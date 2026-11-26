Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, 25.09.2026 tarihli ve 33381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yayımlandığı gün itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelikte yapılan değişiklikle de Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nin “Çalışma Süresinin Belirlenmesi” başlıklı 9. maddesine ikinci bir fıkra eklenmiştir.

Yönetmeliğin 9. maddesine eklenen fıkraya göre:

İş görme ediminin bir kısmının işyerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi kararlaştırılabilir. Bu durumda işçinin işyerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenir.

Böylece çalışanın işinin belirli bölümünü iş yerinde, kalan bölümünü ise uzaktan yürüttüğü hibrit çalışma modeli açık şekilde yönetmelik kapsamına alınmıştır. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken nokta, yeni değişikliğin işverene çalışanı tek taraflı olarak hibrit çalışma modeline geçirme konusunda sınırsız bir yetki vermemesidir. Yine hibrit çalışma düzeninin ve çalışma günleri ile saatlerinin iş sözleşmesinde belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca hibrit çalışma uygulayan iş yerlerinde bu çalışma düzeninin ve hangi günlerde hangi çalışma biçiminde çalışılacağının iş sözleşmesinde açık ve ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi şarttır.

Bu nedenle hibrit çalışma uygulayan işverenlerin mevcut sözleşmelerini gözden geçirmesi, sözleşmede yeterli düzenleme bulunmayan durumlarda ise tarafların mutabakatıyla ek protokol veya uygun bir sözleşme yapılması önemlidir. Öte yandan, düzenleme işverene çalışanı tek taraflı olarak hibrit çalışma modeline geçirme veya mevcut hibrit çalışma düzenini tek taraflı olarak değiştirme konusunda bir yetki vermediğinden bu değişiklik süreci mevcut sözleşme hükümleri ve İş Kanunu’nun “çalışma koşullarında esaslı değişiklik” hükümleriyle birlikte değerlendirilmelidir.

Konu hakkında daha detaylı bilgi talep etmeniz hâlinde tarafımızla aşağıdaki irtibat numaraları üzerinden istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.