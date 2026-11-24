Les mécanismes de rémunération des hauts dirigeants au Canada posent souvent des défis complexes en raison des modifications apportées régulièrement à la législation fiscale, à la réglementation des valeurs mobilières et au droit de l’emploi. Des développements récents ont fait ressortir des considérations importantes que doivent prendre en compte les employeurs lorsqu’ils mettent en place des programmes incitatifs fondés sur des titres de capitaux propres, administrent des régimes de rémunération et traitent les droits des employés en cas de cessation d’emploi.

Voici cinq considérations pratiques à l’intention des employeurs et des membres de services juridiques internes chargés de réexaminer les mécanismes de rémunération de leurs hauts dirigeants.