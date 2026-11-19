Die Europäisierung des Gesellschaftsrechts prägt seit vielen Jahren die Diskussion um die Unternehmensmitbestimmung. Insbesondere die Europäische Gesellschaft (Societas Europaea – SE) zeigt, dass die Wahl der Rechtsform erhebliche Auswirkungen auf die Beteiligung von Arbeitnehmer:innen auf Unternehmensebene haben kann. Die jüngere Rechtsprechung von EuGH und BAG zu arbeitnehmerlosen Vorrats-SE-Strukturen hat die Debatte zusätzlich belebt. Die Bundesregierung hat zuletzt angekündigt, Gestaltungen einzuschränken, bei denen SE gezielt ohne Arbeitnehmer:innen auf Vorrat gegründet werden, um die Unternehmensmitbestimmung zu vermeiden.

Besondere Aufmerksamkeit verdient deshalb der Regelungsvorschlag der Europäischen Kommission für eine neue europaweite Gesellschaftsform: die EU Inc. Sie soll einen harmonisierten gesellschaftsrechtlichen Rahmen schaffen und als paneuropäisches, gründerfreundliches Gegenstück zur Delaware Inc. der USA fungieren.

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der SE stellt sich die Frage, welche Rolle die EU Inc. im System der Unternehmensmitbestimmung spielen würde.

Die Kommission hat am 18. März 2026 einen förmlichen Verordnungsvorschlag (EU-Inc.-VO-E (COM(2026) 321 final)) für ein sogenanntes „28. Regime“ vorgelegt, also eine neue Rechtsform zusätzlich zu den Rechtsformen der 27 Mitgliedstaaten. Die EU Inc. soll als neue haftungsbeschränkte Gesellschaftsform neben den bestehenden nationalen Rechtsformen zur Verfügung stehen.

Nach dem Vorschlag erlangt die EU Inc. ihre Rechtspersönlichkeit durch Eintragung im Register des Mitgliedstaats ihres Satzungssitzes. Gründer:innen sollen den Mitgliedstaat der Eintragung grundsätzlich frei wählen können. Soweit die Verordnung keine eigenen Regelungen enthält, gilt ergänzend das Recht dieses Staates. Satzungssitz sowie Hauptverwaltung oder Hauptniederlassung müssen innerhalb der Europäischen Union liegen, jedoch nicht im selben Mitgliedstaat.

Die zentrale mitbestimmungsrechtliche Vorschrift ist Art. 12 des Verordnungsentwurfs. Danach soll eine neu gegründete EU Inc. grundsätzlich den Regelungen zur Beteiligung von Arbeitnehmer:innen des Mitgliedstaats unterliegen, in dem sie ihren Satzungssitz hat. Für grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen verweist der Vorschlag auf bestehende unionsrechtliche Schutzmechanismen zur Sicherung der Mitbestimmung in den Unternehmensorganen. Diese betreffen insbesondere die Beteiligung von Vertreter:innen der Arbeitnehmer:innen im Aufsichtsrat beziehungsweise – bei monistischer Organisationsverfassung – im Verwaltungsorgan (vgl. MgFSG und MgVG).

Die Kommission betont, dass die EU Inc. nicht zur Umgehung von Rechten der Arbeitnehmer:innen dienen dürfe. Deshalb sollen die Beteiligungsrechte des Sitzstaats gelten und bestehende nationale Schutzstandards gewahrt bleiben.

<h3Genügt der Verordnungsentwurf dem Ziel der Bundesregierung?

Abzuwarten bleibt die weitere Entwicklung des Gesetzesvorhabens, sowohl des Verordnungsentwurfs als auch etwaiger Änderungen deutscher Mitbestimmungsgesetze. Die derzeit vorgesehene Anknüpfung an den Satzungssitz bei Neugründungen wirft aber die Frage auf, ob das Ziel der Bundesregierung, die Mitbestimmung abzusichern, erreicht wäre.

Denn Gründer:innen können diesen nach dem Verordnungsentwurf grundsätzlich frei wählen und Satzungssitz und tatsächlicher Tätigkeitsschwerpunkt müssen nicht im selben Mitgliedstaat liegen. Diese Anknüpfung an das Recht des Satzungssitzstaats ermöglicht also die Wahl des arbeitgeberfreundlichsten Mitbestimmungsregimes unter den Mitgliedsstaaten.

Aber auch bei neu gegründeten EU Inc. mit deutschem Satzungssitz ist nicht abschließend geklärt, ob die deutschen Gesetze zur Unternehmensmitbestimmung zur Anwendung kämen. Art. 12 des Verordnungsentwurfs verweist zwar auf die Mitbestimmungsregelungen des Sitzstaats. Die deutschen Mitbestimmungsgesetze knüpfen ihren Anwendungsbereich jedoch exklusiv an bestimmte gesetzlich benannte Rechtsformen an. Da die EU Inc. bisher nicht zu diesen Rechtsformen zählt, wird zu klären sein, ob die Verordnung die Anwendung von MitbestG und DrittelbG – ungeachtet der Tatsache, dass die EU Inc. darin nicht genannt ist – unmittelbar anordnet oder ob zusätzliche Anpassungen des MitbestG und DrittelbG nötig wären, um die Anwendung sicherzustellen.

<h3Fazit

Mit der EU Inc. liegt ein konkreter europäischer Gesetzgebungsvorschlag für eine neue unionsweite Gesellschaftsform vor. Er enthält ausdrückliche Regelungen zur Unternehmensmitbestimmung und verweist jedenfalls bei grenzüberschreitenden Strukturmaßnahmen auf bereits bestehende Schutzmechanismen. Bei Neugründungen bietet die Anknüpfung an den frei wählbaren Satzungssitz neue Gestaltungsräume. Aus deutscher Perspektive stellt sich insbesondere die Frage, ob MitbestG und DrittelbG bei einer EU Inc. mit deutschem Satzungssitz eingreifen. Wer Konzernstrukturen, Holdingmodelle oder grenzüberschreitende Umwandlungen plant, sollte die weitere Entwicklung der EU Inc. daher frühzeitig berücksichtigen.