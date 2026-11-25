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O Conexões Inteligentes, videocast do Cescon Barrieu, apresenta uma série especial gravada durante o Tech Day, reunindo sócios, executivos e especialistas para discutir as transformações que estão moldando o futuro dos negócios e da tecnologia.

Neste episódio, os sócios Ricardo Gaillard e Matheus Fernandes recebem Oliver Patel para uma conversa sobre as oportunidades e os desafios trazidos pela Inteligência Artificial.

À medida que a IA se torna cada vez mais presente nas atividades empresariais, as organizações são desafiadas a repensar processos, ampliar a produtividade e combinar capacidades tecnológicas com o julgamento humano para gerar valor duradouro e vantagem competitiva.

[Oliver Patel está participando desta palestra em caráter pessoal. As opiniões e perspectivas apresentadas refletem exclusivamente seus pontos de vista e não representam a posição de seu empregador ou de qualquer outra organização à qual esteja vinculado.]

Confira alguns dos principais insights da conversa.