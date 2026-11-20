Con fecha 20 de octubre de 2026, la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) publicó para consulta pública un proyecto normativo que propone modificar la Norma de Carácter General N°532 (“NCG N°532”), con el objeto de extender el período durante el cual las administradoras generales de fondos deberán continuar remitiendo información conforme a la normativa actualmente vigente, en paralelo con las exigencias del nuevo Manual de Sistema de Información de Fondos (“MSI de Fondos”).

La NCG N°532, dictada en 2025, estableció un nuevo sistema de reporte de información continua de fondos y sus administradoras, mediante la implementación del MSI de Fondos, cuyo objetivo es estandarizar la forma en que las administradoras remiten periódicamente información a la CMF.

Para facilitar la implementación de este nuevo sistema, la normativa contempló un período de transición de seis meses, que finaliza el 30 de noviembre de 2026, durante el cual las administradoras deben cumplir simultáneamente con las obligaciones de reporte establecidas en el MSI de Fondos y aquellas contenidas en las Circulares N°1333, N°1581, N°1603, N°1693, N°1782, N°1850 y N°1998, y en el Oficio Circular N°481 de 2005.

En este contexto, el proyecto normativo propone extender el período de transición de seis a trece meses, manteniendo vigentes las referidas circulares y el oficio circular hasta el 30 de junio de 2027.

De aprobarse la propuesta, las administradoras deberán mantener ambos sistemas de reporte hasta esa fecha y, a partir del 1 de julio de 2027, informar exclusivamente conforme al MSI de Fondos.

Según señala la CMF, esta modificación busca otorgar un plazo adicional para consolidar los procesos operativos y mecanismos de validación del nuevo sistema, favoreciendo una transición gradual hacia su implementación definitiva.

El proyecto normativo se encuentra disponible para consulta pública en el sitio web de la CMF, pudiendo los interesados presentar sus comentarios y observaciones hasta el 2 de noviembre de 2026.