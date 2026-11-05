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ARTICLE · 05 NOVEMBER 2026

DORA-Umsetzung: Compliance Erfüllt – Und Trotzdem Nicht Resilient?

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Financial institutions face a critical challenge in implementing the Digital Operational Resilience Act (DORA): the real hurdle lies not in understanding requirements, but in integrated governance across previously siloed functions. ICT risk management, third-party risk management, business continuity, and information security must be coordinated along common objects—business processes, assets, third parties, incidents, and risks. This article examines whether DORA leads to genuine resilience or merel

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Philipp Schulz
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Lea Otten
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Mit dem Geltungsbeginn des Digital Operational Resilience Act (DORA) ist die regulatorische Diskussion in eine neue Phase eingetreten. Die meisten Finanzinstitute haben Gap-Analysen abgeschlossen, Zuständigkeiten benannt und Maßnahmenpläne aufgesetzt. In der operativen Umsetzung zeigt sich nun ein Muster, das sich in zahlreichen Projekten wiederfindet: Die eigentliche Hürde liegt nicht im Verständnis der Anforderungen, sondern in deren integrierter Steuerung über bisher getrennt arbeitende Funktionen hinweg. IKT-Risikomanagement, Third Party Risk Management (TPRM), Business Continuity Management (BCM) und Informationssicherheit müssen entlang gemeinsamer Objekte verzahnt werden – Geschäftsprozesse, Assets, Drittparteien, Vorfälle, Risiken. Genau hier entscheidet sich, ob DORA zu echter Resilienz führt oder zur dokumentierten Pflichtübung wird.

Von DORA-Compliance zu wirksamer Resilienzsteuerung

Wer DORA als reines Compliance-Thema behandelt, unterschätzt den organisatorischen Eingriff. Die Verordnung zwingt Institute dazu, Datenmodelle und Verantwortlichkeiten über Funktionsgrenzen hinweg zu harmonisieren. IKT-Risikomanagement, TPRM, BCM, Informationssicherheit und das operationelle Risikomanagement haben sich in vielen Häusern über Jahre als eigenständige Disziplinen entwickelt – mit eigenen Methoden, Datenhaushalten und Berichtswegen. DORA verlangt nun deren durchgängige Verzahnung.

In der Praxis zeigen sich dabei wiederkehrende Spannungsfelder:

  • Daten zu kritischen Geschäftsprozessen, IKT-Assets und Dienstleistern liegen redundant in unterschiedlichen Systemen vor.
  • Verantwortlichkeiten zwischen 1st und 2nd Line, zwischen IT, Einkauf, Risikomanagement und Compliance sind oft unscharf.
  • Bewertungslogiken folgen je nach Bereich abweichenden Skalen.

Eine konsolidierte Aussage zur operativen Resilienz, wie sie das Management nach DORA verantworten muss, ist auf dieser Basis kaum belastbar herzustellen.

Eine typische Herausforderung aus laufenden Projekten illustriert dieses Muster: Beim erstmaligen Aufbau eines konsolidierten Informationsregisters treffen mehrere über Jahre getrennt geführte Datenhaushalte aufeinander. Das Vertragsmanagement des Einkaufs folgt einer kaufmännischen Logik, das Auslagerungsregister der regulatorischen MaRisk-Systematik und die CMDB der IT bildet IKT-Assets und Services ab – jeweils ohne durchgängige Verknüpfung zwischen Vertrag, Service und unterstützter Geschäftsfunktion. Schon die Zuordnung, welcher Dienstleister welchen IKT-Service erbringt und welche kritische oder wichtige Funktion dieser stützt, wird damit aufwendig.

Wann lohnt sich eine GRC-Plattform für DORA?

Aus diesen Beobachtungen folgt eine unbequeme Erkenntnis: Eine GRC-Plattform löst weder das Governance- noch das Datenproblem. In der Praxis zeigt sich, dass viele dieser Probleme durch die Art der Tool-Einführung zusätzlich verstärkt werden. Häufig beginnt die Auswahl einer GRC-Plattform, bevor ein gemeinsames Datenmodell, harmonisierte Bewertungslogiken und klare Verantwortlichkeiten definiert sind. Bestehende Prozesse werden unverändert in das Tool übertragen, auch wenn sie bereichsspezifisch inkonsistent oder ineffizient sind. Gleichzeitig werden Datenqualität und Migrationsaufwand unterschätzt, Schnittstellen zu bestehenden Systemen unzureichend berücksichtigt und fachliche Zuständigkeiten nicht entlang der gemeinsamen Objekte geklärt. Das Ergebnis ist kein integriertes Steuerungsinstrument, sondern ein weiteres System, das bestehende Brüche lediglich sichtbar macht.

Gleichzeitig zeigt die Erfahrung, dass die DORA-Anforderungen ab einer gewissen Institutsgröße ohne toolgestützte Steuerung nicht mehr effizient erfüllbar sind. Die strukturierte Pflege des Informationsregisters, die Verknüpfung von Vorfällen mit betroffenen Assets und Drittparteien, die Nachverfolgung von Maßnahmen sowie die aufsichtskonforme Berichterstattung – etwa im XBRL-Format – überfordern dezentrale Excel-Lösungen schnell.

Die richtige Reihenfolge ist daher entscheidend: erst fachliche Klärung, dann technische Abbildung. Die nachfolgend dargestellten drei Spannungsfelder sollten vor jeder Tool-Auswahl adressiert sein – sie entscheiden über den Erfolg der Implementierung.

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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