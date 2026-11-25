Le projet de loi C-39, Loi concernant certaines mesures visant à renforcer l’économie (le Projet de loi), propose des modifications à plusieurs lois fédérales, notamment au cadre réglementaire du secteur ferroviaire canadien. Le Projet de loi a été déposé le 21 septembre 2026 par le ministre des Transports (le Ministre). Le 8 octobre 2026, le Projet de loi a franchi l'étape de la deuxième lecture et a été renvoyé au comité pour examen.

La partie 2 du Projet de loi, intitulée « Maintenir le Canada en mouvement », est divisée en huit sections et propose une série de modifications visant à moderniser le système de transport et les chaînes d’approvisionnement du Canada, à réduire les goulots d’étranglement dans le secteur des transports, à faciliter les investissements dans les infrastructures commerciales et à accroître la certitude réglementaire pour les acteurs du secteur. Dans l’ensemble, ces mesures s’inscrivent dans le cadre des efforts continus du gouvernement fédéral visant à améliorer l’infrastructure de commerce et de transport du Canada et à soutenir la croissance économique.

Trois de ces modifications proposées pourraient avoir d’importantes répercussions sur les exploitants, les utilisateurs et les investisseurs du secteur ferroviaire, puisqu’elles élargiraient les exceptions à l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’Office des transports du Canada (l’Office) pour certains travaux de construction ferroviaire, établiraient un régime d’interconnexion d’une durée de quatre ans dans la région des Prairies et modifieraient le processus d’autorisation applicable aux modifications et à certaines opérations visant des ponts et tunnels internationaux.

Ce billet de blogue examine chacune de ces modifications et leurs répercussions concrètes dans le contexte du cheminement législatif du Projet de loi.

Élargissement des exceptions à l’obligation d’obtenir une autorisation pour les travaux de construction ferroviaire

La partie III de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10 (LTC) s’applique aux activités ferroviaires de compétence fédérale, notamment aux chemins de fer internationaux et interprovinciaux. Sous réserve de certaines exceptions, une compagnie de chemin de fer ne peut construire une ligne de chemin de fer sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’Office.

Lorsqu’il examine une demande d’autorisation de construction, l’Office détermine si l’emplacement proposé de la ligne de chemin de fer est convenable, compte tenu des besoins en matière de service et d’exploitation ferroviaires et des intérêts des localités qui seront touchées par celle-ci (l’Exigence d’autorisation).

La LTC renferme présentement deux exceptions à l’Exigence d’autorisation. L’autorisation de l’Office n’est pas nécessaire lorsque la nouvelle ligne de chemin de fer :

est construite à l’intérieur du droit de passage d’une ligne de chemin de fer existante;

ou, s’il s’agit d’une ligne de chemin de fer d’au plus 3 kilomètres de long, est construite à 100 mètres ou moins de l’axe d’une telle ligne.

Comment le Projet de loi C-39 élargirait-il les exceptions?

L’article 207 du Projet de loi élargirait la portée de cette dernière exception en augmentant les seuils actuels de distance et de longueur. En vertu du seuil proposé, aucune autorisation de l’Office ne serait requise pour la construction d’une ligne de chemin de fer si celle-ci elle est située à 300 mètres ou moins de l’axe d’une ligne de chemin de fer existante, et ce, sur une distance d’au plus 5 kilomètres.

Le Projet de loi fournit des précisions supplémentaires sur la manière dont ces nouveaux paramètres seront mesurés. Seule la portion de la nouvelle ligne de chemin de fer située à l’extérieur du droit de passage existant sera prise en compte dans le calcul des seuils de 300 mètres et de 5 kilomètres. De plus, si la ligne de chemin de fer existante est réalignée aux fins des travaux de construction, la distance entre la nouvelle ligne et l’axe de la ligne existante doit être mesurée avant le réalignement.

Une nouvelle exception pour les « projets désignés »

L’article 207 du Projet de loi prévoit également une nouvelle exception distincte. Lorsqu’une ligne de chemin de fer est un « projet désigné » au titre de la Loi sur l’évaluation d’impact, L.C. 2019, ch. 28, art. 1 (LEI), à l’égard duquel le ministre de l’Environnement a délivré une déclaration conformément à la LEI, une autorisation distincte de l’Office en vertu de la LTC ne serait plus requise.

Par conséquent, le Projet de loi élargirait les exceptions à l’Exigence d’autorisation prévue par la LTC, en élargissant les circonstances dans lesquelles une compagnie de chemin de fer peut construire une ligne de chemin de fer sans l’autorisation de l’Office. L’exception existante pour la construction dans le droit de passage d’une ligne de chemin de fer existante demeurerait inchangée, tandis que le seuil de proximité élargi et la nouvelle exception fondée sur la LEI offriraient deux possibilités de procéder sans que le projet soit assujetti à l’Exigence d’autorisation.

Nouvelle zone d’interconnexion dans les provinces des Prairies

L’interconnexion désigne le processus par lequel le trafic des lignes d’une compagnie de chemin de fer est transféré à celles d’une autre à un lieu de correspondance et, lorsque la LTC s’applique, est effectué conformément aux exigences des règlements applicables et au prix pour l’interconnexion établi par l’Office.

Dans le cadre actuel de la LTC, les règles légales liées à l’interconnexion s’appliquent uniformément à toutes les provinces où le point d’origine ou le point de destination est situé dans un rayon de 30 kilomètres d’un lieu de correspondance. Les parties intéressées peuvent également demander à l’Office de décider qu’un point d’origine ou un point de destination situé à l’extérieur d’un tel rayon de 30 kilomètres est réputé situé à l’intérieur de la limite prescrite s’il est suffisamment près d’un lieu de correspondance.

Dans les deux cas, l’Office peut ordonner aux compagnies de chemin de fer d’effectuer l’interconnexion du trafic et peut également leur ordonner de fournir des installations raisonnables pour faciliter l’interconnexion du trafic dans les deux directions au lieu de correspondance. Dans de tels cas, une compagnie de chemin de fer doit transférer le trafic au lieu de correspondance conformément au prix par wagon pour l’interconnexion fixé annuellement par l’Office.

Ce qui changerait avec le projet de loi C-39

Le Projet de loi propose de modifier la LTC afin d’établir une zone d’interconnexion dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta (les provinces des Prairies) dans le cadre d’un projet pilote temporaire d’une durée de quatre ans.

En vertu de la modification proposée, le pouvoir actuel de l’Office en matière d’interconnexion serait élargi afin d’inclure le pouvoir d’ordonner à une compagnie de chemin de fer de procéder à l’interconnexion d’un transport continu dont le point d’origine ou le point de destination est situé dans les provinces des Prairies et est situé à l’extérieur du rayon de 30 kilomètres, mais dans un rayon de 160 kilomètres d’un lieu de correspondance situé dans l’une de ces provinces (la zone d’interconnexion des Prairies).

Projets pilotes antérieurs en matière d’interconnexion

La zone d’interconnexion des Prairies proposée constituerait la troisième extension temporaire de la limite d’interconnexion dans les provinces des Prairies.

La première a été instaurée en 2014 par la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain, L.C. 2014, ch. 8, qui a fait passer la limite de 30 kilomètres à 160 kilomètres à la suite de retards dans le transport du grain attribuables à des conditions hivernales rigoureuses et à une récolte de grain record. Cette mesure a expiré en 2017.

En 2023, un projet pilote essentiellement semblable a été instauré par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, qui a de nouveau fait passer la limite d’interconnexion dans les provinces des Prairies de 30 kilomètres à 160 kilomètres. Le projet pilote de 2023 est resté en vigueur jusqu’au 20 mars 2025.

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada a critiqué la proposition de 2023, se disant préoccupée par le fait que la manutention supplémentaire nécessaire pour transférer les wagons entre les transporteurs ferroviaires accroîtrait la congestion, prolongerait les temps de transit et augmenterait les coûts dans l’ensemble du réseau ferroviaire. Canadian Pacific Kansas City Limited (CPKC) s’est également opposée à la mesure pour des raisons analogues, ajoutant qu’elle conférerait aux transporteurs ferroviaires américains un avantage concurrentiel en leur permettant d’étendre davantage leurs services sur le réseau ferroviaire canadien à un prix réglementé fondé sur les coûts, tandis que les chemins de fer canadiens ne bénéficient d’aucun accès équivalent aux États-Unis. CPKC a également soutenu que cette mesure entraînerait le déplacement d’emplois et d’investissements du Canada vers les États-Unis.

Qu’en serait-il des prix et des exigences en matière de rapports?

À l’instar du régime de référence, le trafic relevant de la zone d’interconnexion des Prairies ne pouvait être transféré au lieu de correspondance que conformément à la réglementation applicable et au prix fixé pour l’interconnexion.

Pour mettre en œuvre le régime étendu, l’Office serait tenu d’établir le prix par wagon pour l’interconnexion pour la zone d’interconnexion des Prairies et de publier ce prix ainsi que la méthode de calcul connexe dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur de la disposition proposée.

Le régime étendu s’accompagnerait également de la codification de nouvelles exigences en matière de rapports afin de permettre au Ministre d’évaluer les effets de la zone d’interconnexion des Prairies.

Selon la modification proposée à la LTC dans le Projet de loi, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (une filiale en propriété exclusive de CPKC) et tout expéditeur dont le trafic est transféré conformément au nouveau prix pour l’interconnexion applicable dans les provinces des Prairies seraient tenus de remettre au Ministre des renseignements sur le trafic transporté par wagon, conformément aux modalités établies dans les lignes directrices ministérielles.

Quand la zone d’interconnexion des Prairies entrerait-elle en vigueur?

L’échéancier lié à la zone d’interconnexion des Prairies proposée demeure incertain. Même si le Projet de loi indique que le régime s’appliquera pendant quatre ans à compter de son entrée en vigueur, le document d’information connexe du gouvernement du Canada précise que la mesure « n’entrera en vigueur » que « lorsque les relations commerciales avec les États-Unis seront suffisamment fiables ». Par conséquent, le délai de quatre ans peut ne pas commencer à courir automatiquement dès la sanction royale.

Approbations simplifiées pour les ponts et tunnels internationaux

Le trafic lié au transport transfrontalier de marchandises entre le Canada et les États-Unis repose sur une infrastructure internationale spécialisée, notamment des ponts et des tunnels ferroviaires internationaux.

Le Projet de loi propose des modifications à la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, L.C. 2007, ch. 1 (LPTI), qui régit la construction, la modification, l’exploitation et la propriété de telles infrastructures. En vertu de la LPTI, l’expression « pont ou tunnel international » désigne non seulement les ponts et les tunnels qui relient un endroit au Canada à un endroit situé à l’extérieur du Canada, mais aussi les approches et les installations connexes au pont ou au tunnel.

À l’heure actuelle, en vertu de la LPTI, l’agrément officiel du gouverneur en conseil est requis pour tout projet de construction ou de modification d’un pont ou d’un tunnel international, ainsi que pour son achat, son acquisition ou son exploitation, et pour les changements de contrôle visant une entité qui en est propriétaire ou qui en assure l’exploitation.

Quels changements le Projet de loi C-39 apporterait-il?

Le Projet de loi propose de simplifier ce cadre réglementaire en conférant au Ministre le pouvoir d’autoriser précisément les projets de modification visant les ponts et tunnels internationaux existants ainsi que les opérations liées à leur achat, à leur exploitation ou à un changement de contrôle.

En vertu des modifications proposées, le Ministre pourrait approuver un projet de modification d’un pont ou d’un tunnel international existant, mais conserverait également le pouvoir discrétionnaire de soumettre la demande à l’agrément du gouverneur en conseil.

Par conséquent, les améliorations d’ordre structurel et autres modifications semblables apportées à des ponts et tunnels internationaux existants (comme le pont ferroviaire International de Sault Ste. Marie et le pont ferroviaire international, appelé International Railway Bridge) peuvent être approuvées par le Ministre, au lieu de nécessiter l’agrément du gouverneur en conseil. Toutefois, le pouvoir lié à la construction d’un nouveau pont ou tunnel international continuerait de relever du gouverneur en conseil.

Considérations pratiques

Pour les compagnies de chemin de fer et les promoteurs d’infrastructures

Les exceptions élargies à la LTC permettraient de construire certaines lignes de chemin de fer sans l’autorisation de l’Office, de sorte que l’examen par l’Office de l’emplacement de la ligne et de ses répercussions sur les intérêts locaux ne serait pas requis.

Dans le même ordre d’idées, les modifications apportées aux ponts ou aux tunnels ferroviaires internationaux existants pourraient être mises en œuvre selon la procédure d’autorisation ministérielle proposée, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’agrément du gouverneur en conseil.

Toutefois, les modifications proposées n’auraient d’incidence que sur la nécessité d’obtenir l’autorisation de l’Office en vertu de la LTC et sur le pouvoir d’autorisation en vertu de la LPTI. Les autres autorisations, permis et exigences réglementaires applicables à l’échelle fédérale, provinciale, territoriale et locale continueraient de s’appliquer.

Pour les expéditeurs et les compagnies de chemin de fer dans les provinces des Prairies

Le trafic dont le point d’origine ou le point de destination se trouve dans la zone d’interconnexion des Prairies pourrait faire l’objet d’une ordonnance d’interconnexion de l’Office pendant la durée de quatre ans du régime.

Tout transfert de ce trafic au lieu de correspondance devra être conforme aux règlements applicables et au prix pour l’interconnexion fixé par l’Office pour la zone.

Par conséquent, le régime, y compris ses nouvelles exigences en matière de rapports, peut également constituer un élément pertinent d’une vérification diligente dans le cadre de fusions, d’acquisitions et de financements faisant intervenir des compagnies de chemin de fer ou des expéditeurs ayant du trafic dans les provinces des Prairies.

Perspectives

Dans leur ensemble, les modifications proposées simplifieraient l’autorisation de certains projets d’infrastructure ferroviaire et élargiraient temporairement le régime légal d’interconnexion dans les provinces des Prairies.

L’Association des chemins de fer du Canada (ACFC) a accueilli favorablement l’élargissement proposé des exceptions géographiques à l’Exigence d’autorisation, affirmant que ce changement contribuerait à accélérer l’ajout de nouvelles capacités ferroviaires en réduisant ce qu’elle considère comme des processus réglementaires redondants. Parallèlement, l’ACFC a critiqué la proposition de création d’une zone d’interconnexion des Prairies, car l’approche suivie pour son entrée en vigueur crée une incertitude persistante en matière de réglementation et d’investissement.

Au fur et à mesure du cheminement législatif du Projet de loi, les compagnies de chemin de fer, les promoteurs d’infrastructures et les expéditeurs qui évaluent de manière proactive les effets éventuels de ces mesures seront mieux placés pour organiser leurs projets, leurs activités et leurs opérations autour du nouveau cadre, si les modifications entrent en vigueur.

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