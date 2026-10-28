ARTICLE · 28 OCTOBER 2026
CMF lanza Sandbox Tecnológico ATENA para avanzar en la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas
Carey
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La Comisión para el Mercado Financiero de Chile lanza ATENA, un sandbox tecnológico que permitirá a las instituciones financieras probar sus desarrollos e integraciones en un ambiente controlado. Esta infraestructura representa un avance crucial en la preparación para el Sistema de Finanzas Abiertas establecido por la Ley Fintech, con operación prevista para julio de 2027.
La Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”), con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, lanzó el Sandbox Tecnológico ATENA (Ambiente Tecnológico de Experimentación y Nuevas Aplicaciones), una infraestructura que permitirá a las instituciones probar sus desarrollos e integraciones en un ambiente seguro y controlado, como parte de su preparación para participar en el Sistema de Finanzas Abiertas (“SFA”).
El lanzamiento constituye un nuevo hito en la implementación del SFA establecido por la Ley N°21.521 o Ley Fintech y regulado por la Norma de Carácter General N°514 y sus modificaciones. ATENA permitirá avanzar desde la adecuación normativa y tecnológica hacia la realización de pruebas de interoperabilidad antes de la entrada en operación del SFA, prevista para julio de 2027.
Aspectos clave:
- Pruebas técnicas y de integración: Las instituciones podrán probar anticipadamente sus desarrollos y verificar su adecuación a los estándares técnicos establecidos para el SFA.
- Interoperabilidad: ATENA permitirá realizar pruebas de interoperabilidad entre los distintos componentes y participantes del SFA antes de operar en producción.
- Directorio de Participantes: Las instituciones podrán probar procesos de identificación de participantes, credenciales digitales y las interacciones necesarias para establecer relaciones de confianza dentro del SFA.
- Preparación para la entrada en operación: El Sandbox permitirá identificar tempranamente eventuales dificultades técnicas y avanzar en el cumplimiento de los requisitos necesarios para participar en el SFA.
La CMF invitó a las instituciones del ecosistema financiero a utilizar ATENA para probar sus componentes e integraciones, conocer el funcionamiento del Directorio de Participantes y avanzar en su preparación para la entrada en operación del SFA.
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