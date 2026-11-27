Ein bedeutender internationaler Ingenieurauftrag markiert einen Wendepunkt für Vietnams größtes Verkehrsinfrastrukturprojekt und eröffnet neue Möglichkeiten für internationale Investoren sowie deutsche Bahntechnik- und Spezialausrüstungshersteller.

Von Dr. Oliver Massmann

Partner und Generaldirektor, Duane Morris Vietnam LLC

International zugelassener Rechtsanwalt, Finanzbuchhalter und Wirtschaftsprüfer

22. November 2026

1. Wegweisende internationale Auftragsvergabe: Ein bedeutender Fortschritt

Vietnams Nord-Süd-Hochgeschwindigkeitsbahnprojekt mit einem Investitionsvolumen von 67,3 Milliarden US-Dollar hat einen wichtigen Meilenstein erreicht.

Am 22. November 2026 gab das südkoreanische Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr offiziell die Vergabe eines bedeutenden Planungs- und Ingenieurauftrags für das Projekt bekannt.

Vietnamesische Medien bestätigten unter Berufung auf die dem Bauministerium unterstellte Projektmanagementbehörde Thăng Long die Auswahl eines internationalen Konsortiums aus acht Mitgliedern für das Auftragspaket TV-02. Das erfolgreiche Angebot soll sich auf rund 10,24 Billionen VND (etwa 390 Millionen US-Dollar) belaufen.

Das von der französischen SYSTRA geführte Konsortium umfasst Korea National Railway, Yooshin Engineering, Sambo Engineering sowie die vietnamesischen Ingenieurunternehmen TEDI, TEDI SOUTH, TRICC und Hoàng Long.

Der auf 30 Monate angelegte Auftrag umfasst ingenieurtechnische Untersuchungen, die Erstellung der Machbarkeitsstudie, die technische Vorplanung (Front-End Engineering Design, FEED) und die Ausschreibungsunterlagen.

Die vollständige vietnamesische Vergabeentscheidung und der unterzeichnete Vertrag wurden bislang nicht unabhängig geprüft.

Warum dies wichtig ist: Das Konsortium wird an der Ausarbeitung technischer Anforderungen und der Vorbereitung künftiger Ausschreibungspakete mitwirken. Internationale Anbieter können nun die zuständigen technischen Ansprechpartner für einen rechtmäßigen frühzeitigen Fachaustausch klarer identifizieren.

2. Eine Investition von 67 Milliarden US-Dollar mit enormem industriellem Potenzial

Das von der vietnamesischen Nationalversammlung mit Beschluss Nr. 172/2024/QH15 grundsätzlich genehmigte Projekt umfasst:

1.541 Kilometer Strecke zwischen Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt.

Eine Auslegungsgeschwindigkeit von 350 km/h.

Vorläufig veranschlagte Investitionen von 67,3 Milliarden US-Dollar.

Eine moderne, zweigleisige Eisenbahnstrecke in Normalspur.

Umfangreiche Brücken, Tunnel, Bahnhöfe, Betriebswerke und Instandhaltungsanlagen.

Über den Bau hinaus könnte das Projekt über Jahrzehnte Nachfrage nach Eisenbahningenieurleistungen, Spezialmaschinen, Signaltechnik, Elektrifizierung, Instandhaltung, Sicherheitssystemen und technischen Dienstleistungen schaffen.

Die Chancen reichen weit über den Bau einer Bahnstrecke hinaus: Vietnam legt die Grundlagen für ein neues nationales Ökosystem der Bahntechnik und Bahnindustrie.

3. Große Chancen für deutsche und internationale Bahntechnik

Der internationale Planungsauftrag bietet Ausrüstungsherstellern eine wichtige Gelegenheit, sich auf künftige Beschaffungsanforderungen vorzubereiten.

Besonders relevant könnten deutsche Hersteller von Eisenbahnkranen, Schwerlasthebesystemen, Instandhaltungstechnik und Notfall-Bergungsausrüstung sein.

Mögliche Einsatzbereiche sind:

Eisenbahnkrane: Schwerlasthebearbeiten, Installation von Infrastruktur und Instandhaltung.

Notfall-Bergungsausrüstung: Speziallösungen zur Bergung entgleister Fahrzeuge und Wiederherstellung des Bahnbetriebs.

Instandhaltungswerke: Hebeanlagen, Werkstattausrüstung und technische Infrastruktur.

Langfristige Dienstleistungen: Wartung, Ersatzteile, technische Schulungen und industrielle Zusammenarbeit.

Besondere Aufmerksamkeit verdient der geplante Eisenbahnknoten Ngọc Hồi bei Hanoi. Die dort vorgesehenen Betriebswerks- und Instandhaltungsanlagen könnten Chancen für spezialisierte Bahnausrüstung eröffnen, sobald Detailplanungen und Ausschreibungspakete genehmigt sind.

Die technische Eignung hängt jedoch von den endgültigen Spezifikationen ab, insbesondere von Achslasten, Gleisgeometrie, Lichtraumprofilen, Sicherheitsstandards und Betriebsbedingungen.

Ein konkreter Auftrag für Eisenbahnkrane oder Bergungsausrüstung wurde bislang nicht bestätigt.

4. Vietnams Rechtsrahmen: Was ausländische Investoren wissen müssen

Das vietnamesische Eisenbahngesetz Nr. 95/2025/QH15, das seit Januar 2026 gilt, bildet zusammen mit Dekret Nr. 67/2026/NĐ-CP und späteren Änderungen einen sich weiterentwickelnden Rechtsrahmen für den Eisenbahnausbau und die technische Planung.

Internationale Investoren und Ausrüstungslieferanten sollten fünf wesentliche Aspekte berücksichtigen:

Beschaffung: Wird Spezialausrüstung unmittelbar von der Projektbehörde oder über große Bau- und Systemauftragnehmer beschafft? Marktzugang: Können ausländische Hersteller direkt teilnehmen oder setzen bestimmte Ausschreibungen besondere Qualifikationen oder lokale Partnerschaften voraus? Technische Konformität: Welche vietnamesischen und internationalen Eisenbahnnormen werden gelten? Technologietransfer: Werden bestimmte Verträge Verpflichtungen zu Schulungen, lokaler Wertschöpfung oder industrieller Zusammenarbeit enthalten? Vertragliche Absicherung: Wie werden Zahlungssicherheit, Gewährleistungen, Haftung, geistiges Eigentum und Streitbeilegung geregelt?

Diese Fragen müssen anhand des geltenden Rechtsrahmens und der jeweiligen Ausschreibungsunterlagen geprüft werden. Es sollte nicht ohne Weiteres angenommen werden, dass ein lokales Joint Venture vorgeschrieben ist.

Eine frühzeitige rechtliche und technische Vorbereitung wird entscheidend sein, um wirtschaftliches Interesse in wettbewerbsfähige und rechtskonforme Angebote umzusetzen.

5. Ein praxisorientierter Fünf-Schritte-Aktionsplan für internationale Bahnunternehmen

Die neue Auftragsvergabe ist ein wichtiger Anlass für internationale Anbieter, sich strategisch vorzubereiten, statt auf Bauausschreibungen zu warten.

Schritt 1 – Entscheidungsträger identifizieren. Die Rollen der Projektmanagementbehörde Thăng Long, von SYSTRA, Korea National Railway, TEDI und weiteren relevanten Ingenieurorganisationen klären.

Schritt 2 – Technische Leistungsfähigkeit aufbereiten. Vietnamspezifische Produktpräsentationen zu technischen Leistungsdaten, Zertifizierungen, internationalen Referenzen und Instandhaltungsunterstützung erstellen.

Schritt 3 – Konkrete Chancen priorisieren. Potenzielle Betriebswerksausrüstung, Eisenbahnkrane, Notfall-Bergungssysteme und Instandhaltungsinfrastruktur, einschließlich Ngọc Hồi, in den Mittelpunkt stellen.

Schritt 4 – Belastbare lokale Partnerschaften aufbauen. Qualifizierte vietnamesische Ingenieur-, Dienstleistungs- und Industriepartner identifizieren und eine angemessene rechtliche und wirtschaftliche Due Diligence durchführen.

Schritt 5 – Beschaffungs- und Rechtsentwicklungen beobachten. FEED-Genehmigungen, technische Spezifikationen, Ausschreibungspakete, Eignungsanforderungen, Fristen und relevante Änderungen des vietnamesischen Rechts verfolgen.

Ein frühzeitiger Austausch muss transparent erfolgen und die Vorschriften zu Vergabe, Wettbewerb und Korruptionsbekämpfung vollständig einhalten.

6. Fazit – Der Wettbewerb um Vietnams künftigen Eisenbahnmarkt hat bereits begonnen

Vietnams Hochgeschwindigkeitsbahnprojekt im Wert von 67 Milliarden US-Dollar ist mehr als eine historische Infrastrukturinvestition. Es bietet internationalen Technologieanbietern, Ausrüstungsherstellern, Ingenieurunternehmen und Industrieinvestoren potenziell weitreichende Chancen.

Der internationale Planungsauftrag vom November 2026 ist besonders bedeutsam, weil er den Übergang zu einer detaillierteren technischen Vorbereitung und zur Planung künftiger Beschaffungen markiert.

Für deutsche und internationale Bahnunternehmen könnten die größten Chancen in Spezialtechnologien liegen, die Bau, Betriebssicherheit, Zuverlässigkeit, Instandhaltung und Notfallbergung unterstützen.

Wirtschaftlicher Erfolg erfordert jedoch weit mehr als hervorragende Produkte. Unternehmen müssen Vietnams Vergabeverfahren verstehen, anspruchsvolle technische Standards erfüllen, verlässliche lokale Partnerschaften aufbauen und die vollständige Einhaltung rechtlicher Vorgaben sicherstellen.

Den entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden Unternehmen haben, die sich vorbereiten, bevor die Spezifikationen endgültig feststehen und die großen Ausschreibungen auf den Markt kommen.

Dazu gehören die Identifizierung der richtigen Projektbeteiligten, der Nachweis bewährter Technologien, die Sicherstellung technischer und regulatorischer Einsatzbereitschaft sowie die Entwicklung einer realistischen langfristigen Markteintrittsstrategie.

Vietnam baut nicht einfach eine Hochgeschwindigkeitsbahn. Das Land schafft eine neue Eisenbahnindustrie, und internationale Unternehmen, die sich heute klug positionieren, könnten deren Zukunft über Jahrzehnte mitgestalten.

Über den Autor

Dr. Oliver Massmann ist Partner und Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC. Als international zugelassener Rechtsanwalt, Finanzbuchhalter und Wirtschaftsprüfer lebt und arbeitet er seit 1998 in Vietnam.

Er berät multinationale Unternehmen und internationale Investoren zu ausländischen Direktinvestitionen, großen Infrastrukturprojekten, internationalen Handelsgeschäften, regulatorischer Compliance und strategischem Markteintritt.

[email protected]Kontakt: [email protected]

Offizielle Quellen und Referenzen

https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=1567901561. Südkoreanisches Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr

Offizielle Bekanntmachung zum Planungsauftrag für die Nord-Süd-Hochgeschwindigkeitsbahn vom 22. November 2026.

https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156790156

https://tuoitre.vn/lien-danh-8-doanh-nghiep-phap-han-quoc-viet-nam-trung-thau-goi-tu-van-duong-sat-toc-do-cao-bac-nam-100261122170451116.htm2. Tuổi Trẻ – Vietnam

Bericht vom 22. November 2026 unter Berufung auf die Projektmanagementbehörde Thăng Long über die Auswahl des Auftragnehmers für TV-02, die acht Konsortialmitglieder, den gemeldeten Auftragswert und die Ausführungsdauer.

https://tuoitre.vn/lien-danh-8-doanh-nghiep-phap-han-quoc-viet-nam-trung-thau-goi-tu-van-duong-sat-toc-do-cao-bac-nam-100261122170451116.htm

https://www.koreatimes.co.kr/business/companies/20261122/korean-consortium-wins-vietnam-high-speed-rail-design-contract3. The Korea Times

„Koreanisches Konsortium erhält Planungsauftrag für Vietnams Hochgeschwindigkeitsbahn“, 22. November 2026.

https://www.koreatimes.co.kr/business/companies/20261122/korean-consortium-wins-vietnam-high-speed-rail-design-contract

4. Nationalversammlung Vietnams

Beschluss Nr. 172/2024/QH15 vom 30. November 2024 zur Genehmigung der Investitionspolitik für die Nord-Süd-Hochgeschwindigkeitsbahn.

https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/75-vbhn-vpqh.pdf5. Nationalversammlung Vietnams

Eisenbahngesetz Nr. 95/2025/QH15 in der geänderten Fassung.

https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/75-vbhn-vpqh.pdf

6. Regierung Vietnams

Dekret Nr. 67/2026/NĐ-CP vom 4. März 2026 zur technischen Eisenbahnplanung und Projektdurchführung.

7. Regierung Vietnams

Beschluss Nr. 98/NQ-CP vom 6. April 2026 zur gesonderten Durchführung von Entschädigungs-, Unterstützungs- und Umsiedlungsmaßnahmen für die Nord-Süd-Hochgeschwindigkeitsbahn.