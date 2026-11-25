A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio da Resolução CVM nº 237, de 23 de dezembro de 2025, tornou obrigatória para as companhias abertas a adoção do Pronunciamento Técnico CPC 51 – Apresentação e Divulgação nas Demonstrações Contábeis (“CPC 51”), correlato à norma internacional IFRS 18, aplicável aos exercícios sociais iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2027. O CPC 51 promove uma das mais amplas reformulações das últimas décadas na estrutura da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e nas notas explicativas. Entre as principais mudanças, destacam-se: (i) a classificação das receitas e despesas em cinco categorias (operacional, de investimento, de financiamento, de tributos sobre o lucro e de operações descontinuadas); (ii) a apresentação de totais e subtotais obrigatórios, como o “lucro ou prejuízo operacional” e o “lucro ou prejuízo antes de financiamento e tributos sobre o lucro”; e (iii) a exigência de divulgação, em nota explicativa, das medidas de desempenho definidas pela administração.

Impactos da Resolução CVM nº 237 (CPC 51) nos covenants financeiros

Como reflexo direto, entidades com dívidas bilaterais ou emitidas no mercado de capitais, cujos instrumentos prevejam o acompanhamento de indicadores financeiros comumente utilizados no mercado, tais como EBITDA e dívida líquida, poderão ser impactadas pela adoção do CPC 51. Isso ocorre porque a definição desses indicadores nos respectivos instrumentos, em muitos casos, remete à nomenclatura de rubricas da DRE que, a partir da entrada em vigor do CPC 51, serão alteradas, reclassificadas ou reformuladas. O grau de impacto dependerá da redação de cada instrumento, inclusive da existência de cláusulas que determinem a apuração dos índices com base nas práticas contábeis vigentes na data de sua celebração.

Em virtude dessas mudanças, recomenda-se que as entidades revisem seus instrumentos de dívida vigentes e, conforme aplicável, avaliem, junto aos respectivos credores, agentes fiduciários, companhias securitizadoras e demais participantes envolvidos, como se dará a apuração prática e o cálculo desses índices financeiros sob a nova sistemática contábil.

Conforme o caso, podem surgir riscos relevantes, como o de certos índices financeiros deixarem de ser calculáveis nos termos previstos nos instrumentos de dívida ou o de os cálculos realizados por credores, agentes fiduciários e companhias securitizadoras divergirem dos cálculos realizados pelos respectivos devedores, com potenciais reflexos sobre hipóteses de vencimento antecipado.

Além disso, interpretações distintas sobre a apuração dos índices previstos em instrumentos de dívida poderão demandar a repactuação das fórmulas, de modo a preservar a substância econômica dos instrumentos vigentes, inclusive, conforme o caso, mediante a celebração de aditamentos com os respectivos credores.

Considerando a complexidade e a eventual pulverização de investidores em determinadas dívidas, que pode exigir a convocação de assembleias de titulares e a observância dos respectivos quóruns de deliberação, bem como os potenciais impactos decorrentes da adoção do CPC 51, é recomendável que os devedores iniciem desde já a avaliação das medidas cabíveis, antes da entrada em vigor do novo pronunciamento, em 1º de janeiro de 2027.

A nossa equipe de Bancário e Mercado de Capitais permanece à inteira disposição para apoiar na análise desses impactos e na condução das discussões necessárias.

Acesse aqui a Resolução CVM nº 237 e aqui o Pronunciamento Técnico CPC 51.