2015/25 Sayili Genelge Deği̇şi̇kli̇ği̇ne İli̇şki̇n 2026/22 Sayili Genelge Yayimlandi

SGK’nın 19.10.2026 tarihli ve 2026/22 sayılı Genelgesi ile 2015/25 sayılı Genelge’nin, 4/a sigortalıları yönünden yapılacak işlemleri düzenleyen bölümünde değişiklik yapılmıştır.

Düzenleme kapsamında, sigortalıların fiilen çalıştığının tutanak ve belgelerle tespit edilmesi halinde hizmet günlerinin nasıl belirleneceği ve işe giriş-çıkış işlemlerinin nasıl yürütüleceği açıklanmıştır.

Yeni düzenlemeye göre; kamu kurumlarından alınan bilgi ve belgeler ile Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları dışındaki kolluk, zabıta, doktor, veteriner ve mühendis gibi görevlilerce düzenlenen tutanaklarda fiilî çalışma tespit edilmesi halinde, her bir tespit günü için 1 gün hizmet kazandırılacaktır.

Aynı işyerinde farklı tarihlerde yapılan tespitlerde, en eski tarihli tespit işe giriş tarihi olarak değerlendirilecek; aynı ay ve sonraki aylarda tespit edilen günler için hizmet kazandırılacaktır. Çalışma ilişkisi kısmi süreli çalışma olarak ele alınacak ve hizmet kazandırılan son gün itibarıyla işten ayrılış bildirgesi düzenlenecektir.

Ancak tespit bulunmayan bir aydan sonra yeniden tespit yapılması halinde, sonraki tespit yeni bir işe giriş olarak değerlendirilecektir. İlk ve son tespit arasındaki çalışmanın kesintisiz devam ettiğine ilişkin itiraz olması durumunda ise konu denetime sevk edilecektir.

Genelgede yer verilen örnekler:

Örnek 1: (A) kişisinin (B) işyerinde Mart 2026'da 2, Nisan 2026'da 1, Mayıs 2026'da 2 ve Haziran 2026'da 1 farklı güne ilişkin tespiti bulunmaktadır. Bu durumda Mart 2026'daki ilk tespit tarihi itibarıyla işe giriş bildirgesi düzenlenecek ve Mart 2026 için 2 gün hizmet kazandırılacaktır. Takip eden aylarda da tespit bulunduğundan yeni işe giriş bildirgesi düzenlenmeksizin Nisan 2026 için 1, Mayıs 2026 için 2 ve Haziran 2026 için 1 gün hizmet kazandırılacak ve hizmet kazandırılan son gün itibarıyla işten ayrılış bildirgesi düzenlenecektir.

(A) kişisinin (B) işyerinde Mart 2026'da 2, Nisan 2026'da 1, Mayıs 2026'da 2 ve Haziran 2026'da 1 farklı güne ilişkin tespiti bulunmaktadır. Bu durumda Mart 2026'daki ilk tespit tarihi itibarıyla işe giriş bildirgesi düzenlenecek ve Mart 2026 için 2 gün hizmet kazandırılacaktır. Takip eden aylarda da tespit bulunduğundan yeni işe giriş bildirgesi düzenlenmeksizin Nisan 2026 için 1, Mayıs 2026 için 2 ve Haziran 2026 için 1 gün hizmet kazandırılacak ve hizmet kazandırılan son gün itibarıyla işten ayrılış bildirgesi düzenlenecektir. Örnek 2: (C) kişisinin (D) işyerinde Mart 2026'da 2, Nisan 2026'da 1, Haziran 2026'da 2 ve Temmuz 2026'da 1 farklı güne ilişkin tespiti bulunmakta, Mayıs 2026'da ise tespit bulunmamaktadır. Bu durumda Mart 2026'daki ilk tespit tarihi itibarıyla işe giriş bildirgesi düzenlenecek, Mart 2026 için 2 gün ve Nisan 2026 için (işe giriş bildirgesi düzenlenmeksizin) 1 gün hizmet kazandırılacak ve hizmet kazandırılan son gün itibarıyla işten ayrılış bildirgesi düzenlenecektir. Mayıs 2026'da tespit bulunmadığından Haziran 2026'daki ilk tespit tarihi itibarıyla yeni bir işe giriş bildirgesi düzenlenecek, Haziran 2026 için 2 gün ve Temmuz 2026 için (işe giriş bildirgesi düzenlenmeksizin) 1 gün hizmet kazandırılacak ve hizmet kazandırılan son gün itibarıyla işten ayrılış bildirgesi düzenlenecektir.

Genelge metninin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.