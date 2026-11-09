Was ist das PwC Defense & Security Institute?

In einer Zeit konvergierender Bedrohungen – von geopolitischer Instabilität und hybrider Kriegsführung über Cyberangriffe bis hin zu fragilen Lieferketten – stehen Organisationen vor einem beispiellosen Transformationsdruck. Das PwC Defense & Security Institute wurde gegründet, um dieser Herausforderung zu begegnen. Wir bauen strategische Partnerschaften zwischen Regierungen, Industrie und Wissenschaft auf, um unsere Klienten mit den Netzwerken zu verbinden, die den Unterschied machen. Wir erarbeiten Thought Leadership und strategische Analysen, die Entscheidungsprozesse schärfen und einen Informationsvorsprung verschaffen. Und wir nutzen PwCs globale Beratungskompetenz – von Technologie über Risikomanagement bis Transformation –, um Vorausschau in umsetzbare Lösungen zu übersetzen. Das Institute verbindet strategische Perspektive mit Beratungsexzellenz: eine Plattform, die unseren Klienten hilft, die sich wandelnde Sicherheitslandschaft nicht nur zu verstehen, sondern entschlossen zu handeln.

„Die geopolitischen tektonischen Platten verschieben sich – und Europa steht mittendrin. Handel, Technologie und Finanzen sind zu strategischen Instrumenten geworden, und Verteidigungsausgaben allein erzeugen noch keinen Wachstumsimpuls. Genau deshalb haben wir das PwC Defense & Security Institute gegründet: einen Ort, an dem sich Beratungsexzellenz mit wissenschaftlicher Tiefe und einem internationalen Partnernetzwerk verbindet. Denn Sicherheit ist heute eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe – und wir wollen mit unserer globalen Kompetenz einen konkreten Beitrag dazu leisten, dass Europa handlungsfähig bleibt.“ Prof. Dr. Rainer Bernnat, Partner, Leiter Öffentlicher Sektor, Strategy & Germany

Strategische Partnerschaften sind das Fundament unserer Arbeit. Keine einzelne Organisation kann die komplexen Sicherheitsherausforderungen unserer Zeit allein bewältigen – es braucht vielfältige Expertise, unterschiedliche Perspektiven und ein gemeinsames Ziel. Das PwC Defense & Security Institute ist stolz darauf, mit renommierten Organisationen aus dem gesamten Spektrum zusammenzuarbeiten: von führenden Medienhäusern und etablierten Denkfabriken bis hin zu akademischen Institutionen und Innovationsführern der Industrie. Gemeinsam mit unseren Partnern bündeln wir komplementäre Stärken, um tiefere Erkenntnisse zu gewinnen, unsere gemeinsame Stimme zu verstärken und wirksamen Wandel voranzutreiben. Diese Zusammenarbeit ist kein Beiwerk unserer Mission, sondern ein fester Bestandteil davon.

Militärische Mobilität: Zweigleisig gegen die Zeit

Ein Artikel von Vesta von Bossel und Sigrid Evelyn Nikutta:

Deutschland muss als logistische Drehscheibe der NATO innerhalb von sechs Monaten bis zu 800.000 alliierte Soldatinnen und Soldaten und 200.000 Fahrzeuge transportieren können. Wie die kritische Verkehrsinfrastruktur dafür schneller bereitgestellt werden kann, untersuchen die Autorinnen.

To view the full article please click here.