ARTICLE · 26 NOVEMBER 2026
Conheça As Iniciativas Da Nossa Agenda Ambiental, Social E De Governança
Cescon Barrieu presents its latest ESG Book, demonstrating how legal intelligence serves shared value through detailed environmental, social, and governance initiatives. The publication outlines the firm's key sustainability practices and maps each initiative to the United Nations Sustainable Development Goals.
Acreditamos que a inteligência jurídica deve estar a serviço do valor compartilhado. Por isso, apresentamos a nova edição do nosso Book ESG, que reflete o nosso compromisso contínuo com as práticas ambientais, sociais e de governança.
O material detalha as nossas principais iniciativas e o alinhamento de cada uma delas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.
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