğuna dikkat çekilmiştir. Bu çerçevede, (i) Anayasa Mahkemesi içtihadında aranan bilgilendirme ile Kanun’un 10’uncu maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünün birebir aynı kavramlar olmadığı, ancak anılan maddede öngörülen unsurları taşıyan ve denetim faaliyetinin amacı, kapsamı ve yöntemi hakkında açık bilgi içeren usulüne uygun bir aydınlatmanın önceden bilgilendirme şartını da karşılayabileceği, (ii) aydınlatmanın; kişisel veri işleme faaliyetinin hukuki sebebini, amacını, kapsamını, denetimin trafik/log kayıtlarının incelenmesiyle mi yoksa içerik denetimiyle mi yürütüleceğini, içeriğe hangi hallerde erişilebileceğini, verilerin saklama süresini ve ilgili kişinin Kanun’un 11’inci maddesi kapsamındaki haklarını açık, anlaşılır ve somut biçimde içermesi gerektiği ve (iii) yalnızca kurumsal e-posta hesabının işveren tarafından denetlenebileceği şeklindeki genel nitelikli bildirimlerin “bilgilendirme” koşulunu sağlamayacağı ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği sonucunu doğurmayacağı ortaya konulmuştur.

İş ilişkisindeki bağımlılık ve taraflar arasındaki güç dengesizliği dikkate alındığında, çalışanın açık rızasının e-posta denetimi bakımından kural olarak öncelikli hukuki dayanak olarak esas alınmaması gerektiği; denetim kapsamındaki kişisel veri işleme faaliyetlerinin somut olayın koşullarına göre Kanun’un 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç), (e) ve (f) bentlerinde yer alan işleme şartlarına dayandırılabileceği, ancak bu işleme şartlarının varlığının işverene sınırsız bir denetim yetkisi tanımayacağı değerlendirilmiştir.

Denetimde kademeliliğin esas olduğu hükme bağlanmıştır. Bu doğrultuda, (i) işverenin ulaşmak istediği meşru amaca daha az müdahaleci bir yolla ulaşabildiği hallerde daha ağır denetim yöntemine başvuramayacağı, (ii) içeriğe erişimin ancak trafik verisi denetiminin yetersiz kaldığı ve içeriğe erişimin zorunlu olduğu istisnai hallerde gündeme gelebileceği, (iii) iletişim araçlarının kötüye kullanımının teknik yollarla (filtreleme, engelleme vb.) önlenebildiği hallerde işverenin genel bir denetim hakkının doğmayacağı ve (iv) içerik denetimine yalnızca somut şüphe bulunan hallerde ve iddiayla sınırlı olacak biçimde başvurulması; kapsamı belirsiz, genel ve süreklilik arz eden içerik incelemesinden kaçınılması gerektiği belirlenmiştir.

İçerik denetiminde, iletinin gövdesinde veya eklerinde özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi riskinin ve denetimin üçüncü kişilerin verileri üzerinde doğuracağı etkinin gözetilmesi gerektiğine işaret edilmiştir. Ek olarak, çalışanın önceden bilgilendirilmediği gizli izleme yöntemleri ile çalışanın tüm işlemlerini ayrım gözetmeksizin kaydeden araçlar aracılığıyla yürütülen denetimin hukuka aykırı sayılacağı bildirilmiştir.

Denetim kapsamında elde edilen verilere erişimin yalnızca bu görevle yetkilendirilmiş sınırlı bir personelle sınırlandırılması, erişim yetkisinin görev tanımlarıyla belirlenmesi, erişim kayıtlarının tutulması ve verilere erişen kişilerin gizlilik yükümlülüğü altına alınması gerektiği ifade edilmiştir.

İş ilişkisinin sona ermesinin ardından, çalışana tahsis edilmiş kurumsal e-posta hesabına ilişkin veri işleme faaliyetlerinin hukuki dayanağının ayrıca değerlendirilmesi gerektiği bu bağlamda, (i) kural olarak ilgili hesabın çalışanın aktif kullanımına ve hesaba yeni erişimlere kapatılması, hesaba gelen iletilerin ilgisiz kişilerce görüntülenmesine imkân verilmemesi ve hukuki dayanağı kalmayan kişisel verilerin imha edilmesi gerektiği ve (ii) iş sürekliliğinin sağlanması, kurumsal iletişimin aksamaması, hukuki uyuşmazlıklarda savunma hakkının kullanılabilmesi veya ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı, süreli, erişim yetkileri belirlenmiş ve kayıt altına alınmış yönlendirme, otomatik cevap, arşivleme veya muhafaza uygulamalarının somut olayın koşullarına göre uygulanabileceği değerlendirilmiştir.

İlke Kararı’nda son olarak, söz konusu yükümlülüklere uyulmadığının tespiti halinde somut olayın özellikleri dikkate alınarak gerekli incelemenin yapılacağı ve Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca ilgili veri sorumluları hakkında idari işlem tesis edileceği belirtilmiştir.

İlke Kararı’na buradan ulaşabilirsiniz.