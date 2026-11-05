Log in or register
Share on LinkedInShare on LinkedIn

ARTICLE · 05 NOVEMBER 2026

2015/25 Sayili Genelge Deği̇şi̇kli̇ği̇ne İli̇şki̇n 2026/22 Sayili Genelge Yayimlandi

NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Contributor
NAZALI Attorney Partnership

NAZALI Attorney Partnership

NAZALI offers a broad range of legal services in the fields of Corporate and Commercial Law,...

View firm profile
Explore more from NAZALI Attorney Partnership

SGK'nın yeni genelgesi, kayıt dışı çalışmanın tespiti durumunda sigortalıların hizmet günlerinin nasıl belirleneceği ve işe giriş-çıkış işlemlerinin nasıl yürütüleceği konusunda önemli değişiklikler getiriyor.

TurkeyEmployment and HR
Nazali Attorneys
Nazali Attorneys
Author LinkedIn connections

SGK’nın 19.10.2026 tarihli ve 2026/22 sayılı Genelgesi ile 2015/25 sayılı Genelge’nin, 4/a sigortalıları yönünden yapılacak işlemleri düzenleyen bölümünde değişiklik yapılmıştır.

Düzenleme kapsamında, sigortalıların fiilen çalıştığının tutanak ve belgelerle tespit edilmesi halinde hizmet günlerinin nasıl belirleneceği ve işe giriş-çıkış işlemlerinin nasıl yürütüleceği açıklanmıştır.

Yeni düzenlemeye göre; kamu kurumlarından alınan bilgi ve belgeler ile Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları dışındaki kolluk, zabıta, doktor, veteriner ve mühendis gibi görevlilerce düzenlenen tutanaklarda fiilî çalışma tespit edilmesi halinde, her bir tespit günü için 1 gün hizmet kazandırılacaktır.

Aynı işyerinde farklı tarihlerde yapılan tespitlerde, en eski tarihli tespit işe giriş tarihi olarak değerlendirilecek; aynı ay ve sonraki aylarda tespit edilen günler için hizmet kazandırılacaktır. Çalışma ilişkisi kısmi süreli çalışma olarak ele alınacak ve hizmet kazandırılan son gün itibarıyla işten ayrılış bildirgesi düzenlenecektir.

Ancak tespit bulunmayan bir aydan sonra yeniden tespit yapılması halinde, sonraki tespit yeni bir işe giriş olarak değerlendirilecektir. İlk ve son tespit arasındaki çalışmanın kesintisiz devam ettiğine ilişkin itiraz olması durumunda ise konu denetime sevk edilecektir.

Genelgede yer verilen örnekler:

  • Örnek 1: (A) kişisinin (B) işyerinde Mart 2026'da 2, Nisan 2026'da 1, Mayıs 2026'da 2 ve Haziran 2026'da 1 farklı güne ilişkin tespiti bulunmaktadır. Bu durumda Mart 2026'daki ilk tespit tarihi itibarıyla işe giriş bildirgesi düzenlenecek ve Mart 2026 için 2 gün hizmet kazandırılacaktır. Takip eden aylarda da tespit bulunduğundan yeni işe giriş bildirgesi düzenlenmeksizin Nisan 2026 için 1, Mayıs 2026 için 2 ve Haziran 2026 için 1 gün hizmet kazandırılacak ve hizmet kazandırılan son gün itibarıyla işten ayrılış bildirgesi düzenlenecektir.
  • Örnek 2: (C) kişisinin (D) işyerinde Mart 2026'da 2, Nisan 2026'da 1, Haziran 2026'da 2 ve Temmuz 2026'da 1 farklı güne ilişkin tespiti bulunmakta, Mayıs 2026'da ise tespit bulunmamaktadır. Bu durumda Mart 2026'daki ilk tespit tarihi itibarıyla işe giriş bildirgesi düzenlenecek, Mart 2026 için 2 gün ve Nisan 2026 için (işe giriş bildirgesi düzenlenmeksizin) 1 gün hizmet kazandırılacak ve hizmet kazandırılan son gün itibarıyla işten ayrılış bildirgesi düzenlenecektir. Mayıs 2026'da tespit bulunmadığından Haziran 2026'daki ilk tespit tarihi itibarıyla yeni bir işe giriş bildirgesi düzenlenecek, Haziran 2026 için 2 gün ve Temmuz 2026 için (işe giriş bildirgesi düzenlenmeksizin) 1 gün hizmet kazandırılacak ve hizmet kazandırılan son gün itibarıyla işten ayrılış bildirgesi düzenlenecektir.

Genelge metninin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

View source

Related Articles

Legal Intelligence Newsletters: sign up for the latest legal and regulatory news on your chosen topics

Read more about

Related Comparative Guides

See more popular content from

Article

Employment Law In Turkey

This article examines the principal rules governing private-sector employment relationships in Turkey from the perspective of foreign-owned businesses and foreign employees. It considers contract types, probation, fixed-term employment, termination for valid and just cause, notice and severance, the job-security and reinstatement regime, work permits, post-employment non-compete obligations and the language of employment documentation.
TurkeyEmployment and HR
ONGUR & PARTNERS
ONGUR & PARTNERS
Article

The Hardening Stance: The Evolution Of The TCA’s Enforcement In Labour Markets

Indeed, while the TCB imposed its first-ever fine for a labour market restriction in 2022; by mid-2026, it had folded labour market findings into a TRY 3.63 billion cartel decision in the tyre sector, initiated a cross-sectoral investigation including banking, insurance and information technology (“IT”) sectors, and adopted its own dedicated guidelines to codify the field
TurkeyEmployment and HR
Inal Law Office
Inal Law Office
Article

European Commission –Investigation Opened Into Possible Gun-Jumping In XXXLutz's Acquisition Of Porta

The European Commission has launched a formal investigation into potential gun-jumping violations by XXXLutz and Porta regarding XXXLutz's proposed acquisition of Porta, an Austria-Germany furniture retail transaction announced in January 2025. The investigation examines whether the parties may have implemented the merger before obtaining required regulatory approval, despite the transaction having an EU dimension requiring Commission notification.
GermanyAntitrust/Competition Law
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Article

Turkish Competition Authority – Uber’s Acquisition Of Certain Getir Business Lines Cleared Subject To Commitments

The Turkish Competition Authority has conditionally approved Uber Technologies' acquisition of Getir's food and grocery delivery operations, marking a significant consolidation in Turkey's digital marketplace. As part of the approval, Uber committed to investing USD 500 million in Turkey to support employment and strengthen the country's digital technology ecosystem.
TurkeyAntitrust/Competition Law
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Article

Yurt Dışından Elde Edilen Kazanç Ve İratlarda Gelir Vergisi İstisnası

Turkey has introduced a significant 20-year income tax exemption for foreign-sourced earnings of individuals who establish residency in the country. This comprehensive guide examines the eligibility requirements, application procedures, and critical conditions that must be met to benefit from this tax incentive designed to attract wealthy individuals and skilled professionals to Turkey.
TurkeyTax
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Article

European Comission - Commission Opens Investigation Into Sanofi Over Alleged Disparagement Of Rival Flu Vaccine

The European Commission has launched an antitrust investigation into Sanofi over allegations that the pharmaceutical giant abused its dominant market position through a misleading communication campaign disparaging a competitor's influenza vaccine. The probe examines whether Sanofi falsely portrayed CSL Seqirus' Fluad vaccine as scientifically inferior while promoting its own Efluelda product to healthcare professionals in Germany and France.
AfghanistanAntitrust/Competition Law
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Article

European Commission – Statement Of Objections Issued In Construction Chemicals Cartel Investigation

The European Commission has issued Statements of Objections to construction chemicals manufacturers in France, Germany and Spain, along with three national trade associations, over suspected price coordination. The preliminary assessment suggests manufacturers coordinated future price increases for chemical additives and admixtures between 2021 and 2022 in response to rising raw material costs following the COVID-19 pandemic and Russia's war against Ukraine.
GlobalAntitrust/Competition Law
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Article

The Capital Markets Board Lowers The Disclosure Threshold For Changes In Shareholding And Voting Rights To 3%

Turkey's Capital Markets Board has lowered the public disclosure threshold for shareholding changes in listed companies from 5% to 3%, effective September 11, 2026. This regulatory amendment requires earlier disclosure of shareholder structure changes and updates the Central Securities Depository's reporting requirements, though indirect shareholding data remains informational only for certain capital markets regulations.
TurkeyCorporate/Commercial Law
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership
Article

Sermaye Piyasası Kurulu’nun İlke Kararı İle Fiili Dolaşımdaki Pay Kavramını Ve Hesaplama Esasları Yeniden Düzenlenmiştir.

Turkey's Capital Markets Board has introduced a comprehensive new framework for calculating free float ratios of publicly traded companies on Borsa Istanbul. The regulation establishes detailed criteria for determining which shareholdings should be excluded from free float calculations, including direct and indirect ownership structures through funds and other listed companies.
TurkeyFinance and Banking
NAZALI Attorney Partnership
NAZALI Attorney Partnership