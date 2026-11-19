Die Finanzierungsstrukturen moderner Unternehmensgruppen weisen selbst bei soliden Ratings eine hohe Komplexität und ausgeprägte Heterogenität auf. Im Krisenfall, wenn die finanzielle Stabilität ins Wanken gerät, gilt es, prioritär die Liquidität des Unternehmens abzusichern und die Fremdverbindlichkeiten an der tatsächlichen Schuldentragfähigkeit auszurichten.

Eine erfolgreiche Sanierung basiert dabei im Regelfall auf einer ganzheitlichen Strategie: Neben operativen, strategischen und ertragswirtschaftlichen Maßnahmen müssen auch finanzwirtschaftliche Sanierungsschritte (wie Liquiditätsstärkungen und Regulierung der Fremdkapitalseite) gesetzt werden. Manchmal treten dabei auch Überlegungen hinsichtlich erforderlicher Eigenkapitalquoten im Verhältnis zu Dritten (wie Kunden und öffentliche Stellen für die Vergabe von Aufträgen) hinzu.

Ein zentrales und in der Praxis bewährtes Instrument dieser finanziellen Restrukturierung ist die Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital – der sogenannte Debt‑to‑Equity‑Swap.

1.Ganzheitliche Analyse und strategische Weichenstellung

Jeder finanzwirtschaftliche Sanierungsschritt erfordert im ersten Schritt eine fundierte Analyse des Krisenunternehmens oder der gesamten Unternehmensgruppe. Nur so lassen sich die wesentlichen Parameter identifizieren, die über den Erfolg oder das Scheitern der Restrukturierung entscheiden.

Steht fest, dass die Fremdkapitallast reguliert werden muss, bietet der Debt‑to‑Equity‑Swap eine wirksame Möglichkeit zur Entlastung der Passivseite der Bilanz. Die konkrete Umsetzung eines solchen Forderungstauschs kann jedoch – je nach den individuellen Notwendigkeiten im Einzelfall – sehr stark divergieren.

2.Klassischer Debt-to-Equity-Swap und seine Grenzen

Beim klassischen Debt-to-Equity-Swap vereinbaren die Parteien einen direkten Tausch: Die Forderungsrechte der Kreditgeber gegenüber dem Unternehmen werden gegen bestehende Anteilsrechte am Unternehmen getauscht. Die Kreditgeber verzichten im Gegenzug für die Anteilsübertragung auf ihre Forderungen gegenüber dem Unternehmen.

In der Praxis ist dieser Weg für Gläubiger nicht immer attraktiv. Der Grund dafür ist das Risiko bei einem Scheitern der Sanierung:

Mit dem Erlass erlöschen die Forderungen gegenüber dem Unternehmen. Sollte die Sanierung des Unternehmens scheitern, können die Gläubiger keine Ansprüche mehr gegenüber dem Schuldner geltend machen.

Zudem bedeutet der Wechsel vom Fremdkapitalgeber zum Eigenkapitalgeber eine grundlegende Rollenänderung. Die neue Rolle als Gesellschafter bedarf immer auch einer entsprechenden (rechtlichen) Ausgestaltung (insbesondere auch der Berücksichtigung regulatorischer Einflüsse) und der Definition von Verhaltensregeln (zB in Form eines Code of Conduct).

3.Strukturierte Alternativen zum klassischen Forderungstausch

3.1 Schuldübernahme durch Gesellschafter („Hive-up“-Transaktion)

In dieser Struktur übernimmt ein (gegebenenfalls auch nur mittelbarer) Gesellschafter des Krisenunternehmens dessen bestehende Verbindlichkeiten im Wege einer Schuldübernahme, wodurch sich das Fremdkapital auf Ebene des Unternehmens verringert und eine strukturelle Nachrangigkeit entsteht.

RückzahlungsanspruchDem übernehmenden Gesellschafter steht durch die Schuldübernahme in der Regel ein Anspruch auf Rückzahlung in Höhe der übernommenen Schuld gegenüber dem Unternehmen zu. Wirtschaftliches EigenkapitalDamit dieser Anspruch auf Ebene des operativen Unternehmens als wirtschaftliches Eigenkapital gewertet werden kann, muss er zwingend gemäß § 67 Abs 3 IO nachrangig gestellt werden. KonzernperspektiveDiese Struktur reduziert zwar die Verbindlichkeiten des Krisenunternehmens, lässt jedoch die Verbindlichkeiten der steuerlich konsolidierten Unternehmensgruppe völlig unverändert

3.2 Besserungsschein

Der Besserungsschein ermöglicht eine vorübergehende Entlastung ohne sofortige Verwässerung der Gesellschafterstruktur. Das Unternehmen gibt als Gegenleistung für einen Forderungsverzicht des Gläubigers einen Besserungsschein an diesen aus.

Die BedingungDer Forderungsverzicht des Gläubigers ist auflösend bedingt. Er steht unter der Bedingung, dass das Unternehmen in der Zukunft individuell vereinbarte wirtschaftliche Ziele oder Kennzahlen erreicht. WirkungWerden diese Ziele erreicht, wird die Verbindlichkeit (gegebenenfalls einschließlich Zinsen) wieder zur Rückzahlung fällig. EinschränkungDieses Instrument stellt lediglich eine bedingte und damit vorübergehende Bilanzentlastung dar. Eine Ausgabe neuer Anteile durch das Unternehmen erfolgt hierbei nicht.

3.3 Virtuelle Gewinnbeteiligungsscheine (Virtual Profit Participation)

Dieses Modell nutzt eine Zwischenholding (HoldCo), um die Gläubiger am Eigenkapitalwert zu beteiligen.

AblaufDer Kreditgeber verkauft seine Forderung gegen das Krisenunternehmen an eine dritte Gesellschaft (HoldCo). InstrumentIm Gegenzug gibt diese dritte Gesellschaft den Kreditgebern ein eigenkapitalähnliches Instrument aus. BilanzwirkungDie HoldCo bringt die erworbene Forderung anschließend in die Kapitalrücklage des Unternehmens ein. Dies führt zu einer Beteiligung des Gläubigers am Eigenkapitalwert des Unternehmens.

3.4 Qualifizierte Nachrangigkeit

Eine weitere Möglichkeit ist die qualifizierte Nachrangstellung von Forderungen. Die konkrete Strukturierung ist an die jeweiligen Erfordernisse anzupassen (zB qualifiziert nachrangig gemäß § 67 Abs 3 IO, mit definierter Laufzeit oder auflösend bedingt mit einer wirtschaftlichen Erholung des Unternehmens oder der Insolvenz).

4.Rahmenwerk

Ein Debt-to-Equity-Swap kann nicht isoliert betrachtet werden. Unabhängig von seiner konkreten Ausgestaltung muss er zwingend in ein taugliches Restrukturierungskonzept eingepasst werden.

Dieses Konzept muss durch entsprechende wirtschaftliche Bestätigungen gestützt werden – in Österreich insbesondere durch eine fundierte Fortbestehensprognose (oder vergleichbare Prognosen anderer Rechtsordnungen). Flankiert werden muss dieser Prozess zudem immer auch von einer umfassenden steuerlichen Beurteilung.

Ein wesentlicher strategischer Aspekt bei internationalen Restrukturierungen ist die Möglichkeit, einen Debt-to-Equity-Swap auch bereits im Rahmen von vorinsolvenzlichen Verfahren auch gegen den Willen von Anteilseignern durchzusetzen. In spezifischen Fallkonstellationen mit Auslandsbezug ist ein Debt‑to‑Equity‑Swap auch gegen den Willen einzelner Stakeholder möglich.

5.Fazit

Der Debt-to-Equity-Swap in seinen verschiedensten Ausprägungen ist ein taugliches und in der Praxis gerne in Anspruch genommenes Restrukturierungsinstrument. Seine konkrete Umsetzung hält jedoch eine Vielzahl von Fallstricken aus rechtlicher, wirtschaftlicher und steuerlicher Sicht bereit. Bei entsprechender Berücksichtigung dieser Hürden sind jedoch zielgenaue, interessensadäquate Lösungen erzielbar, die dem Unternehmen eine tragfähige Zukunftsperspektive eröffnen.