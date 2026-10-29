Héritage | Saison 2

C’est dans cet esprit qu’Héritage retrace l’histoire de Fasken à travers celles et ceux qui l’ont vécue et façonnée. Après une première saison consacrée à la période allant de 1907 à la fin des années 1970, cette nouvelle production poursuit le récit, de 1976 à aujourd’hui, en explorant les grandes transformations qui ont marqué le cabinet.

Au fil de leurs souvenirs, des figures d’hier et d’aujourd’hui reviennent sur les moments marquants, les défis et les décisions qui ont accompagné l’évolution du cabinet. Leurs témoignages font revivre une histoire collective, mais surtout une histoire humaine, faite de rencontres, de relations et d’ambitions partagées.

Héritage n'est pas seulement une série sur notre passé. C'est une série sur l'ADN unique de notre cabinet, sur les personnes qui ont bâti Fasken et sur celles qui continuent, chaque jour, d'en écrire l'histoire.

Du milieu des années 1970 à l’aube du nouveau millénaire, Fasken prend de l’expansion et pose les bases de son développement futur. Ceux et celles qui ont vécu cette période reviennent sur les décisions déterminantes, l’évolution de la culture du cabinet et les personnes qui ont ouvert la voie aux générations suivantes.

Les voix de la saison 2

Redécouvrir la saison 1

Produite en 2017, la saison 1 vous invite à remonter aux origines de Fasken et à découvrir les premières décennies de notre histoire, de 1907 à la fin des années 1970.

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