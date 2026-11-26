*Greek Text follows

Constitutional Entrenchment of Environmental Protection

The protection of the environment is now also a matter of fundamental rights. At European and International levels, the obligation of states to take appropriate measures regarding environmental protection and tackling climate change has been increasingly recognised.

In Cyprus, the means of environmental protection has been reinforced through amendment of the Constitution by Law 17(I)/2024, which came into effect in 31 of December 2024. The introduction of article 7A, entrenched the right of every person in regard to a safe, clean, healthy and sustainable environment.

The Mitsero Case

This context encompasses the case of the construction of an asphalt manufacturing plant in Mitsero, after the operations were relocated from Tseri.

It must be noted that the Cyprus Republic itself filed the public nuisance action against the company operating the plant in Tseri, and the Supreme court, in February 2022, ordered the suspension of its operations, ruling that the protection of the public health prevails over any damages suffered by the respondents.

In February 2026, the Administrative Court upheld the planning permit for the new plant. This decision was challenged by way of an appeal, while at the same time an application was filed for the suspension of the license pending the adjudication of the main case.

The Decision of the Administrative Appeal Court (A.A. 15/2026)

The Administrative Appeal Court rejected the application for suspension of the execution of the planning permit.

The Majority held that lawful operation of the plant requires, in addition to the planning permit and the building permit, the issuance of a certificate of approval pursuant to Section 10(10) of Cap 96. Consequently, it ruled that the construction of the plant in question was not, at the present stage, capable of causing the alleged irreparable damage, which could instead be linked to the issuance of the certificate of approval.

Furthermore, the Appeal Court held that the evidence adducted, including reports from the University of Cyprus, was insufficient in establishing serious likelihood of irreparable harm.

Regardless the rejection of the application, the decision underlined the significance of human life and environment protection, referencing both the new Article 7A of the constitution as well as the case law regarding the Pyrga Community, according to which 'human life and the protection of the environment cannot be valued in monetary terms'

The different perspective of the Administrative Court (Case 1702/2022)

Few weeks later, on the 3rd of August 2026, the Administrative Court issued a decision regarding the parallel recourse against the building permit. In this case too, the application for a stay of execution was dismissed, although the reasoning differed regarding the issue of irreparable harm.

The administrative court recognised that the administrative appeal court examined the case confining itself to the scope of the planning permit, which constituted the impugned act in that case, and within that framework concluded that the irreparable damage is not linked to the construction of the factory, but rather to the issuance of a certificate of approval.

Adjudicating within the framework of the building permit as an autonomous administrative act, the Court included in its reasoning, regarding flagrant illegality, those matters that had not already been examined in the context of the planning permit. It pointed out that the two permits are inextricably linked and interrelated in such a way as to necessitate their joint adjudication, whereas their autonomy, as acts issued by different bodies on the basis of different legislation, comes to the fore in the event that the planning permit is upheld, since its planning conditions become an integral part of the building permit.

Additionally clarifying that in the event the planning permit is deemed unlawful, only those issues falling within the competence of the authority examining the building permit are considered, whereas if the planning permit is annulled, the foundation of the building permit ceases to exist.

What is of particular interest is the Court’s approach regarding irreparable harm. The Court did not adopt the Respondents’ position that harm is caused neither by the planning permit nor by the building permit, but solely by the use and operation of the factory and the issuance of a certificate of approval pursuant to Section 10(1) of Cap. 96. It held that the subject matter of judicial review is the licensing of the development itself and the legality of the relevant procedures, and not the certificate of approval for operation, as both the operation of the plant and the submission of an application for its issuance constitute subsequent stages relating to the execution of the permit and not the review of the legality of the licensing. It further stressed that a person alleging damage from the issuance of a development permit need not await the issuance of a certificate of approval to seek a remedy, since the licensing act itself constitutes the basis and foundation of the latter.

The Court also clarified that the judgment of the Administrative Court of Appeal dated 16.06.2026 concerned the planning permit and not the building permit, which constitutes an autonomous administrative act.

The application for a stay of execution was ultimately dismissed, as the issues of nuisance, pollutants, and the watercourse had already been examined by the Environmental Authority during the planning permit issuance procedure. The Mitsero case highlights the significance of environmental protection in Cypriot administrative and constitutional law. The recent addition of Article 7A to the Constitution, which enshrines the right to a safe, clean, healthy, and sustainable environment, combined with recent international and European developments, demonstrates a mature perception of environmental protection that is aligned with European developments.

Of particular importance is also the differing approach of the two Courts regarding the stage at which irreparable harm may occur. This divergence highlights a substantive issue for administrative law, particularly with respect to the judicial review of individual licensing acts in environmentally sensitive developments.

The further development of the relevant case law is expected to clarify the relationship between constitutionally enshrined environmental protection, administrative licensing, and judicial protection against potential irreparable harm.

Η περιβαλλοντική προστασία και το δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον: Υπόθεση Μιτσερού

Η συνταγματική κατοχύρωση της περιβαλλοντικής προστασίας

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πλέον και ζήτημα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η υποχρέωση των κρατών να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στην Κύπρο, η σημασία της περιβαλλοντικής προστασίας ενισχύθηκε με την τροποποίηση του Συντάγματος μέσω του Νόμου 171(Ι)/2024, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Με την προσθήκη του Άρθρου 7Α κατοχυρώθηκε το δικαίωμα κάθε προσώπου σε ένα ασφαλές, καθαρό, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον.

Η Υπόθεση Μιτσερού

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η υπόθεση της ανέγερσης εργοστασίου παραγωγής ασφάλτου στο Μιτσερό, μετά τη μεταφορά της δραστηριότητας από το Τσέρι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια η Δημοκρατία είχε ασκήσει αγωγή δημόσιας οχληρίας κατά της εταιρείας που διαχειριζόταν το εργοστάσιο στο Τσέρι, και το Ανώτατο Δικαστήριο, τον Φεβρουάριο του 2022, είχε διατάξει την αναστολή της λειτουργίας του, κρίνοντας ότι η προστασία της δημόσιας υγείας υπερισχύει των ζημιών σε βάρος των εναγόμενων.

Τον Φεβρουάριο του 2026, το Διοικητικό Δικαστήριο επικύρωσε την πολεοδομική άδεια για το νέο εργοστάσιο. Η απόφαση αυτή προσβλήθηκε με έφεση, ενώ παράλληλα υποβλήθηκε αίτηση για αναστολή της άδειας μέχρι εκδίκασης της κυρίας υπόθεσης.

Η Απόφαση του Διοικητικού Εφετείο (Ε.Δ.Δ. 15/2026)

Το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε την αίτηση αναστολής της πολεοδομικής άδειας.

Η πλειοψηφία έκρινε ότι για τη νόμιμη λειτουργία του εργοστασίου απαιτείται, πέραν της πολεοδομικής άδειας και της άδειας οικοδομής, η έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης δυνάμει του Άρθρου 10(1) του Κεφαλαίου 96. Ως εκ τούτου, έκρινε ότι η ανέγερση του επίδικου εργοστασίου δεν ήταν, στο παρόν στάδιο, εκείνη που μπορούσε να προκαλέσει την επικαλούμενη ανεπανόρθωτη ζημιά, αλλά ότι αυτή θα μπορούσε να συνδεθεί με την έκδοση του πιστοποιητικού έγκρισης.

Περαιτέρω, το Εφετείο έκρινε ότι τα στοιχεία που προσκομίστηκαν, περιλαμβανομένων εκθέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, δεν ήταν επαρκή για να αποδείξουν σοβαρή πιθανότητα πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης.

Παρά την απόρριψη της αίτησης, η απόφαση υπογράμμισε τη σημασία της ανθρώπινης ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος, αναφερόμενο τόσο στο νέο Άρθρο 7Α του Συντάγματος όσο και στη νομολογία της Κοινότητας Πυργών, σύμφωνα με την οποία «η ζωή και η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι αποτιμητέα σε χρήμα».

Η Διαφορετική Οπτική του Διοικητικού Δικαστηρίου (Υπόθεση αρ. 1702/2022)

Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 3 Αυγούστου 2026, το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση στην παράλληλη προσφυγή κατά της άδειας οικοδομής. Και στην περίπτωση αυτή απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής, το σκεπτικό όμως διαφοροποιήθηκε ως προς το ζήτημα της ανεπανόρθωτης βλάβης.

Το Διοικητικό Δικαστήριο αναγνώρισε ότι το Διοικητικό Εφετείο εξέτασε την υπόθεση περιοριζόμενο στα πλαίσια της πολεοδομικής άδειας, η οποία αποτελούσε την επίδικη πράξη στην εκείνη την υπόθεση, και εντός αυτού του πλαισίου κατέληξε ότι η ανεπανόρθωτη ζημιά δεν συνδέεται με την ανέγερση του εργοστασίου αλλά με την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης.

Κρίνοντας στα πλαίσια της άδειας οικοδομής ως αυτοτελούς διοικητικής πράξης, το Δικαστήριο περιέλαβε στο σκεπτικό του, ως προς την έκδηλη παρανομία, όσα δεν είχαν ήδη εξεταστεί στο πλαίσιο της πολεοδομικής άδειας. Επεσήμανε ότι οι δύο άδειες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και συναφείς κατά τρόπο που επιβάλλεται η συνεκδίκαση τους, ενώ η αυτοτέλειά τους, ως πράξεων που εκδίδονται από διαφορετικά όργανα στη βάση διαφορετικών νομοθεσιών, έρχεται στο προσκήνιο σε περίπτωση που η πολεοδομική άδεια επικυρωθεί, αφού οι πολεοδομικοί όροι της γίνονται αναπόσπαστο μέρος της άδειας οικοδομής.

Διευκρίνισε επίσης ότι σε περίπτωση που η πολεοδομική άδεια κριθεί μη νόμιμη εξετάζονται μόνο όσα ζητήματα αφορούν την αρμοδιότητα της αρχής που εξετάζει την άδεια οικοδομής, ενώ αν η πολεοδομική άδεια ακυρωθεί, τότε δεν υφίσταται το θεμέλιο της άδειας οικοδομής.

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η προσέγγιση του Δικαστηρίου ως προς την ανεπανόρθωτη βλάβη. Το Δικαστήριο δεν υιοθέτησε τη θέση των Καθ' ων η Αίτηση ότι η βλάβη δεν προκαλείται ούτε από την πολεοδομική άδεια ούτε από την άδεια οικοδομής, αλλά μόνο από τη χρήση και λειτουργία του εργοστασίου και την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης δυνάμει του άρθρου 10(1) του Κεφ. 96. Έκρινε ότι αντικείμενο του δικαστικού ελέγχου αποτελεί η ίδια η αδειοδότηση της ανάπτυξης και η νομιμότητα των σχετικών διαδικασιών, και όχι το πιστοποιητικό έγκρισης λειτουργίας, καθώς τόσο η λειτουργία του εργοστασίου όσο και η υποβολή αίτησης για την έκδοσή του αποτελούν στάδια μεταγενέστερα που αφορούν την εκτέλεση της άδειας και όχι τον έλεγχο της νομιμότητας της αδειοδότησης. Τόνισε επίσης ότι, το πρόσωπο που επικαλείται ζημία από την έκδοση μιας άδειας ανάπτυξης δεν θα αναμένει την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης προκειμένου να ζητήσει θεραπεία, καθότι έρεισμα και υπόβαθρο του τελευταίου αποτελεί η ίδια η αδειοδοτική πράξη.

Το Δικαστήριο διευκρίνισε επίσης ότι η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου ημερομηνίας 16.06.2026 αφορούσε την πολεοδομική άδεια και όχι την άδεια οικοδομής, η οποία αποτελεί αυτοτελή διοικητική πράξη.

Η αίτηση αναστολής απορρίφθηκε τελικά, καθώς τα ζητήματα οχληρίας, ρύπων και υδατορέματος είχαν ήδη εξεταστεί από την Περιβαλλοντική Αρχή στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης της πολεοδομικής άδειας.

Η υπόθεση του Μιτσερού αναδεικνύει τη σημασία της περιβαλλοντικής προστασίας στο κυπριακό διοικητικό και συνταγματικό δίκαιο. Η πρόσφατη προσθήκη του Άρθρου 7Α στο Σύνταγμα, με την οποία κατοχυρώνεται το δικαίωμα σε ένα ασφαλές, καθαρό, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις, καταδεικνύει μια ώριμη αντίληψη της περιβαλλοντικής προστασίας που εναρμονίζεται με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διαφορετική προσέγγιση των δύο Δικαστηρίων ως προς το στάδιο στο οποίο μπορεί να επέλθει η ανεπανόρθωτη βλάβη. Η διαφοροποίηση αυτή αναδεικνύει ένα ουσιώδες ζήτημα για το διοικητικό δίκαιο, ιδίως ως προς τον δικαστικό έλεγχο των επιμέρους αδειοδοτικών πράξεων σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες αναπτύξεις.

Η περαιτέρω εξέλιξη της σχετικής νομολογίας αναμένεται να αποσαφηνίσει τη σχέση μεταξύ της συνταγματικά κατοχυρωμένης προστασίας του περιβάλλοντος, της διοικητικής αδειοδότησης και της δικαστικής προστασίας έναντι ενδεχόμενης ανεπανόρθωτης βλάβης.