ARTICLE · 20 NOVEMBER 2026
VEJA | Hospitais enfrentam duplo aperto para antecipar créditos judiciais
Hospitals and charitable entities in Brazil face increasing regulatory complexity when seeking to anticipate judicial credits, as new restrictions on FIDC investments in certain receivables and CNJ discussions...
Hospitais e entidades beneficentes que recorrem à antecipação de créditos judiciais enfrentam um cenário de maior complexidade regulatória, em razão de novas restrições para investimentos de FIDCs em determinados direitos creditórios e de discussões no âmbito do CNJ sobre novas exigências para a cessão de precatórios. As medidas podem impactar a liquidez desses ativos, aumentar custos transacionais e dificultar a antecipação de recursos por instituições do setor de saúde.
Em matéria publicada pela Veja, Daniel Longa analisou o tema. A publicação destaca os potenciais impactos das mudanças regulatórias sobre operações envolvendo créditos judiciais e precatórios, abordando possíveis efeitos na atratividade desses ativos para investidores, nos prazos de negociação e nas condições de financiamento para hospitais e entidades beneficentes.
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