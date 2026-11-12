Desentrañando El Sentido Y Alcance De La Ejecutoria Del Caso ADR 2808/2025: Promocionar No Es Narrar

1. INTRODUCCIÓN

El 23 de febrero de 2026, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo directo en revisión 2808/2025 (en adelante, el “ADR 2808/2025”), asunto identificado con la serie La Reina del Sur. El origen del caso fue una solicitud de declaración administrativa de infracción en materia de comercio presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por una persona que estimó que un medio de comunicación había utilizado su imagen, sin su autorización, en un video “promocional” difundido en internet con motivo del estreno de la antecitada serie. La autoridad tuvo por actualizada la infracción prevista en el artículo 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor (en adelante, la “LFDA”) y, con base en el contenido y estructura del video, concluyó que se trataba de un material predominantemente promocional y no de una pieza informativa o periodística.

La Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (en adelante, la “SEPI”) reconoció la validez de la resolución y el Tribunal Colegiado negó el amparo. Al conocer del recurso de revisión, el Pleno acotó el problema constitucional a determinar si los artículos 87 y 231, fracción II, de la LFDA contienen restricciones constitucionalmente permisibles a las libertades de expresión e imprenta y al derecho de acceso a la información, al prohibir el uso de la imagen de una persona sin su consentimiento, salvo que la fotografía sea tomada en un lugar público y para fines informativos o periodísticos. La respuesta fue afirmativa: se confirmó la sentencia recurrida y se negó el amparo.

De esa ejecutoria derivaron dos jurisprudencias del Pleno, publicadas el 30 de octubre de 2026 y de aplicación obligatoria a partir del 3 de noviembre: la P./J. 213/2026 (12a.), sobre la protección de la propia imagen de personas privadas1, y la P./J. 214/2026 (12a.), que declara la constitucionalidad de los artículos 87 y 231, fracción II, de la LFDA.2

La afirmación de que las series de ficción inspiradas en hechos reales no pueden considerarse de interés público han generado inquietud en la industria audiovisual, pues una lectura apresurada podría llevar a concluir que la Corte cerró la puerta a la representación de personas reales dentro de obras de ficción. El propósito de este artículo es delimitar con precisión qué resolvió la Corte y qué no; distinguir entre lo que constituye la razón de la decisión y lo que son consideraciones accesorias; formular algunas críticas a estas últimas; situar el precedente frente a otros criterios del propio tribunal y del derecho comparado; y, finalmente, analizar el impacto de la reforma de 2026 al artículo 87 de la LFDA en los asuntos que se encuentran en trámite.

Para efectos de este análisis, cuando nos referimos a el uso “promocional” lo hacemos, suponiendo sin conceder que así sea, en los términos en que lo caracterizaron las autoridades que conocieron del asunto y el propio Pleno.

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Footnotes

1. Tesis: P./J. 213/2026 (12a.), DERECHO A LA PROPIA IMAGEN. SU PROTECCIÓN EN EL CASO DE PERSONAS PRIVADAS, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Duodécima Época, publicada el viernes 30 de octubre de 2026, registro digital: 2032845. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2032845 (fecha de consulta: 3 de noviembre de 2026).

2. Tesis: P./J. 214/2026 (12a.), DERECHO A LA PROPIA IMAGEN. LOS ARTÍCULOS 87 Y 231, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR NO VULNERAN LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN Y DE IMPRENTA, NI EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Duodécima Época, publicada el viernes 30 de octubre de 2026, registro digital: 2032844. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2032844 (fecha de consulta: 3 de noviembre de 2026).