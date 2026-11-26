Acreditamos que a inteligência jurídica deve estar a serviço do valor compartilhado. Por isso, apresentamos a nova edição do nosso Book ESG, que reflete o nosso compromisso contínuo com as práticas ambientais, sociais e de governança.

O material detalha as nossas principais iniciativas e o alinhamento de cada uma delas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

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