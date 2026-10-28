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ARTICLE · 28 OCTOBER 2026

复审台湾和韩国进口的小型电力变压器的关税

Millar Kreklewetz
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The Canadian International Trade Tribunal has initiated an expiry review of anti-dumping and countervailing duties on certain small power transformers from Taiwan and South Korea. This review will determine whether trade protection measures implemented in 2021 should be extended for another five years or allowed to expire, with interested parties required to submit participation notices by October 16.

CanadaInternational Law
Robert Kreklewetz
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Jim Zhou
Jim Zhou

复审台湾和韩国进口的小型电力变压器的关税

有意参与者得在10月16日提交通知书

请点击此处下载本文的PDF版本

EXPIRY REVIEW: SMALL POWER TRANSFORMERS

CITT TO REVIEW ANTI-DUMPING DUTIES ON CERTAIN SMALL POWER TRANSFORMERS

For the English Version of this Report, please click here.

2026年10月1日，加拿大国际贸易法庭（“CITT”）宣布启动对来自中国台湾和韩国的某些小型电力变压器反倾销和反补贴措施的到期复审（“复审”）。CITT将通过此次复审，决定从2021年起实施的贸易保护措施是否需再延长五年，或让它到期失效。

下文将解释此次复审的内容、运作方式，以及电力变压器行业的有关者如何可以参与复审过程。

什么是到期复审？

复审的目的是确定根据《特别进口措施法》（“SIMA”）目前征收的反倾销税（“ADD”）和反补贴税（“CVD”）是否有必要继续保护加拿大国内市场。此决定将会影响相应措施是否会被续期，被续期但会被修改，或者让它到期失效。

当CITT认定某些进口商品在加拿大市场的售价低于其正常价值并且会对加拿大本土竞争对手造成损害时，就会实施ADD/CVD。一旦生效，这些措施通常持续五年。五年后会进行复审及确认，如果ADD/CVD失效，是否会存在持续的倾销或补贴行为。其次，CITT会根据行业意见，判断此类潜在倾销或补贴是否会对加拿大本土竞争对手造成损害。

2021年CITT的反倾销税和反补贴税措施

CITT 于2021 年首次对来自中国台湾（出口价格的21.3%）和韩国（出口价格的73.1%）的某些小型电力变压器征收了ADD/CVD。这些ADD/CVD的到期失效意味着加拿大市场可能会受到不可忽视的影响。

与所有审查一样，CITT 将根据参与审查的国内外行业成员的意见做出裁决。

如何参与？

有意参与者得在2026 年10 月16 日前提交参与通知。对于加拿大国内生产商而言，这是一个争取继续享有SIMA 保护的机会。对于国外生产商而言，这可能是一个重新开放加拿大市场或者寻求个别产品豁免的机会。

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要点总结

CITT正在审查现行来自中国台湾和韩国的部分小型电力变压器征收的关税。加拿大本土和国外生产商均可参与。此类审查通常每五年举行一次，因此这是一次难得的机会。有意参与者必须在2026年10月16日前提交参与通知。

如需就范围裁定获得帮助，请点击此处.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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