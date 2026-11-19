Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Sie bietet Unternehmen nicht nur ein international anerkanntes Gesellschaftsstatut, sondern zugleich erhebliche Flexibilität bei der Ausgestaltung ihrer Governance-Strukturen und ihrer grenzüberschreitenden Organisation. Gerade in wachsenden Unternehmensgruppen wird die SE daher häufig als moderne Alternative zu nationalen Rechtsformen angesehen. Doch warum entscheiden sich immer mehr Unternehmen für die SE? Und könnte eine von der Bundesregierung angekündigte Reform gerade einen der wesentlichen Attraktivitätsfaktoren künftig erheblich einschränken?

Was sagt die Koalition zur Vorrats-SE?

Die „Societas Europaea“ (SE) ist eine europäische Kapitalgesellschaftsform, die auf einem unmittelbar geltenden unionsrechtlichen Regelwerk beruht. Sie ermöglicht Unternehmen eine grenzüberschreitende Organisationsstruktur unter einem einheitlichen Rechtsrahmen.

Von einer Vorrats-SE spricht man, wenn eine SE zunächst ohne operative Geschäftstätigkeit gegründet und eingetragen wird, um später von einem Erwerber „aktiviert“ und für einen konkreten Geschäftsbetrieb genutzt zu werden.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt die Vorrats-SE durch die Mitte dieses Jahres beschlossenen Reformvorhaben der Bundesregierung. Im Koalitionspakt mit insgesamt 34 Reformmaßnahmen kündigten die Regierungsparteien an, Gestaltungsmöglichkeiten einzuschränken, mit denen nach ihrer Auffassung die deutsche Unternehmensmitbestimmung umgangen werden kann. Konkret soll die Möglichkeit beendet werden, über Vorrats-SE-Strukturen alternative Mitbestimmungsregelungen zu schaffen.

Warum hat die Politik die Vorrats-SE im Visier?

Die Gründung von Vorratsgesellschaften ist im Gesellschaftsrecht keineswegs ungewöhnlich. Nationale Kapitalgesellschaften werden regelmäßig zunächst ohne operative Tätigkeit gegründet und später für konkrete Unternehmenszwecke verwendet.

Bei der SE stellte sich jedoch lange Zeit die Frage, ob dieses Modell überhaupt zulässig ist. Hintergrund war, dass die Eintragung einer SE grundsätzlich mit Regelungen zur Arbeitnehmerbeteiligung verknüpft ist. Bei einer Gesellschaft ohne Arbeitnehmer kein ein entsprechendes Beteiligungsverfahren faktisch nicht durchgeführt werden.

Nachdem Rechtsprechung und Literatur diese Frage über Jahre kontrovers diskutiert hatten, hat der EuGH im Jahr 2024 die Zulässigkeit von Vorrats-SE-Strukturen grundsätzlich bestätigt und sich zugleich mit der Frage befasst, ob bei einer späteren Aktivierung der Gesellschaft ein Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren nachgeholt werden muss. Nach Auffassung des EuGH knüpft das europäische SE-Recht das Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren allein an die Gründung der SE. Wird die Gesellschaft zunächst arbeitnehmerlos errichtet, besteht daher auch bei einer späteren Aktivierung grundsätzlich keine Pflicht, ein Verhandlungsverfahren nachträglich durchzuführen. Das BAG hat diese Linie anschließend übernommen. Hierzu haben wir bereits berichtet: „Keine Arbeitnehmerbeteiligung bei Aktivierung einer Vorrats-SE?“

Vorteile der Vorrats-SE für die Unternehmenspraxis

Die Vorrats-SE bietet Unternehmen eine Reihe von Vorteilen, die ihre praktische Bedeutung erklären.

Zum einen ermöglicht sie eine schnelle Nutzung der Rechtsform, da die Gründung und Eintragung bereits abgeschlossen sind und die Gesellschaft kurzfristig aktiviert werden kann. Dies kann insbesondere bei Transaktionen oder komplexen Umstrukturierungen von erheblicher Bedeutung sein.

Zum anderen schafft die Vorrats-SE Planungssicherheit. Die gesellschaftsrechtliche Struktur steht bereits fest, bevor operative Tätigkeiten aufgenommen oder größere Personalbestände aufgebaut werden. Dadurch können Reorganisationen und Wachstumsstrategien frühzeitig vorbereitet werden.

Hinzu kommt die Flexibilität der SE-Rechtsform selbst. Unternehmen können zwischen monistischer und dualistischer Leitungsstruktur wählen und profitieren von einem europaweit anerkannten Gesellschaftsstatut. Für international tätige Unternehmensgruppen kann dies die Vereinheitlichung von Konzernstrukturen erleichtern.

Nicht zuletzt wurde die Vorrats-SE in der Praxis häufig deshalb genutzt, weil sie eine frühzeitige Festlegung der Beteiligungsstrukturen der Arbeitnehmer ermöglicht und damit langfristig eine hohe Vorhersehbarkeit bei Governance- und Mitbestimmungsfragen schafft.

Vorrats-SE: Zeit für einen Struktur-Check

Für Unternehmen besteht derzeit vor allem Rechtsunsicherheit hinsichtlich der künftigen politischen Entwicklung. Offen bleibt bislang, wie weit die angekündigten Maßnahmen reichen werden. Das Jahr 2027 dürfte insoweit wichtige Hinweise auf die weitere Richtung der Reformbestrebungen liefern. Sollte der Gesetzgeber die Nutzung von Vorrats-SE-Modellen tatsächlich einschränken, könnten sich die Rahmenbedingungen für künftige Umwandlungen und Konzernreorganisationen spürbar verändern. Für Unternehmen könnte daher gerade jetzt ein günstiger Zeitpunkt sein, den Einsatz einer SE-Struktur zu prüfen. Denn je nach Reichweite der angekündigten Reformen könnten Gestaltungsmöglichkeiten, die heute noch offenstehen, künftig nur eingeschränkt oder gar nicht mehr zur Verfügung stehen.