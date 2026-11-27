Les employeurs doivent souvent composer simultanément avec des enquêtes en milieu de travail découlant de plaintes d’employés et avec des enjeux de protection de la vie privée. Pour gérer diverses obligations qui se chevauchent, il faut établir des priorités, veiller à la protection des droits des employés, ainsi que prendre des décisions pragmatiques qui minimisent les risques juridiques et réputationnels.

Voici cinq considérations clés que les employeurs devraient prendre en compte pour trouver un juste équilibre entre diverses obligations concurrentes :