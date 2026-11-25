+ 10,5 %

Bis zu 10,5 Prozentpunkte IRR-Verbesserung durch KGM in Gebieten mit bestehender Glasfaser-Vorstruktur.

4 von 4

In allen vier untersuchten Szenarien verbessert die KGM die IRR – aber unterschiedlich stark.

0,5 - 9 %

Nur in bestimmten Fällen liegt die gesamte IRR-Bandbreite mit KGM im positiven Bereich

Bis 19 %

Bei 20 Jahren Betrachtungszeitraum steigt die modellierte IRR auf bis zu 19 %.

Wann Kupfer-Glas-Migration den Glasfaserausbau wirtschaftlicher macht

Der Glasfaserausbau in Deutschland verliert an Dynamik: Steigende Bau- und Kapitalkosten, knappe Ressourcen, Infrastrukturwettbewerb und eine verhaltene Nachfrage setzen viele Business Cases unter Druck. Gleichzeitig treiben EU und Bundesnetzagentur den Übergang von Kupfer zu Glasfaser regulatorisch voran – mit dem vorgeschlagenen Digital Networks Act und dem Entwurf eines Regulierungskonzepts zur Kupfer-Glas-Migration (KGM). Dabei reicht die regulatorische Zielsetzung von einer Kupferabschaltung bei 95 % Glasfaserabdeckung (DNA) bis zu einem bereits ab 80 % Homes Connected eingeleiteten Migrationsprozess nach den Vorschlägen der Bundesnetzagentur.

„Die Kupfer-Glas-Migration ist kein Automatismus. Entscheidend sind Ausgangslage und Ausbaupfad – und wie früh Netzbetreiber Wirtschaftlichkeit, Regulierung und Umsetzung zusammendenken.“ Aynur Norman,Partner bei PwC Deutschland

Die Analyse im Überblick

Vier Szenarien statt einer pauschalen Antwort

Die Analyse verbindet Regulierung, Infrastruktur und betriebswirtschaftliche Modellierung. PwC unterscheidet vier typische Gebietstypen (weiter unten ausführlicher beschrieben): Copper-Village ist ländlich ohne Glasfaser oder hybride Glasfaser-Koaxialnetze (HFC); Coax-City halbstädtisch mit HFC, aber ohne Glasfaser; Light-Village ländlich mit Glasfaser, aber ohne HFC; Gigabit-City dichter besiedelt und mit beiden Infrastrukturen. Die Szenarien werden aus einer GIS-basierte Auswertung von 20 ausgewählten Kommunen mit realitätsnahen Kostenparametern abgeleitet. PwC vergleicht je Szenario einen Business Case ohne KGM mit einem Migrations-Business-Case. Zentrale Vergleichsgröße ist der interne Zinsfuß (Internal Rate of Return, IRR).

Der Ausbaupfad entscheidet mit

Die Analyse zeigt: Die wirtschaftlichen Effekte entstehen nicht allein durch die Migration. Entscheidend ist auch, welchen zusätzlichen Ausbau die KGM auslöst. Müssen Netzbetreiber für eine Migrationsschwelle, also die Mindestabdeckung vor dem Start der Migration, weitere strukturell teure Randlagen erschließen, steigen die CapEx deutlich. Höhere Take-up-Raten, also der Anteil der mit Glasfaser erschlossenen Haushalte, die tatsächlich einen Glasfaseranschluss buchen, und zusätzliche Erlöse können diesen Effekt nur teilweise ausgleichen. Wo bereits eine Glasfaser-Vorstruktur vorhanden ist, also wesentliche Teile des Glasfasernetzes schon bestehen, oder eine höhere Siedlungsdichte den Ausbau erleichtert, bleibt der zusätzliche Investitionsbedarf begrenzter.

Bestehende Infrastruktur verändert die Rechnung

Wie wir in unserer Analyse zeigen, unterscheiden sich die IRR-Effekte in den Szenarien zum Teil deutlich. Ausschlaggebend ist dabei insbesondere die Ausgangslage in Bezug auf die bereits vorhandene, eigene Glasfaser Infrastruktur sowie die individuelle Gebietskulisse. In den meisten Fällen verbessert sich der IRR deutlich, aber nicht immer genug, um einen Business Case nachhaltig finanzierbar zu machen. In Einzelfällen kann der IRR-Effekt sogar negativ sein.

Netzbetreiber sollten deshalb bereits heute ihr Gebietsportfolio analysieren, Business Cases, Ausbaupfade und operative Voraussetzungen unter unterschiedlichen regulatorischen Ausgestaltungen prüfen und entsprechende Steuerungslogiken vorbereiten.

Regulierung setzt die Leitplanken für die Migration

Der vorgeschlagene Digital Networks Act der EU und der Entwurf des Regulierungskonzepts der Bundesnetzagentur konkretisieren den Rahmen für die Kupfer-Glas-Migration. Wesentliche Details wie Migrationsschwellen, Zeitpläne und Umsetzungsmodalitäten stehen noch nicht abschließend fest. Netzbetreiber sollten deshalb früh prüfen, wie unterschiedliche Vorgaben ihren Ausbaupfad, die Kapitalintensität, die Netzauslastung und damit den Business Case verändern.

„Einheitliche Migrationsschwellen treffen auf sehr unterschiedliche Ausbaugebiete. Wer Randlagen und CapEx szenariobasiert bewertet, erkennt wirtschaftliche Grenzen früh.“ Caspar von Preysing,Partner bei PwC Deutschland

PwC-Analyse zur Kupfer-Glas-Migration

Szenarien, Sensitivitäten und Implikationen auf 44 Seiten

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Was Netzbetreiber für eine wirtschaftliche Migration vorbereiten sollten

Ob sich die wirtschaftlichen Potenziale der KGM tatsächlich realisieren lassen, hängt auch ganz wesentlich von der operativen Umsetzungsfähigkeit der Netzbetreiber ab. Eine zentrale Voraussetzung ist die Fähigkeit, Vorleistungsangebote für andere Anbieter zuverlässig bereitzustellen (Wholesale Readiness). Dafür brauchen Unternehmen standardisierte Angebote, IT-Systeme für Bestellung, Bereitstellung, Monitoring und Abrechnung sowie Prozesse für den diskriminierungsfreien Zugang Dritter zum Netz. Diese Anforderungen sind mit der KGM und dem offenen Netzzugang für Dritte (Open Access) verknüpft. Zugleich verursachen sie zusätzliche CapEx und laufende Betriebsausgaben („OpEx“), die im Business Case berücksichtigt werden müssen.

Auch die Kundenmigration wird zum Erfolgsfaktor. Ein verfügbarer Glasfaseranschluss allein genügt nicht. Netzbetreiber müssen Kund:innen tatsächlich zum Wechsel bewegen – mit Vertrieb, transparenter Kommunikation und hoher Servicequalität. Bleiben Take-up-Raten hinter den Erwartungen zurück, können sich Abschaltpfade verzögern und die wirtschaftlichen Effekte der KGM abschwächen. In der Praxis können zudem Tiefbauengpässe, Verzögerungen auf der Netzebene 4, Abstimmungen mit Eigentümer:innen und Kommunen sowie Finanzierungskosten die Umsetzung und Wirtschaftlichkeit beeinflussen. Sie können Zeitplan und Wirtschaftlichkeit beeinflussen. Staat und Kommunen wirken ebenfalls auf die Umsetzung, etwa über Vorgaben, Genehmigungen und koordinierte Infrastrukturmaßnahmen.

Für Unternehmen folgt daraus eine klare Vorbereitungsagenda. Eine frühzeitige KGM-Vorbereitung in Bezug auf Datenbasis, Migrationsplaybook und Wholesale-Prozesse ist dabei ein „No-Regret Move“ – unabhängig von der konkreten regulatorischen Ausgestaltung. Wer Business Cases, Zielbilder und operative Voraussetzungen früh vorbereitet, kann auf die konkrete Ausgestaltung gezielter reagieren und wirtschaftliche Spielräume besser nutzen.

Vier Szenarien und die entscheidenden Erfolgsfaktoren

Szenario Copper-Village

Copper-Village steht für ländliche Gebiete ohne relevante HFC- oder Glasfaserinfrastruktur. Die KGM erweitert hier den Ausbaupfad bis in kostenintensive Randlagen. Dadurch steigen die CapEx pro angeschlossenem Haushalt von 2.500–3.500 Euro im Referenz-Case auf 2.500–5.500 Euro im Migrations-Case. Die IRR verbessert sich zwar von -7 bis -1,5 Prozent auf -5 bis 0,5 Prozent, bleibt aber überwiegend wirtschaftlich kritisch.

Szenario Coax-City

Coax-City beschreibt halbstädtische Gebiete mit HFC-Infrastruktur, aber ohne Glasfaserinfrastruktur. Die CapEx pro angeschlossenem Haushalt bleiben im Modell mit 2.000–2.500 Euro stabil. Der fortbestehende HFC-Wettbewerb begrenzt jedoch die Take-up-Raten und damit den Erlöseffekt. Die IRR verbessert sich von -7,5 bis -1 Prozent im Referenz-Case auf -6,5 bis 0,5 Prozent mit KGM, bleibt damit aber überwiegend im wirtschaftlich kritischen Bereich.

Szenario Light-Village

Light-Village steht für ländliche Gebiete mit bestehender Glasfaserinfrastruktur und einer modellierten Anschlussquote von durchschnittlich 45 Prozent. Der zusätzliche Ausbau kann deshalb häufig mit begrenzterem Zusatzinvestitionsbedarf erfolgen. Die IRR-Bandbreite steigt von -5,5 bis 6 Prozent auf -4,5 bis 16,5 Prozent. Ein sehr hoher Zielausbaugrad kann den positiven Effekt teilweise relativieren, wenn dadurch teure Randlagen stärker einbezogen werden.

Szenario Gigabit-City

Gigabit-City bildet dichter besiedelte, halbstädtische Gebiete mit Glasfaser- und HFC-Infrastruktur ab. Höhere Siedlungsdichte, Skaleneffekte und mehr Wohneinheiten je Adresse halten die CapEx pro angeschlossenem Haushalt im Modell bei 1.500–2.500 Euro stabil. Gleichzeitig steigen Kundenzahl und Netzauslastung. Die IRR verschiebt sich von -4 bis 6,5 Prozent im Referenz-Case auf 0,5 bis 9 Prozent mit KGM – die stärkste und konsistenteste Verbesserung der vier Szenarien.