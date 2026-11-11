VIDEO · 11 NOVEMBER 2026
Conexões Inteligentes: O novo ciclo de VC e M&A no Tech Day (Video)
Sócios do Cescon Barrieu e executivos da G5 Partners e Oria Capital exploram como o mercado de Venture Capital e M&A está evoluindo em um ambiente mais seletivo.
O Conexões Inteligentes, videocast do Cescon Barrieu, apresenta uma série especial gravada durante o Tech Day, reunindo sócios, executivos e especialistas para discutir as transformações que estão moldando o futuro dos negócios e da tecnologia.
Neste episódio, os sócios Ricardo Gaillard e Fernando Xavier recebem Edoardo Freschet, Diretor de M&A na G5 Partners, e Barbara Raymundo, Sócia na Oria Capital e CFO da Zenvia, para compartilhar suas perspectivas sobre o novo ciclo de Venture Capital e M&A.
Em um cenário mais seletivo, investidores buscam empresas com fundamentos sólidos, eficiência e capacidade de geração de valor, enquanto a inteligência artificial segue transformando modelos de negócio e redefinindo vantagens competitivas.
Confira também o episódio completo no Spotify.
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