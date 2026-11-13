Log in or register
Share on LinkedInShare on LinkedIn

ARTICLE · 13 NOVEMBER 2026

Kismi̇ Süreli̇ Çalişanlardan Borçlanma Yapanlarin Gss Pri̇m İşlemleri̇ Konulu 2026/11 Sayili Genelge

NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Contributor
NAZALI Attorney Partnership

NAZALI Attorney Partnership

NAZALI offers a broad range of legal services in the fields of Corporate and Commercial Law,...

View firm profile
Explore more from NAZALI Attorney Partnership

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'nün 2026/11 sayılı Genelgesi, kısmi süreli çalışanların borçlanma işlemlerinde genel sağlık sigortası prim tahakkuklarının nasıl ele alınacağını düzenlemektedir.

TurkeyEmployment and HR
Nazali Attorneys
Nazali Attorneys
Author LinkedIn connections

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 6 Mayıs 2026 tarihinde yayımlanan 2026/11 sayılı Genelge ile kısmi süreli çalışanlardan borçlanma yapanların genel sağlık sigortası (GSS) prim işlemlerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde; “3 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamına girenler hariç olmak üzere; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlardan ay içerisinde sekiz gün ve daha az çalışanlar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin otuz güne tamamlanması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

Anılan madde gereği, aylık çalışma gün sayısı 8 gün ve altında olan sigortalıların eksik günleri için genel sağlık sigortası (GSS) primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur. Buna göre, ay içerisinde 8 gün ve daha az çalışan sigortalılar, Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrası gereği genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde bulunmamaları halinde gelir testi sonucuna göre 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi (60/1/g) veya aynı maddenin (c) bendinin (1) numaralı alt bendi (60/1/c-1) kapsamında tescil edilecek ve bu kişilerin kalan sürelere ait GSS primleri tahakkuk ettirilecektir.

Buna göre, 30 günden az çalışması nedeniyle ay içerisindeki eksik günler için 60/1/g bendi kapsamında tescil edilerek GSS primi tahakkuk ettirilen kişilerden söz konusu GSS prim borcunu ödemeksizin Kanunun 41/1/i bendi kapsamında borçlanma talebinde bulunarak anılan madde gereğince %45 üzerinden borçlandırılan ve hesaplanan borçlanma tutarını ödeyenlerin, ödeme yaptığı dönemlere ait 60/1/g bendi kapsamındaki prim borçlarını ödemelerine gerek bulunmamaktadır.

Bu doğrultuda, ay içerisinde 30 günden az çalışması bulunması nedeniyle kendisine 60/1/g bendi kapsamında tescil açılan kişilerden bu borcu ödemeksizin Kanunun 41/1/i bendi kapsamında borçlanma talebinde bulunarak %45 üzerinden hesaplanan borçlanma tutarını ödeyenlerin, ödeme yapılan dönemlere ait GSS tescil kayıtları ve buna ait GSS prim tahakkukları iptal edilecektir.

Genelge'nin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

View source

Related Articles

Legal Intelligence Newsletters: sign up for the latest legal and regulatory news on your chosen topics

Read more about

Related Comparative Guides

See more popular content from

Article

Toplu İşten Çıkarma Nedir? Şartları, Süreci Ve İşçi Hakları

Toplu işten çıkarma (kanuni adıyla toplu işçi çıkarma), yalnızca bir insan kaynakları kararı değil; işverenin ağır prosedürel yükümlülükler üstlendiği, ihlal edilmesi halinde idari ve hukuki sonuçlar doğurabilen ve işçiler için özel güvenceler içeren bir hukuki rejimdir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29. maddesi bu süreci belirli eşik sayılar, bildirim zorunlulukları ve bekleme süreleriyle çerçeveler. Dolayısıyla toplu işçi çıkarma kararı alınmadan önce yasal koşulların titizlikle değerlendirilmesi gerekir.
TurkeyEmployment and HR
PALDIMOGLU Law Firm
PALDIMOGLU Law Firm
Article

Employment Law In Turkey

This article examines the principal rules governing private-sector employment relationships in Turkey from the perspective of foreign-owned businesses and foreign employees. It considers contract types, probation, fixed-term employment, termination for valid and just cause, notice and severance, the job-security and reinstatement regime, work permits, post-employment non-compete obligations and the language of employment documentation.
TurkeyEmployment and HR
ONGUR & PARTNERS
ONGUR & PARTNERS
Article

European Commission –Investigation Opened Into Possible Gun-Jumping In XXXLutz's Acquisition Of Porta

The European Commission has launched a formal investigation into potential gun-jumping violations by XXXLutz and Porta regarding XXXLutz's proposed acquisition of Porta, an Austria-Germany furniture retail transaction announced in January 2025. The investigation examines whether the parties may have implemented the merger before obtaining required regulatory approval, despite the transaction having an EU dimension requiring Commission notification.
GermanyAntitrust/Competition Law
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Article

Yurt Dışından Elde Edilen Kazanç Ve İratlarda Gelir Vergisi İstisnası

Turkey has introduced a significant 20-year income tax exemption for foreign-sourced earnings of individuals who establish residency in the country. This comprehensive guide examines the eligibility requirements, application procedures, and critical conditions that must be met to benefit from this tax incentive designed to attract wealthy individuals and skilled professionals to Turkey.
TurkeyTax
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Article

Turkish Competition Authority – Uber’s Acquisition Of Certain Getir Business Lines Cleared Subject To Commitments

The Turkish Competition Authority has conditionally approved Uber Technologies' acquisition of Getir's food and grocery delivery operations, marking a significant consolidation in Turkey's digital marketplace. As part of the approval, Uber committed to investing USD 500 million in Turkey to support employment and strengthen the country's digital technology ecosystem.
TurkeyAntitrust/Competition Law
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Article

European Comission - Commission Opens Investigation Into Sanofi Over Alleged Disparagement Of Rival Flu Vaccine

The European Commission has launched an antitrust investigation into Sanofi over allegations that the pharmaceutical giant abused its dominant market position through a misleading communication campaign disparaging a competitor's influenza vaccine. The probe examines whether Sanofi falsely portrayed CSL Seqirus' Fluad vaccine as scientifically inferior while promoting its own Efluelda product to healthcare professionals in Germany and France.
AfghanistanAntitrust/Competition Law
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Article

Sermaye Piyasası Kurulu’nun İlke Kararı İle Fiili Dolaşımdaki Pay Kavramını Ve Hesaplama Esasları Yeniden Düzenlenmiştir.

Turkey's Capital Markets Board has introduced a comprehensive new framework for calculating free float ratios of publicly traded companies on Borsa Istanbul. The regulation establishes detailed criteria for determining which shareholdings should be excluded from free float calculations, including direct and indirect ownership structures through funds and other listed companies.
TurkeyFinance and Banking
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Article

The Capital Markets Board Lowers The Disclosure Threshold For Changes In Shareholding And Voting Rights To 3%

Turkey's Capital Markets Board has lowered the public disclosure threshold for shareholding changes in listed companies from 5% to 3%, effective September 11, 2026. This regulatory amendment requires earlier disclosure of shareholder structure changes and updates the Central Securities Depository's reporting requirements, though indirect shareholding data remains informational only for certain capital markets regulations.
TurkeyCorporate/Commercial Law
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership