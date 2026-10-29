Landsretten stadfæster byrettens frifindelse af Region Hovedstaden i medieomtalt menneskerettighedsretssag

Region Hovedstaden havde ikke krænket en vegansk patients rettigheder efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention under hendes indlæggelser på Hvidovre Hospital.

Sagens baggrund

Sagen handlede om, hvorvidt en vegansk kvindes menneskerettigheder blev krænket i forbindelse med to kortvarige indlæggelser på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden, i marts og oktober-november 2020.

Kvinden gjorde gældende, at Region Hovedstaden havde tilsidesat en positiv forpligtelse til at servere vegansk mad, jf. artikel 9 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (herefter: ”EMRK”), og at hun var blevet udsat for forskelsbehandling i strid med artikel 14 ved ikke at få tilbudt tilstrækkelig vegansk kost under sine indlæggelser på Hvidovre Hospital.

Dansk Vegetarisk Forening havde som mandatar for kvinden nedlagt påstand om, at Region Hovedstaden skulle betale en godtgørelse på 25.000 kr. til kvinden.

Heroverfor havde Region Hovedstaden nedlagt påstand om frifindelse. Regionen var repræsenteret af advokat Jacob Schall Holberg, som også er medforfatter til denne artikel.

Spørgsmålet i sagen var overordnet set, om kvindens veganske overbevisning udgjorde en beskyttet rettighed efter EMRK, om en sådan rettighed kunne statuere en positiv forpligtelse for Region Hovedstaden, og i givet fald om Region Hovedstaden havde tilsidesat en sådan positiv forpligtelse, subsidiært udsat kvinden for forskelsbehandling, med den konsekvens, at hun havde krav på godtgørelse.

Byrettens dom af 23. maj 2024

Byretten udtalte, at den daværende Menneskerettighedskommission og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i flere sager har taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt adgangen til særlige diæter, der er begrundet i religiøs eller anden overbevisning, er omfattet af anvendelsesområdet for EMRK artikel 9. Byretten henviste herefter til, at den daværende kommission ved dom af 10. februar 1993 i sagen C.W. mod Storbritannien havde fastslået, at EMRK artikel 9 beskytter veganske overbevisninger.

Byretten udtalte herefter, at spørgsmålet om, hvorvidt EMRK artikel 9 indebærer en positiv forpligtelse til at sikre, at personer kan få serveret veganske måltider på offentlige institutioner må bero på en konkret vurdering.

Efter bevisførelsen, herunder forklaringer fra bl.a. en chefsygeplejerske og fra en servicechef med ansvar for mad og køkkenfunktionerne på Hvidovre Hospital, lagde byretten til grund, at hospitalet vederlagsfrit kunne tilbyde kvinden vegansk mad under indlæggelserne. Kvinden havde mulighed for selv at medbringe mad eller via pårørende og/eller andre at få leveret vegansk mad til hospitalet. Hun havde endvidere mulighed for at købe vegansk mad i en 7-Eleven, der var beliggende på hospitalets område. Kvinden havde således ikke under sine, i øvrigt kortvarige, indlæggelser været afskåret fra at spise vegansk mad i overensstemmelse med sin overbevisning.

Herefter – og under henvisning til at Hvidovre Hospitals primære opgave er at behandle og pleje et stort antal borgere – fandt byretten, at der ikke var sket en krænkelse af EMRK artikel 14 sammenholdt med EMRK artikel 9.

Byretten bemærkede, at det forhold, at udbuddet af vegansk mad på hospitalet ikke var lige så stort og varieret som udbuddet af mad til patienter, der ikke levede efter en vegansk overbevisning, under de givne omstændigheder ikke i sig selv kunne føre til, at der forelå en krænkelse af EMRK.

Region Hovedstaden blev som følge heraf frifundet.

Dansk Vegetarisk Forening ankede herefter som mandatar for kvinden byrettens dom til landsretten.