Log in or register
Share on LinkedInShare on LinkedIn

VIDEO · 11 NOVEMBER 2026

Conexões Inteligentes: O novo ciclo de VC e M&A no Tech Day (Video)

Cescon Barrieu
Explore more from Cescon Barrieu

Sócios do Cescon Barrieu e executivos da G5 Partners e Oria Capital exploram como o mercado de Venture Capital e M&A está evoluindo em um ambiente mais seletivo.

BrazilFinance and Banking
Fernando Pinto Xavier Filho
Fernando Pinto Xavier Filho
Ricardo Gaillard
Ricardo Gaillard

O Conexões Inteligentes, videocast do Cescon Barrieu, apresenta uma série especial gravada durante o Tech Day, reunindo sócios, executivos e especialistas para discutir as transformações que estão moldando o futuro dos negócios e da tecnologia.

Neste episódio, os sócios Ricardo Gaillard e Fernando Xavier recebem Edoardo Freschet, Diretor de M&A na G5 Partners, e Barbara Raymundo, Sócia na Oria Capital e CFO da Zenvia, para compartilhar suas perspectivas sobre o novo ciclo de Venture Capital e M&A.

Em um cenário mais seletivo, investidores buscam empresas com fundamentos sólidos, eficiência e capacidade de geração de valor, enquanto a inteligência artificial segue transformando modelos de negócio e redefinindo vantagens competitivas.

Confira também o episódio completo no Spotify.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

View source

Related Articles

Legal Intelligence Newsletters: sign up for the latest legal and regulatory news on your chosen topics

Read more about

Related Comparative Guides

See more popular content from

Article

CMN restringe aquisição de créditos judiciais e arbitrais por FIDCs

A partir de 13 de outubro de 2026, o Conselho Monetário Nacional estabeleceu novas restrições significativas para FIDCs e FIC-FIDCs na aquisição de créditos decorrentes de ações judiciais e procedimentos arbitrais. A medida exige que créditos possuam liquidez, certeza e exigibilidade em caráter definitivo, incluindo trânsito em julgado, impactando profundamente o mercado de special situations e legal claims no Brasil.
BrazilFinance and Banking
KLA Advogados
KLA Advogados