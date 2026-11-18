Resolución Final Antidumping de PVC Suspensión de Estados Unidos

El 28 de octubre de 2026 la Secretaría de Economía publicó la Resolución final del procedimiento administrativo de investigación antidumping sobre las importaciones de homopolímero de monómero de cloruro de vinilo (PVC) en suspensión originarias de los Estados Unidos, en el Diario Oficial de la Federación.

La Secretaría concluyó que dichas importaciones se realizaron en condiciones de discriminación de precios y causaron daño a la rama de producción nacional, imponiendo una cuota compensatoria definitiva de 0.3918 dólares por kilogramo.

VTZ representó a las únicas exportadoras con márgenes individuales de dumping

En esta investigación, VTZ representó a Oxy y Westlake, empresas que fueron las únicas exportadoras para las cuales la Secretaría calculó márgenes específicos de dumping con base en su propia información de precio de exportación.

Sin embargo, la autoridad rechazó la información presentada por nuestros clientes para acreditar el valor normal y, en consecuencia, recurrió a la información de la solicitante. La Secretaría rechazó el valor normal por temas relacionados con el suministro de materia prima (el VCM) y con fundamento en un criterio legal cuya aplicación fue cuestionada durante la investigación.

Las demás empresas exportadoras fueron consideradas como partes no cooperantes y quedaron sujetas al margen residual determinado por la Secretaría.

La resolución estableció márgenes de discriminación de precios de 0.59 USD/kg para Westlake, 0.72 USD/kg para Oxy y 0.72 USD/kg para las demás exportadoras estadounidenses.

Exclusiones de producto objeto de la investigación

La Secretaría reconoció determinadas exclusiones de producto, siendo las siguientes:

importaciones de plastisol líquido obtenido mediante polimerización en emulsión/dispersión y

resina de PVC suspensión fuera de especificación o fuera de grado, cuando se acrediten las condiciones técnicas y documentales previstas en la resolución.

Compromiso de precios

Durante la investigación, Westlake presentó una propuesta de compromiso de precios, respaldada también por Oxy y diversos usuarios industriales, con el objetivo de ofrecer una alternativa que permitiera atender las preocupaciones de la industria sin necesidad de imponer cuotas definitivas. No obstante, la Secretaría determinó no aceptar la propuesta.

Aplicación de una cuota compensatoria no lesiva

La Secretaría aplicó una cuota compensatoria inferior a los márgenes de dumping determinados, tras realizar un análisis de cuota no lesiva (lesser duty rule). Aunque los márgenes de dumping calculados alcanzaron hasta 0.72 USD/kg, la Secretaría concluyó que una cuota de 0.3918 USD/kg era suficiente para eliminar el daño a la industria nacional y restablecer condiciones de competencia leal.

Aun cuando la Secretaría determinó una cuota compensatoria no lesiva, la medida sigue representando una carga económica elevada para las importaciones de PVC suspensión. En este contexto, el compromiso de precios propuesto por Westlake buscaba justamente evitar la imposición de una cuota de esta magnitud.

La resolución también confirma que atender correctamente los requerimientos de la Secretaría, tanto metodológicos como documentales, contribuye a que las empresas exportadoras puedan obtener su calidad de parte cooperante y tener márgenes específicos de dumping. Aunque Oxy y Westlake fueron reconocidas como empresas cooperantes y obtuvieron márgenes específicos de dumping, ello no se tradujo en una cuota compensatoria inferior a la aplicable a las empresas consideradas no cooperantes.

Hoy, 28 de abril de 2025, la Secretaría de Economía publicó la Resolución se declara el inicio del procedimiento administrativo de investigación antidumping sobre las importaciones de homopolímero de monómero de cloruro de vinilo (PVC) en suspensión originarias de los Estados Unidos, en el Diario Oficial de la Federación.