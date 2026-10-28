Vindkraft på vei tilbake?

Selv om vindkraft på land er blant de billigste produksjonsteknologiene, har utbyggingen av ny vindkraft stått stille de siste årene. Med minkende kraftoverskudd og økt behov for ny kraft, kan dette endre seg fremover. Men hvilke utfordringer møter kraftselskapene på når de igjen skal jobbe med utbygging av vindkraft i Norge? Vi diskuterer noen av problemstillingene med Nina von Hirsch, konsesjonsansvarlig for landvind i Hafslund.

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Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 11

Dagens rettslige rammer for vindkraft på land

Vindkraft på land er blant de billigste produksjonsteknologiene, men det har likevel ikke blitt gitt konsesjon til nye utbygginger siden 2020. Utbygging av vindkraft styres av flere lover, blant annet energiloven, som stiller krav om konsesjon. Vindkraftprosjektene må imidlertid også være tilstrekkelig avklart etter plan- og bygningsloven gjennom en områderegulering. Dette kravet har ført til at kommunene i praksis har vetorett i saker om utbygging av vindkraft. Flere mener at kravet om områderegulering skaper en uryddig prosess for alle involverte med risiko for dobbeltbehandling.

Regjeringen har tatt initiativ til at kravet om områderegulering for vindkraftprosjekter etter plan- og bygningsloven skal fjernes, men at kommunene fremdeles skal ha veto i avgjørelsen av om det skal bygges vindkraftverk innenfor kommunegrensen. Hvordan vetoretten vil bli seende ut, er fortsatt uklart.

Hvordan går kraftprodusentene frem for å bygge ut vindkraft i dag? Dette er det underliggende temaet i den nyeste episoden av Energisk.

Nina von Hirsch om Hafslunds vindkraftprosjekter

Episodens gjest, Nina von Hirsch, jobber med konsesjon og planprosesser for Hafslunds landvindprosjekter. Hafslund samarbeider med Eidsiva om utvikling, utbygging og drift av landbasert vindkraft gjennom utviklingsselskapet Eidsiva Hafslund Vind DA. Eidsiva og Hafslund er to av Norges største energiselskaper med over 100 års erfaring i å utvikle, bygge ut og produsere fornybar kraft, og har et sterkt offentlig eierskap gjennom Oslo kommune, Innlandet fylkeskommune og 28 Innlandet-kommuner. Von Hirsch har også 11 års erfaring med konsesjonsbehandling i det daværende Olje- og energidepartementet, og har bred erfaring fra skjæringspunktet mellom energi, juss, natur og lokalsamfunn. Det er derfor interessant å høre hennes erfaringer med utfordringene knyttet til utbygging av vindkraft.

I episoden forteller von Hirsch om Hafslunds pågående prosjekter og hvordan Hafslund jobber med vurderinger av nye vindkraftprosjekter. Hun forklarer også hvordan Hafslund som kraftselskap forholder seg til håndtering av blant annet naturinngrep, lokal medvirkning, kommunenes rolle og målkonflikter.

For kraftprodusentene handler veien videre om å navigere i dagens regelverk, samtidig som de må være forberedt på morgendagens regelendringer. Hvordan har produsentene fremdrift i prosjektene når både juridiske krav, lokale hensyn og politiske prioriteringer spiller inn? Og hva kan erfaringene fra dagens prosesser lære oss om fremtidens vindkraftutbygging? Sesongens første episode av Energisk drøfter hva som skal til for å få nye vindkraftprosjekter fra plan til produksjon på en effektiv og skikkelig måte.