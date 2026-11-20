Hospitais e entidades beneficentes que recorrem à antecipação de créditos judiciais enfrentam um cenário de maior complexidade regulatória, em razão de novas restrições para investimentos de FIDCs em determinados direitos creditórios e de discussões no âmbito do CNJ sobre novas exigências para a cessão de precatórios. As medidas podem impactar a liquidez desses ativos, aumentar custos transacionais e dificultar a antecipação de recursos por instituições do setor de saúde.

Em matéria publicada pela Veja, Daniel Longa analisou o tema. A publicação destaca os potenciais impactos das mudanças regulatórias sobre operações envolvendo créditos judiciais e precatórios, abordando possíveis efeitos na atratividade desses ativos para investidores, nos prazos de negociação e nas condições de financiamento para hospitais e entidades beneficentes.