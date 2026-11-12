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ARTICLE · 12 NOVEMBER 2026

Les femmes qui influencent l’avenir du droit : Cinq leçons sur le leadership et la croissance professionnelle

McCarthy Tétrault
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McCarthy Tétrault LLP provides a broad range of legal services, delivering strategic and...

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Leading women lawyers from private practice and in-house roles share candid insights on effective leadership, career development strategies, and the evolving role of legal advisors in today's complex business environment.

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Valerie Prather
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Laura Gill
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Alyson Goldman
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Carly Kist
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Le 7 octobre 2026, McCarthy Tétrault a tenu l’événement Women Shaping the Future of Law, lors duquel des femmes leaders – au sein de pratiques privées ou de certains secteurs – ont parlé de leadership, de développement de carrière et de l’évolution du rôle de conseiller(ère)s juridiques.

Animée par l’associée Valerie Prather, la table ronde réunissait les personnes suivantes :

  • Susan Anderson, première vice‑présidente, Affaires juridiques, avocate générale et secrétaire générale, Cenovus Energy;
  • Stephanie Uhlich, avocate générale et vice‑présidente, Affaires juridiques, LNG Canada;
  • Laura Gill, Associée et leader, groupe de pratique Litige et résolution des différends (Calgary);
  • Alyson Goldman, Associée, Droit des affaires (Calgary).

Les panélistes se sont exprimées en toute franchise sur les expériences qui ont forgé leur carrière, les compétences qui leur ont permis de réussir, et les leçons qu’elles ont tirées de leur parcours.

Plusieurs thèmes sont ressortis des échanges.

1. Il n’est pas nécessaire d’avoir réponse à tout

Pour exercer un leadership efficace, il ne faut pas tant avoir réponse à tout que savoir écouter, comprendre l’objectif ultime et déléguer efficacement. Les leaders efficaces savent repérer les personnes aux compétences pertinentes et leur poser les bonnes questions, instaurer un environnement permettant aux membres de l’équipe de viser l’excellence, et coordonner les connaissances de tout le monde pour produire un résultat cohérent.

2. La confiance et la communication sont essentielles pour mobiliser les personnes

Face aux situations complexes, les leaders doivent comprendre les intérêts et les motivations des différentes parties prenantes, créer un climat de confiance et définir clairement les attentes, même s’il faut passer par des discussions difficiles. Les équipes juridiques apportent une valeur ajoutée, car leur travail dépasse les frontières organisationnelles et culturelles, ce qui facilite la mobilisation autour d’un objectif commun.

3. Les conseils juridiques complexes doivent être clairs, objectifs et exploitables

Dans des environnements qui évoluent rapidement, et où tout fait l’objet d’une surveillance étroite, les conseiller(ère)s juridiques peuvent apporter une valeur ajoutée aux clients en adoptant un comportement posé et pondéré, et en appuyant leur expertise sur des faits objectifs. Il faut être en mesure de synthétiser des analyses complexes sous forme de présentations concises et faciles à assimiler, pour aider les décisionnaires à comprendre rapidement les risques, les options et les compromis.

4. La croissance professionnelle commence souvent lorsque l’on sort de sa zone de confort

Accepter un rôle important ou un mandat qui sort de l’ordinaire peut représenter une occasion de développer son agilité professionnelle et d’élargir sa vision des affaires. Un leadership efficace repose sur la collaboration, l’apprentissage continu et la volonté de collaborer, autant de qualités que l’on peut acquérir et renforcer en acceptant des expériences et des responsabilités qui peuvent paraître intimidantes au premier abord.

5. L’authenticité et les relations ouvrent la voie à des possibilités durables

Pour faire évoluer sa carrière, il faut se concentrer sur ce que l’on peut contrôler – faire preuve de réactivité, développer son expertise et produire un travail de grande qualité – tout en cultivant des relations professionnelles authentiques. On doit aussi entretenir des réseaux externes, s’entourer des pair(e)s et de mentor(e)s qui nous soutiennent, et élaborer une stratégie personnelle en matière de développement des affaires pour asseoir sa crédibilité, tisser des relations à long terme et générer des possibilités durables.

Réflexions finales

Ces femmes leaders incarnent la grande influence que certaines avocates exercent jour après jour sur le monde des affaires et la profession juridique. Grâce à des réflexions sincères et des idées pratiques, les panélistes ont offert de précieux conseils pour surmonter les défis en misant sur la perspective, les forces et les possibilités uniques que les femmes peuvent apporter, dans la pratique du droit en particulier et les postes de direction en général.

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