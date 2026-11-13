Byggeret i kranhøjde – September 2026

AFGØRELSESOVERSIGT

Nedenstående afgørelsesoversigt giver et overblik over nye og relevante afgørelser inden for entreprise og byggeri. Oversigten indeholder resumeer af afgørelser siden sidste nyhedsbrev, og giver læseren mulighed for at klikke sig videre til de respektive afgørelser ved behov. Afgørelserne er inddelt i temaer. Afsnittet indledes med månedens afgørelse, hvor der stilles skarpt på et specifikt tema eller problemstilling.

Månedens afgørelse

Månedens afgørelse vedrører en tvist mellem en totalentreprenør og dennes rådgiver omhandlende rådgiveransvar, projekteringsledelse samt udlevering af as built-materiale, der for nylig blev afgjort af en voldgiftsret nedsat af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Dianati og Klink Larsens advokat Jeppe Brandorff Stefansen repræsenterede rådgiveren, som voldgiftsretten gav fuldt medhold.

Resume

Totalentreprenøren (TE) havde indgået rådgivningsaftale med Arkitektfirmaet (A) vedrørende projektering af et større byggeprojekt. Efter byggeriets gennemførelse rejste TE betydelige erstatningskrav under henvisning til blandt andet mangelfuld projektering, utilstrækkelige samlingsdetaljer og fejl i facadeopbygningen. Sagen omfattede også et rådgivende ingeniørfirma, men i denne sammenhæng belyses primært kendelsens vedrørende TE og A, der var repræsenteret af advokat Jeppe Brandorff Stefansen, Dianati & Klink Larsen.

TE gjorde gældende, at A’s hovedprojekt ikke var tilstrækkeligt bygbart, særligt for så vidt angik samlingsdetaljer og facadeopbygning. Det blev anført, at manglende projektering medførte forsinkelser, omprojektering og betydelige ekstraomkostninger under udførelsen.

Voldgiftsretten fremhævede indledningsvist, at TE ubestridt havde projekterings- og byggeledelsen, og at der i sådanne tilfælde påhviler parterne en pligt til loyalt at samarbejde om projektets udførelse, herunder levere egne ydelser, så de andre parter kan udføre deres del af arbejdet, hvilket også indebærer en pligt til rettidigt at træffe beslutninger og tilvejebringe oplysninger af betydning for de andre parters arbejdsopgaver.

Voldgiftsretten fandt det herefter ubestridt, at A afleverede hovedprojektet den 27. november 2017, at Bygherrens rådgiver havde en række kommentarer hertil, og at A herefter afleverede et revideret hovedprojekt den 13. december 2017. Vurderingen af, om A havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med udarbejdelsen af hovedprojektet, blev foretaget med udgangspunkt i projektmaterialet af 13. december 2017. Voldgiftsretten foretog en konkret vurdering af de enkelte kritikpunkter fra TE.

Voldgiftsretten fandt, at en række væsentlige forudsætninger for projekteringen først blev afklaret længe efter hovedprojektets aflevering. Dette gjaldt blandt andet valg af vinduesleverandør, oplysninger om vinduesprofiler, leverandørprojektering samt oplysninger om stålkonstruktionernes geometri og dimensionering. Voldgiftsretten lagde vægt på, at disse forhold havde afgørende betydning for færdigprojekteringen, og at de i vidt omfang beroede på beslutninger og oplysninger, som skulle tilvejebringes af TE.

For så vidt angik facadeopbygningen lagde voldgiftsretten til grund, at TE under udførelsen traf beslutning om at ændre den projekterede sokkelopbygning fra lecablokke til polystyren af økonomiske årsager. Denne ændring nødvendiggjorde efterfølgende ændringer af facadeløsningen og gav anledning til brandtekniske problemstillinger, som ikke udsprang af A’s oprindelige projektering.

Voldgiftsretten frifandt A for samtlige erstatningskrav og for kravet om forholdsmæssigt afslag i rådgiverhonoraret. A fik samtidig medhold i sit selvstændige krav mod TE på betaling for ekstraarbejder udført som følge af den forlængede byggeperiode og efterfølgende projektændringer.

Sagen omfattede desuden et krav vedrørende udlevering af as built-materiale. A havde afvist at udlevere as built-materiale, da TE havde afvist at betale A’s krav om betaling for ekstraarbejder. Under hovedforhandlingen afgav A en proceserklæring om deponering og efterfølgende udlevering af materialet afhængigt af kendelsens udfald. Voldgiftsretten fandt, at materialet skulle udleveres, men frifandt samtidig A for det rejste erstatningskrav, idet TE ikke havde godtgjort et aktuelt økonomisk tab som følge af den manglende udlevering.

Hvad kan udledes af afgørelsen?

Kendelsen illustrerer, at rådgiveransvaret skal vurderes i lyset af projektets samlede organisering og de oplysninger, som rådgiveren faktisk har haft til rådighed på projekteringstidspunktet. En rådgiver kan ikke uden videre gøres ansvarlig for forhold, som afhænger af senere beslutninger truffet af totalentreprenøren eller dennes leverandører.

Kendelsen understreger samtidig totalentreprenørens ansvar for projekteringsledelse og for rettidigt at træffe de nødvendige projektbeslutninger. Særligt ved projektændringer og forsinkede leverandørvalg kan dette få afgørende betydning for vurderingen af et efterfølgende rådgiveransvar.

Endelig illustrer kendelsen, at kombinationen af totalentreprenørens manglende godtgørelse af et tab og proceserklæringen om at ville udlevere as built-materialet, kan medføre frifindelse for erstatningsansvar.

Ved spørgsmål til kendelsen kan der rettes henvendelse til advokat Jeppe Brandorff Stefansen, telefon +45 30 82 78 74, e-mail [email protected]

Øvrige afgørelser

TBB har i denne måned ikke udgivet nye afgørelser.

NYHEDER FRA BRANCHEN

Månedens fokus: EU-krav om digitalt produktpas træder løbende i kraft

I 2024 vedtog EU en forordning, som indfører et krav om digitalt produktpas, også kaldet DPP (Digital Product Passport), der gælder byggevarer. Udrulningen for de første produkter er begyndt i 2026, og den vil over de kommende år gradvist nå flere produktkategorier.

Implementeringen af DPP sker gradvist med en sektoropdelt tilgang. Byggevarer, herunder blandt andet produkter som beton, isolering og træ, er blandt de første produktkategorier.

Et DPP er en elektronisk fil, der er knyttet til et fysisk produkt, typisk gennem en QR-kode, og som følger produktet gennem hele dets livscyklus. Passet skal blandt andet oplyse om materialer, instruktioner, miljøpåvirkning, mulighed for reparation og genanvendelse, overholdelse af lovgivning og certificeringer samt social og etisk ansvarlig sourcing. DPP’ets indhold vil dermed i et vist omfang overlappe med oplysningerne, som i dag kan fremgå af materialepasset.

Formålet med DPP er at skabe en mere effektiv digital informationsudveksling på tværs af EU’s landegrænser. Dette skal hjælpe virksomheder til at overholde EU’s bæredygtighedskrav, imødekomme forbrugernes krav om gennemsigtighed, forbedre cirkulær økonomi, arbejde effektivt med verificerede og standardiserede data samt fremtidssikre digital infrastruktur og produktudvikling.

DPP vil i praksis kunne lette og effektivisere dele af entreprenørarbejdet. Eksempelvis ved at produkters instruktioner og vejledninger hurtigt kan fremfindes, ved at det er lettere at dokumentere produkterne, der indgår i en bygning, samt ved at der er bedre grundlag for at vurdere konsekvenserne af en produktudskiftning.

Virksomheden, der placerer produktet på markedet, har ansvaret for, at produktet har et DPP med de påkrævede oplysninger – det vil sige producenter, importører eller distributører. Som entreprenør bør man forberede sig på DPP’s implementering i byggebranchen, og man skal i fremtiden være opmærksomhed på at kræve dokumentation fra leverandører, overveje hvordan man registrerer materialerne i sine byggerier og tænke i design for demontering.

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