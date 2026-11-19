VerKRÄG 2026: Neue Regeln für Verbraucherkredite ab November 2026

Am 20.11.2026 tritt das Verbraucherkreditgesetz 2026 (VKrG 2026) in Kraft. Es ist das Kernstück des bereits kundgemachten Verbraucherkreditrechts-Änderungsgesetzes 2026 (VerKRÄG 2026, BGBl. I Nr. 36/2026) und setzt die Richtlinie (EU) 2023/2225 über Verbraucherkreditverträge in Österreich um. Das bisherige Verbraucherkreditgesetz tritt mit Ablauf des 19.11.2026 außer Kraft, bleibt für zuvor geschlossene Verträge aber grundsätzlich weiter maßgeblich (Art. 1 VerKRÄG 2026; § 45 VKrG 2026).

Die Reform betrifft nicht nur Banken und klassische Ratenkredite. Je nach Ausge-staltung können nun auch Zahlungsaufschübe im Handel, digitale Finanzierungsan-gebote und bestimmte Leasingverträge unter die neuen Regeln fallen. Für Unter-nehmen wird daher entscheidend sein, zunächst ihre Produkte richtig einzuordnen und anschließend Werbung, Vertragsunterlagen und Abschlussprozesse entspre-chend anzupassen.

Erweiterter Anwendungsbereich: Auch der Handel ist betroffen

Der Anwendungsbereich der Bestimmungen für Verbraucherkredite wurde deutlich erweitert.

Das VKrG 2026 erfasst nun Verbraucherkreditverträge zwischen einem Unterneh-mer als Kreditgeber und einer natürlichen Person, die zu einem Zweck außerhalb ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt. Die Regeln für Verbrau-cherkreditverträge gelten dabei grundsätzlich auch für Zahlungsaufschübe und sonstige Finanzierungshilfen, die ein Unternehmer einem Verbraucher gewährt.

Ob Ratenkauf- und „Buy now, pay later“-Modelle darunterfallen, wird in Zukunft anhand ihrer konkreten Gestaltung zu prüfen sein (§§ 2, 6 und 39 VKrG 2026). Denn nicht jeder Zahlungsaufschub löst die im VKrG 2026 vorgesehenen Pflichten aus. Eine Ausnahme besteht etwa, wenn der Warenlieferant oder Dienstleister selbst, ohne Kreditangebot eines Dritten, einen zins- und gebührenfreien Zah-lungsaufschub gewährt und der Preis binnen 50 Tagen nach Lieferung oder Leis-tung vollständig zu zahlen ist, wobei begrenzte Kosten bei Zahlungsverzug mög-lich bleiben.

Bietet ein Unternehmen, das kein Kleinstunternehmen und kein kleines oder mitt-leres Unternehmen ist, Dienstleistungen der Informationsgesellschaft für Fernab-satzverträge mit Verbrauchern an, gelten zusätzliche Voraussetzungen: Kein Drit-ter darf die Forderung erwerben, und die Zahlung muss bereits binnen 14 Tagen nach Lieferung oder Leistung vollständig erfolgen (§ 39 Abs. 2 Z 3 VKrG 2026).

Auch Kredite unter EUR 200, sind nicht allein wegen ihrer Höhe generell ausge-nommen. Bei ihnen entfallen bestimmte zusätzliche Angaben in der Werbung und bestimmte ergänzende vorvertragliche Informationen. Dasselbe gilt für Kredite, die binnen drei Monaten zurückzuzahlen sind und nur geringe Kosten verursachen. Als Finanzierungshilfen gelten zudem bestimmte entgeltliche Verbraucherleasing-verträge, etwa bei einer Erwerbsoption oder einer Vereinbarung, nach der der Verbraucher für einen bestimmten Restwert der Sache einzustehen hat (§ 8 Abs. 2, § 10 Abs. 5 und § 41 Abs. 1 VKrG 2026).

Die wesentlichen Änderungen

Werbung und vorvertragliche Information

Kreditwerbung muss in Zukunft einen klaren und auffallenden Warnhinweis ent-halten. Sobald eine Werbung Zinssätze oder andere auf die Kreditkosten bezogene Zahlen nennt, sind zusätzlich Standardinformationen anhand eines repräsentativen Beispiels anzugeben, insbesondere Sollzinssatz, Gesamtkreditbetrag und effekti-ver Jahreszins. Unzulässig ist jedoch Werbung, die etwa suggeriert, ein Kredit verbessere die finanzielle Situation des Verbrauchers oder bestehende Kredite seien für die Prüfung eines Antrags unerheblich (§ 8 VKrG 2026).

Bevor Verbraucher durch einen Vertrag oder ein Angebot gebunden sind, müssen sie rechtzeitig klare und verständliche Informationen erhalten, um Kreditangebote vergleichen zu können. Dafür ist grundsätzlich das Formular „Europäische Stan-dardinformationen für Kreditierungen nach dem Verbraucherkreditgesetz“ nach Anhang I auf Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger nach Wahl des Verbrauchers zu verwenden. Wesentliche Angaben, darunter Kreditbetrag, Lauf-zeit, Zinsen, Gesamtbetrag und Kosten bei Zahlungsverzug, sind auffallend im ersten Teil des Formulars darzustellen. Dies hat grundsätzlich auf einer Seite, falls nötig auf höchstens zwei Seiten zu erfolgen. Während für bestimmte Verein-barungen über Stundungen und Rückzahlungsmodalitäten stattdessen das Formu-lar nach Anhang II vorgesehen ist, enthält Anhang III die Vorgaben zur Berech-nung des effektiven Jahreszinses (§§ 10, 11 und 42 VKrG 2026).

Aktive Zustimmung und Grenzen für Kopplungsgeschäfte

Ein Verbraucherkredit darf nicht ohne vorherige Anforderung und ausdrückliche Zustimmung des Verbrauchers gewährt werden. Voreingestellte Optionen wie vor-angekreuzte Kästchen begründen weder für den Kreditvertrag noch für eine Ne-benleistung eine Zustimmung. Der Verbraucher kann der Vereinbarung jedoch nachträglich zustimmen. Werden Kästchen verwendet, muss die Zustimmung durch eine eindeutige, freiwillige und informierte bestätigende Handlung für den konkreten Fall erfolgen. Das ist insbesondere für digitale Abschlussstrecken rele-vant (§§ 7 und 15 VKrG 2026).

Auch die gemeinsame Vermarktung von Krediten und Zusatzprodukten hat Gren-zen. Kopplungsgeschäfte, bei denen der Kredit nicht separat abgeschlossen wer-den kann, sind grundsätzlich unzulässig, wobei Ausnahmen insbesondere für Kon-ten mit gesetzlich bestimmten Zwecken und für einschlägige Versicherungen be-stehen. Verlangt der Kreditgeber unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit eine Versicherung, muss er eine Police eines anderen Anbieters mit gleichwertiger Garantieleistung ohne Änderung der angebotenen Kreditbedingungen akzeptieren. Kreditgeber und Versicherer müssen dem Verbraucher grundsätzlich mindestens drei Tage zum Vergleich der Versicherungsangebote einräumen und ihn darüber informieren. Ein früherer Abschluss ist auf ausdrücklichen Wunsch des Verbrau-chers möglich (§ 14 VKrG 2026).

Kreditwürdigkeit und automatisierte Entscheidungen

Vor Vertragsabschluss ist die Kreditwürdigkeit des Verbrauchers eingehend zu prüfen. Grundlage sind einschlägige und genaue Informationen über Einkommen, Ausgaben sowie weitere finanzielle und wirtschaftliche Umstände. Der Kreditgeber muss seine Prüfverfahren festlegen, dokumentieren und aufbewahren sowie die eingeholten Informationen dokumentieren. Soziale Netzwerke gelten nicht als zu-lässige externe Quelle für die Prüfung. Außerdem dürfen besondere Kategorien personenbezogener Daten dafür nicht verwendet werden. Ein Kredit darf nur be-reitgestellt werden, wenn die Prüfung ergibt, dass der Verbraucher seine Ver-pflichtungen voraussichtlich vertragsgemäß erfüllen kann (§ 17 VKrG 2026).

Wird ein Angebot auf Grundlage automatisierter Verarbeitung personenbezogener Daten personalisiert, ist der Verbraucher darüber zu informieren. Umfasst die Kreditwürdigkeitsprüfung eine solche Verarbeitung, kann er menschliches Eingrei-fen auf Seiten des Kreditgebers verlangen. Er hat insbesondere Anspruch auf ver-ständliche Erläuterungen der Prüfung einschließlich der Logik und Risiken der au-tomatisierten Verarbeitung, kann seinen Standpunkt darlegen und eine Überprü-fung der Kreditwürdigkeitsprüfung sowie der Entscheidung über die Kreditgewäh-rung erreichen (§§ 13 und 17 Abs. 5 VKrG 2026).

Rücktritt, vorzeitige Rückzahlung und Zahlungsschwierigkeiten

Verbraucher können von einem Kreditvertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurücktreten. Die Frist beginnt mit Vertragsabschluss oder, wenn Ver-tragsbedingungen und Pflichtinformationen nach § 20 VKrG 2026 erst später zuge-hen, mit deren Erhalt. Erhält der Verbraucher diese Unterlagen nicht, endet die Frist grundsätzlich spätestens zwölf Monate und 14 Tage nach Vertragsabschluss; diese Höchstfrist gilt nicht, wenn er nicht über sein Rücktrittsrecht belehrt wurde. Bei einem verbundenen Kredit für eine Ware kann ein Rückgaberecht mit voll-ständiger Erstattung, das länger als 14 Kalendertage besteht, die Rücktrittsfrist für den Kredit verlängern. Für Restwertleasing ohne Ankaufsrecht besteht kein Rücktrittsrecht.

Eine vollständige oder teilweise vorzeitige Rückzahlung ist grundsätzlich jederzeit möglich, wobei die Gesamtkreditkosten für die verbleibende Laufzeit zu ermäßi-gen sind. Eine angemessene und objektiv gerechtfertigte Entschädigung für unmit-telbar mit der vorzeitigen Rückzahlung zusammenhängende Kosten kommt nur unter gesetzlichen Voraussetzungen in Betracht. Sie ist insbesondere ausgeschlos-sen, wenn innerhalb von zwölf Monaten höchstens EUR 10.000, vorzeitig zurück-gezahlt werden, die Rückzahlung in einen Zeitraum ohne festen Sollzinssatz fällt oder der Kredit als Überziehungsmöglichkeit gewährt wurde. Soweit eine Entschä-digung zulässig ist, beträgt ihre Obergrenze 0,5 % des vorzeitig zurückgezahlten Betrags bei höchstens einem Jahr Restlaufzeit und sonst 1 %. Sie darf außerdem die Zinsen nicht übersteigen, die für den betreffenden Betrag bis zum Laufzeiten-de angefallen wären (§ 29 VKrG 2026).

Bei Zahlungsschwierigkeiten müssen Kreditgeber vor Einleitung eines Zwangsvoll-streckungsverfahrens je nach Sachlage angemessene, auf die individuellen Um-stände abgestimmte Nachsicht walten lassen. In Betracht kommen etwa eine Stundung, eine Laufzeitverlängerung oder eine Umschuldung. Verbraucher mit Schwierigkeiten bei der Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen sind an leicht zugängliche Schuldnerberatungsdienste zu verweisen. Für die Kürzung oder Strei-chung einer vereinbarten Überziehungsmöglichkeit oder einer geduldeten Über-schreitung gelten zusätzliche Regeln: Der Kreditgeber muss sie grundsätzlich mindestens 30 Tage vorher ankündigen und anschließend vor einer Zwangsvoll-streckung anbieten, den betroffenen, bereits in Anspruch genommenen Betrag oh-ne zusätzliche Kosten in zwölf gleichen Monatsraten zurückzuzahlen (§§ 31, 35 und 38 VKrG 2026).

Fazit

Für die verschiedenen an einem Verbraucherkredit beteiligten Personen lässt sich folgendes Fazit ziehen: