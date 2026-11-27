Neste trimestre, a agenda regulatória da saúde foi marcada por dois movimentos centrais: a modernização das regras da Anvisa – com o sandbox regulatório, a revisão das normas de publicidade, a regulamentação da venda por plataformas digitais e a nova etapa do SNCR – e o avanço da transformação digital do SUS. Somam-se a isso os impactos da reforma tributária na precificação de medicamentos, que exigem atenção imediata das empresas. A seguir, destacamos os principais temas e seus efeitos práticos para o setor.

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Reforma tributária muda o cálculo do preço dos medicamentos e CMED apresenta novo modelo

Autoras: Renata Fialho de Oliveira; Beatriz Marconi; Julyana Moreira da Costa

Em 22 de setembro de 2026, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos ("CMED") apresentou ao setor sua proposta de modelo de formação do Preço Fábrica (PF) – o valor máximo que fabricantes e distribuidores podem cobrar – adaptado à reforma tributária. Pela proposta, o PF será fixado sem tributos. A CBS e o IBS, novos tributos sobre o consumo, serão somados a esse valor e destacados na nota fiscal, como exige a Lei Complementar nº 214/2025. O ICMS continuará a ser acrescido até sua extinção. A metodologia do Preço Máximo ao Consumidor ("PMC") ainda está em estudo.

A reforma também muda a tributação dos medicamentos. As atuais listas positiva, negativa e neutra de PIS/Cofins deixarão de existir. Em seu lugar, os medicamentos terão alíquota de CBS e IBS zerada – caso de linhas de cuidado como doenças raras, oncologia, diabetes e doenças cardiovasculares – ou reduzida em 60%, regra geral para os demais. A CMED analisa mais de 11.277 registros indicados pelo setor para essas listas, que devem ser enviadas à Receita Federal antes de dezembro. Para novembro estão previstos testes no sistema Sammed, uma nota orientativa e a resolução sobre o tema. A transição será gradual: a CBS começa em 2027, o IBS substitui o ICMS e o ISS entre 2029 e 2032, e o novo sistema estará completo em 2033.

Para as empresas, a mudança afeta diretamente a precificação e pode gerar litígios. Já há liminares que impedem a inclusão da CBS e do IBS na base de cálculo do ICMS. Por isso, o setor pediu à CMED que divulgue em detalhe como os preços e os tributos serão compostos.

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Anvisa tende a avançar na regulamentação da venda e entrega de medicamentos por plataformas digitais

Autoras: Renata Fialho de Oliveira; Beatriz Marconi; Thais Cristina de Jesus

Em agosto, após a publicação da Lei Federal nº 15.357/2026 (que permite que farmácias utilizem canais de comércio eletrônico para a logística e a entrega de medicamento), a Anvisa revogou medidas preventivas impostas a plataformas como iFood, Rappi, Mercado Livre e Americanas, mas esclareceu que a venda de medicamentos nesses ambientes continua restrita a farmácias e drogarias licenciadas – entendimento reforçado pelo Conselho Federal de Farmácia ("CFF").

Ainda, a Agência aprovou a abertura de processo regulatório sobre o tema, que tratará de rastreabilidade, armazenamento e transporte e da divisão de responsabilidades entre farmácias e plataformas.

Dessa forma, embora a lei já admita o uso de plataformas digitais, os contornos práticos dessa atuação dependem da regulamentação da Anvisa, que definirá os requisitos e responsabilidades de cada agente da cadeia. O tema deve, portanto, seguir em destaque nos próximos meses, sobretudo para farmácias, marketplaces, empresas de logística e demais participantes do ecossistema digital de saúde.

Enquanto a regulamentação não é publicada, farmácias e plataformas devem revisar seus contratos, especialmente quanto à alocação de responsabilidades por armazenamento, transporte, rastreabilidade e atendimento às normas sanitárias aplicáveis.

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Laboratórios de controle de qualidade têm um ano para se adequar às novas exigências da Anvisa

Autoras: Renata Fialho de Oliveira; Beatriz Marconi; Julyana Moreira da Costa

Em 28 de agosto de 2026, a Anvisa publicou a RDC nº 1.039/2026, que reúne em uma única norma as regras para laboratórios que fazem ensaios de controle de qualidade em produtos sujeitos à vigilância sanitária, sejam públicos ou privados, independentes ou mantidos por fabricantes, importadores e distribuidores. A RDC revoga as RDCs nº 512/2021 e nº 928/2024 e altera a RDC nº 703/2022. A norma já está em vigor, e os laboratórios têm até agosto de 2027 para se adequar.

Todos os laboratórios abrangidos devem ter licença sanitária, Responsável Técnico e sistema de gestão da qualidade conforme a ABNT NBR ISO/IEC 17025. Os que analisam medicamentos e vacinas devem seguir também o guia de boas práticas da OMS. Laboratórios internos, que fazem ensaios como parte das atividades já licenciadas do estabelecimento, não precisam de licença sanitária própria.

Laboratórios prestadores de serviço que analisam lotes de produtos acabados devem se habilitar na Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde ("Reblas"). A habilitação vale por quatro anos e é considerada concedida se a Anvisa não responder em 60 dias. Já o credenciamento para análises fiscais e de controle não está disponível para laboratórios de fabricantes, importadores, fracionadores e distribuidores. Quem não se adequar à ISO/IEC 17025 e ao guia da OMS no prazo estará sujeito a infração sanitária.

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Anvisa inicia nova etapa do SNCR, com emissão e controle eletrônico de receitas

Autoras: Renata Fialho de Oliveira; Beatriz Marconi; Brenda Medeiros Barroso

Desde 30 de setembro de 2026, o Sistema Nacional de Controle de Receituários ("SNCR") permite a emissão eletrônica de Notificações de Receita A, B e B2 e das relativas a retinoides sistêmicos e talidomida – antes restritas ao papel –, além de Receitas de Controle Especial e Sujeitas à Retenção, como as de antimicrobianos e agonistas de GLP-1.

A emissão eletrônica é facultativa e as receitas em papel seguem válidas. A partir de 30 de outubro de 2026, as Receitas de Controle Especial e Sujeitas à Retenção emitidas eletronicamente deverão estar integradas ao SNCR, no qual farmácias e drogarias poderão verificar sua autenticidade e registrar seu uso.

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Anvisa abre consultas públicas para revisar regras de processamento e reutilização de dispositivos médicos

Autoras: Renata Fialho de Oliveira; Beatriz Marconi; Brenda Medeiros Barroso

Em 24 de setembro de 2026, a Anvisa abriu quatro consultas públicas para atualizar as regras de processamento e reutilização de dispositivos médicos, sobre:

enquadramento dos dispositivos como de uso único ou reutilizáveis, com definição das hipóteses em que o reuso será vedado e das informações que os fabricantes deverão fornecer (CP nº 1.423/2026);

boas práticas de processamento em serviços de saúde (CP nº 1.420/2026);

boas práticas para empresas processadoras que prestam serviços a estabelecimentos de saúde (CP nº 1.421/2026); e

diretrizes de garantia da qualidade para elaboração, validação, monitoramento e controle dos protocolos de processamento (CP nº 1.422/2026).

As mudanças afetam fabricantes, hospitais, clínicas e empresas processadoras, que poderão ter de rever rotulagem, instruções de uso, protocolos internos e contratos de terceirização do processamento. A implementação será acompanhada por indicadores baseados em inspeções sanitárias, notificações de eventos adversos e registros de regularização. As contribuições podem ser enviadas até 28 de janeiro de 2027.

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Anvisa abre consulta pública sobre norma geral para uso de sandbox regulatório

Autoras: Renata Fialho de Oliveira; Beatriz Marconi; Brenda Medeiros Barroso

Em 30 de setembro de 2026, a Diretoria Colegiada da Anvisa aprovou o Relatório de Análise de Impacto Regulatório sobre o tema e autorizou a Consulta Pública nº 1.427/2026, que submete à sociedade proposta de RDC com regras gerais para o sandbox regulatório (Ambiente Regulatório Experimental). Trata-se de ambiente controlado em que soluções inovadoras sujeitas à vigilância sanitária, mas que esbarram em barreiras regulatórias, podem ser testadas sob condições específicas e por prazo determinado.

A novidade é a criação de uma norma única, aplicável a todas as áreas da Anvisa, em substituição à criação de sandboxes caso a caso – modelo já usado no projeto-piloto de personalização de cosméticos e no sandbox de cannabis medicinal, instituído em fevereiro de 2026. Pela minuta, o ingresso dependerá de Autorização Temporária aprovada pela Diretoria Colegiada e de Protocolo de Flexibilização Regulatória Experimental firmado entre a Anvisa e a empresa participante.

Para empresas com produtos ou serviços inovadores que não se encaixam bem nas regras atuais, a norma pode abrir um caminho estruturado para testar soluções com a Agência antes de uma regulamentação definitiva. As contribuições à consulta pública podem ser enviadas até 11 de dezembro de 2026.

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ANS propõe regra mais flexível para suspender a venda de planos de saúde

Autoras: Renata Fialho de Oliveira; Beatriz Marconi; Julyana Moreira da Costa

Em 9 de outubro de 2026, a ANS apresentou proposta de revisão do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que pode levar à suspensão da venda de novos planos. O monitoramento, baseado nas Notificações de Intermediação Preliminar ("NIPs"), está suspenso desde agosto de 2025.

Hoje, basta que a operadora piore nos indicadores ou melhore menos de 10% para ter a comercialização suspensa.

Pela proposta, que passará por consulta pública, serão exigidos dois ciclos consecutivos de piora, operadoras com qualquer melhora deixarão de ser penalizadas e a suspensão cautelar não se aplicará às operadoras exclusivamente odontológicas.

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Anvisa revisitará regras de publicidade aplicáveis a alimentos e medicamentos

Autoras: Renata Fialho de Oliveira; Beatriz Marconi; Thais Cristina de Jesus

Em agosto de 2026, a Anvisa abriu processos regulatórios para revisar a RDC nº 96/2008, sobre publicidade de medicamentos, e a RDC nº 24/2010, sobre publicidade de alimentos, por considerá-las desatualizadas diante da expansão das tecnologias digitais e do comércio eletrônico. A revisão pode afetar especialmente a divulgação de produtos em meios digitais por empresas farmacêuticas, alimentícias e de tecnologia.

A discussão ocorre em meio a questionamentos judiciais sobre os limites da competência da Anvisa em matéria de publicidade, objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7.788, em trâmite no Supremo Tribunal Federal ("STF"), que discute o poder da Agência para regulamentar a publicidade de medicamentos e de alimentos considerados nocivos à saúde.

Ainda não há propostas concretas de alteração. No entanto, a abertura dos processos indica que a modernização das regras de publicidade deve ganhar relevância na agenda regulatória da Anvisa nos próximos meses.

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Cosméticos artesanais ganham regras próprias e dispensa de registro na Anvisa

Autoras: Renata Fialho de Oliveira; Beatriz Marconi; Julyana Moreira da Costa

A Anvisa aprovou a RDC nº 1.045/2026 e a IN nº 474/2026, que regulamentam a Lei nº 15.154/2025 e dispensam de regularização prévia na Agência produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes artesanais, como sabonetes e xampus sólidos, óleos corporais, perfumes de base alcoólica e desodorantes em barra.

Os produtores devem seguir Boas Práticas de Fabricação simplificadas, com rotulagem obrigatória, validade máxima de 12 meses e apenas alegações simples (limpeza, hidratação e perfumação), sem apelos terapêuticos.

As normas entram em vigor em 4 de dezembro de 2026.

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Anvisa ajusta regras de coleta itinerante e supervisão em serviços de análises clínicas

Autoras: Renata Fialho de Oliveira; Beatriz Marconi; Julyana Moreira da Costa

A RDC nº 1.043/2026, republicada em 15 de outubro de 2026 e já em vigor, ajusta a RDC nº 978/2025, marco regulatório dos serviços de Exames de Análises Clínicas ("EAC"). O serviço itinerante fica restrito a atividades esporádicas ou sazonais, realizadas por Postos de Coleta e Serviços Tipo III, e a supervisão remota do pessoal técnico só é admitida, com registro documentado, em Centrais de Distribuição que manipulam apenas embalagens secundárias ou terciárias.

A norma também proíbe que Consultórios Isolados (Serviço Tipo II) recebam material biológico de outros serviços de EAC. Os laboratórios devem revisar suas rotinas de coleta e supervisão.

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CFM alerta para riscos éticos e legais relacionados à prescrição de tirzepatida manipulada irregularmente e de medicamentos sem registro sanitário

Autoras: Renata Fialho de Oliveira; Beatriz Marconi; Thais Cristina de Jesus

Em agosto de 2026, o Conselho Federal de Medicina ("CFM") publicou nota de alerta sobre as consequências éticas e legais de prescrever, indicar ou facilitar o acesso a medicamentos sem registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ("Anvisa") ou comercializados em desacordo com a legislação sanitária. O alerta abrange também a tirzepatida manipulada sem observância das normas sanitárias – em especial as Boas Práticas de Manipulação da RDC nº 67/2007 – ou a partir de insumos de procedência irregular.

Os médicos envolvidos podem responder a processo ético-profissional, sem prejuízo das responsabilidades administrativa, civil e penal. Na prática, a prescrição de tirzepatida deve se limitar a produtos regularmente autorizados e disponíveis no mercado brasileiro.

O alerta também repercute indiretamente sobre farmácias de manipulação e fornecedores de insumos, que podem responder administrativamente perante a vigilância sanitária e, em casos mais graves, criminalmente, inclusive nos termos do art. 273 do Código Penal.

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Recente movimento da ANS sinaliza avanço de estudos regulatórios sobre cartões de desconto em saúde

Autoras: Renata Fialho de Oliveira; Beatriz Marconi; Thais Cristina de Jesus

Em agosto, a Agência Nacional de Saúde Suplementar ("ANS") ampliou, no âmbito do Chamamento Público nº 4/2026, a coleta de informações sobre cartões de desconto em saúde, cartões pré-pagos, clínicas populares, serviços por assinatura e modelos semelhantes – mercado que hoje não se enquadra no conceito de plano privado de assistência à saúde. O objetivo é avaliar se uma regulação é necessária e qual seria seu alcance.

O movimento ocorre após o Superior Tribunal de Justiça ("STJ") reconhecer a competência da ANS para regular e fiscalizar essas atividades. Embora ainda não haja proposta normativa, empresas do segmento devem acompanhar as discussões, que podem resultar em um marco regulatório próprio.

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Anvisa abre seleção de projetos de novos medicamentos para iniciativa de aconselhamento regulatório

Autoras: Renata Fialho de Oliveira; Beatriz Marconi; Brenda Medeiros Barroso

Em 24 de setembro de 2026, a Anvisa publicou o Edital de Chamamento nº 7/2026 para selecionar até 8 (oito) projetos de novos medicamentos (6 (seis) vagas prioritárias para desenvolvedores nacionais) que receberão aconselhamento regulatório no desenvolvimento de estudos clínicos confirmatórios no Brasil.

Entre os critérios estão relevância clínica, produção nacional, origem em programas públicos de pesquisa e foco em necessidades médicas não atendidas ou doenças negligenciadas.

Inspirada no programa PRIME da Agência Europeia de Medicamentos ("EMA"), a iniciativa permite discutir antecipadamente questões científicas e regulatórias com a Anvisa, dando mais previsibilidade ao desenvolvimento clínico. As inscrições vão até 23 de novembro de 2026.

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Anvisa atualiza diretrizes para relatórios de farmacovigilância sobre benefício-risco de medicamentos

Autoras: Renata Fialho de Oliveira; Beatriz Marconi; Thais Cristina de Jesus

A Anvisa atualizou as orientações para elaboração dos Relatórios Periódicos de Avaliação Benefício-Risco ("RPBR"), documentos de farmacovigilância em que os detentores de registro consolidam dados de segurança, efetividade e novos sinais de risco dos medicamentos após sua comercialização. O tema é disciplinado pela RDC nº 406/2020 e pela Instrução Normativa nº 63/2020, alinhadas ao Guia E2C(R2) do International Council for Harmonisation ("ICH").

Para os detentores de registro, a atualização reforça a necessidade de processos estruturados de monitoramento de segurança e de comunicação tempestiva à Anvisa de alterações relevantes na relação benefício-risco de seus produtos.

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CFM atualiza regras para direção técnica em serviços médicos privados

Autoras: Renata Fialho de Oliveira; Beatriz Marconi; Thais Cristina de Jesus

A Resolução CFM nº 2.467/2026 atualiza as regras de direção técnica de serviços médicos privados como perícia, auditoria médica, saúde do trabalhador, medicina do tráfego, unidades transfusionais, bancos de sangue e postos de coleta.

Com a mudança, um mesmo diretor técnico pode responder por até 10 (dez) unidades, desde que, somadas, não ultrapassem 30 médicos; nos serviços de saúde do trabalhador, mantém-se o limite de 3 (três) unidades.

Voltada a estabelecimentos de menor porte e baixa complexidade, a mudança permite reorganizações administrativas, mas não altera as responsabilidades do diretor técnico, o que exige atenção à governança e à supervisão das unidades.

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Compartilhamento de áreas produtivas: Anvisa dá o primeiro passo rumo a uma nova regulamentação

Autoras: Renata Fialho de Oliveira; Beatriz Marconi; Julyana Moreira da Costa

Entre 6 e 26 de outubro de 2026, a Anvisa realizou consulta com vigilâncias sanitárias, empresas e entidades do setor sobre práticas, dificuldades e aspectos técnicos e econômicos do compartilhamento de áreas produtivas.

As contribuições subsidiarão a Análise de Impacto Regulatório ("AIR") do tema, previsto na Agenda Regulatória 2026–2027.

Ainda não há minuta, mas a futura norma pode ampliar ou restringir o uso de uma mesma área fabril para diferentes categorias de produtos – como medicamentos, cosméticos e saneantes –, com impacto direto em custos e planejamento. O próximo passo é a conclusão da AIR, seguida de consulta pública, momento em que as empresas poderão apresentar contribuições formais.

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Inteligência artificial em pesquisas com seres humanos ganha diretrizes éticas e ferramenta de avaliação de risco

Autoras: Renata Fialho de Oliveira; Beatriz Marconi; Julyana Moreira da Costa

Em 16 de setembro de 2026, a Instância Nacional de Ética em Pesquisa ("Inaep") aprovou guia de diretrizes éticas para pesquisas com seres humanos que utilizam inteligência artificial, com base em referências da OMS e da MHRA, do Reino Unido. A avaliação deve ser proporcional ao risco e abranger todo o ciclo de vida do sistema, com atenção à proteção dos dados sigilosos dos participantes.

A Inaep criou também a MARIAH, ferramenta eletrônica de classificação de riscos. O guia, o Caderno Referencial e a MARIAH serão testados por seis meses e poderão dar origem a regulamentação específica.

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Anvisa suspende temporariamente Nota Técnica sobre serviços de estética

Autoras: Renata Fialho de Oliveira; Beatriz Marconi; Brenda Medeiros Barroso

Em setembro de 2026, a Anvisa suspendeu temporariamente a Nota Técnica nº 2/2024/SEI/GGTES/DIRE3/ANVISA, que orienta a fiscalização sanitária de serviços de estética e embelezamento, enquanto um Grupo de Trabalho avalia sua possível alteração.

Segundo a Agência, a suspensão não autoriza práticas ou produtos proibidos nem altera as normas sanitárias e profissionais aplicáveis ao setor. Licenciamento e fiscalização seguem a cargo das vigilâncias sanitárias locais.

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Anvisa institui Câmara Técnica de Direito Sanitário

Autoras: Renata Fialho de Oliveira; Beatriz Marconi; Brenda Medeiros Barroso

Em 24 de agosto de 2026, a Anvisa instituiu a Câmara Técnica de Direito Sanitário ("CATDS"), órgão consultivo e multidisciplinar criado para apoiar a Agência na análise jurídica de temas regulatórios complexos. Seus 12 integrantes foram nomeados pela Portaria nº 940/2026.

Entre suas atribuições estão aprimorar a fundamentação das normas e decisões da Anvisa, acompanhar os desafios trazidos por novas tecnologias em saúde e oferecer subsídios em questões ligadas à judicialização da saúde. A Câmara também deverá elaborar estudos sobre temas emergentes e acompanhar a jurisprudência nacional e internacional.

Como as manifestações da CATDS não são vinculantes, a Câmara não cria obrigações diretas para o setor regulado. Ainda assim, ao reforçar a base jurídica das normas e decisões da Agência, ela pode influenciar a forma como a Anvisa interpreta e aplica a regulação sanitária e reduzir a margem para questionamentos judiciais, o que interessa diretamente às empresas sujeitas à vigilância sanitária.

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Conselho Nacional de Saúde aprova Política Nacional de Informação e Saúde Digital

Autoras: Renata Fialho de Oliveira; Beatriz Marconi; Thais Cristina de Jesus

O Conselho Nacional de Saúde ("CNS") aprovou, por unanimidade, a Política Nacional de Informação e Saúde Digital ("PNISD"), com diretrizes para a transformação digital do SUS. Entre os objetivos estão a integração dos históricos clínicos dos pacientes, a interoperabilidade entre os níveis de atenção, a ampliação da telessaúde e investimentos em capacitação, inovação e governança de dados, conforme discutido na 381ª Reunião Ordinária do CNS.

A política se soma a iniciativas como a expansão da RNDS e a Nuvem Soberana do SUS e reforça a observância da LGPD e das regras de segurança da informação no setor.

A PNISD ainda depende de [formalização por resolução do CNS/homologação pelo Ministério da Saúde] e, por ora, tem caráter de diretriz, sem criar obrigações diretas para o setor privado. Ainda assim, deve orientar futuras normas sobre telessaúde, prontuário eletrônico e compartilhamento de dados.

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Ministério da Saúde avança na implementação da Nuvem Soberana do SUS

Autoras: Renata Fialho de Oliveira; Beatriz Marconi; Thais Cristina de Jesus

O Ministério da Saúde ("MS") iniciou, em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados ("Serpro"), a implementação da Nuvem Soberana do SUS, para que dados e sistemas estratégicos da saúde pública sejam armazenados e processados no Brasil, sob a lei brasileira. A primeira fase abrange a Rede Nacional de Dados em Saúde ("RNDS"), com mais de 5 bilhões de registros, e o Cadastro Nacional de Usuários do SUS ("CadSUS").

A medida busca reforçar a segurança, a interoperabilidade e a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados ("LGPD") e pode servir de base para novos serviços digitais no setor, ainda que sem efeitos imediatos para os usuários.

Para empresas de tecnologia em saúde, laboratórios e hospitais que se integram à RNDS, a iniciativa pode trazer, no médio prazo, novos requisitos de interoperabilidade, segurança e localização de dados, o que recomenda acompanhar as próximas fases do projeto.