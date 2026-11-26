El 15 de julio de 2026 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” la “Ley que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro en materia del impuesto por la emisión de gases a la atmósfera, y de la Ley que fija las Bases, Montos y Plazos conforme a los cuales se distribuirán las Participaciones Federales correspondientes a los Municipios del Estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2026”, la cual entró en vigor el 16 de julio de 2026.

Posteriormente, el 17 de julio de2026 se publicó en el mismo Periódico Oficial una fe de erratas que corrige lanumeración de las fracciones reformadas y derogadas del artículo 83 BIS-13 dela Ley de Hacienda del Estado de Querétaro (LHEQ).

Conforme a la exposición de motivos,la finalidad de estas modificaciones es otorgar mayor seguridad jurídica a loscontribuyentes respecto de los elementos esenciales de la contribución.

Objeto del impuesto limitado aemisiones directas

Antes de estas reformas, el artículo83 BIS-8 de la LHEQ consideraba como emisión a la atmósfera la expulsión“directa o indirecta” de las sustancias señaladas, sujetas a reporte en losRegistros de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) federal yestatal.

Con las modificaciones, el objeto delimpuesto se limita a la expulsión “directa” de dichas sustancias, conforme aldictamen de inventario de emisiones generado por los Organismos de Evaluaciónde la Conformidad a que se refiere la Ley de Infraestructura de la Calidad.Dichos organismos deben estar acreditados y registrados en el Padrón dePrestadores de Servicios Ambientales, conforme a lo que establezca laSecretaría de Desarrollo Sustentable del Estado.

De acuerdo con la exposición demotivos, esta modificación es congruente con la jurisprudencia PR.A.C.CN. J/12A (12a.), derivada de la Contradicción de Criterios 13/2025 y emitida el 30 deenero de 2026 por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de laRegión Centro-Norte, en la que se determinó que, al gravar las emisionesindirectas derivadas del consumo de energía eléctrica, el Congreso del Estadode México invadió la esfera de competencia del Congreso de la Unión. Estecriterio derivó del análisis de asuntos patrocinados por nuestra Firma.

Dictamen de inventario de emisionescomo único elemento para determinar la base gravable

Anteriormente, la base gravable sedeterminaba conforme al dictamen de inventario de emisiones emitido por el“Organismo de Inspección” y, adicionalmente, conforme a los reportespresentados en los RETC federal y estatal.

A partir de las reformas, dichodictamen es el único elemento para determinar la base gravable. Los reportesque deban presentarse en los RETC conforme a la legislación ambiental subsistenúnicamente como obligación de esa naturaleza.

Obligaciones de los contribuyentes

Se precisa que el Libro de Registrode Emisiones Contaminantes podrá servir de base para la generación del dictamende inventario de emisiones, así como de los reportes que deban presentarseconforme a las disposiciones aplicables.

Se establece que la base gravabledeberá determinarse conforme al dictamen de inventario de emisiones previsto enel artículo 83 BIS-8 de la LHEQ, eliminándose la referencia a los RETC federaly estatal.

Se deroga la obligación de presentarel Informe del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes previstoen el Código Ambiental del Estado de Querétaro, para efectos de este impuesto.

Sugerimos revisar estasmodificaciones en lo individual para poder identificar oportunamente otrostemas que pudieran ser de interés y que no se comentan en este Flash.

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