ARTICLE · 19 NOVEMBER 2026
6111 Kanun Numarali Pri̇m Teşvi̇ki̇ Süresi̇ni̇n Uzatilmasina İli̇şki̇n Kanun Tekli̇fi̇ 12.11.2026 Tari̇hi̇nde Tbmm’ Ye Sunulmuştur
NAZALI Attorney Partnership
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A legislative proposal submitted to the Turkish Grand National Assembly introduces amendments to renewable energy and social security laws, extending deadlines for vocational education programs...
12/11/2026 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan ve 2/4042 esas numaralı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile sosyal güvenlik mevzuatına yönelik düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.
MADDE 2- 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12’nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan "on" ibaresi "her defasında bir eğitim ve öğretim yılı olmak üzere on beş" şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan "Bakanlık ve Türkiye îş Kurumu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10’uncu maddesinin on ikinci fıkrasında yer alan "31/12/2025" ibaresi "31/12/2028" şeklinde ve "31/12/2026" ibaresi "31/12/2029" şeklinde değiştirilmiştir.
İlgili Kanun Teklif metninin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.
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